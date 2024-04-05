Gaming laptop önerisi arayanlara en iyi oyuncu bilgisayarları (2024)

En sevdiğiniz oyunları en yüksek ayarlarda, akıcı ve kesintisiz bir şekilde oynamak mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Bu rehberde, ister acemi ister profesyonel olun, size en uygun oyuncu laptopunu bulmanıza yardımcı olacak tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. En iyi laptop oyuncu bilgisayarı? hangisi sorusunun tek bir cevabı olmasa da ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun PC modelini bulmak için birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu rehberde işlemci, ekran kartı, RAM, depolama ve ekran gibi faktörlere bakacak ve en iyi oyun bilgisayarı önerileri sunacağız.

Gaming PC yorumları dikkate alındığında; en iyi oyuncu bilgisayarı markaları sıralamasında MSI, Asus ve HP öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek oyun bilgisayarı önerileri olarak ise MSI RAIDER GE78 HX, Asus Rog Strix Scar ve HP Victus modelleri gelişmiş performansları ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ MSI RAIDER GE78 HX 14VIG-657TR Tam Boyutta Gör En iyi oyuncu dizüstü bilgisayar listemize MSI RAIDER GE78 HX 14VIG-657TR ile başlıyoruz. MSI RAIDER GE78 HX, satın alınabilecek en iyi laptop oyuncu bilgisayarı konumunda bulunuyor. En iyi işlemci Intel Core i9-14900HX ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartına sahip olan bu bilgisayar, en zorlayıcı oyunları bile yüksek ayarlarda sorunsuz bir şekilde çalıştıracak güce sahip. Cooler Boost 5 teknolojisiyle en iyi termal performansı sunan en iyi dizüstü oyuncu bilgisayarı, 240Hz yenileme hızıyla da oyunlarda üstün tepkisellik sunuyor. Bu model aynı zamanda listemizdeki en pahalı oyun bilgisayarı konumunda. İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090

RAM: 64 GB DDR5

Depolama: 4 TB NVMe SSD

Ekran: 17.3" QHD+ (2560x1600) 240Hz IPS MSI RAIDER GE78 HX 14VIG-657TR kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün elime ulaştıktan sonra 1 hafta bekledim kullanıp öyle yorum yapmak istedim. Ürün çok güzel çok hızlı tüm ihtiyaçlarınız için üst düzey bir cihaz gönül rahatlığıyla almanızı tavsiye ederim. 👩 Harika ürün. Bütçenize uygunsa almanızı öneririm. Fanlar tahminimden sessiz çalışıyor. Performans konusunda ise diyecek bir şey yok alınabilecek en güçlü bilgisayar bu.

2️⃣ Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042 Tam Boyutta Gör En iyi oyun bilgisayarı modelleri arasında olan Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042, güçlü işlemcisi, ekran kartı ve geniş ekranıyla kendisini ön plana çıkarıyor. Intel Core i9-13980HX işlemci ve en iyi ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4090 ile donatılan üründe 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB PCIe NVMe SSD depolama alanı bulunuyor. En iyi laptop oyuncu bilgisayarı Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042, RGB ayınlatma, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi ek özellikler de sunuyor. En iyi oyuncu laptopu arayışı içindeyseniz Asus Rog Strix Scar 18’e bir göz atmanızda fayda var. İşlemci: Intel Core i9-13980HX

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090 175W

RAM: 32 GB DDR5

Depolama: 2 TB PCIe NVMe SSD

Ekran: 18 inç QHD+ (2560x1600) 240Hz IPS

İşletim Sistemi: FreeDOS Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün tek kelime ile “muhteşem”. Çok kısa süre de olsa deneme imkanım oldu, işlemci ısındığında klavye kısmındaki sıcaklık sizi rahatsız etmiyor, yüksek ses bekliyordum ancak fan sesi de makul seviyede, şık tasarım ve ambiyans aydınlatmalarının yanı sıra dokunma hissiyatı da iyi. Laptop üzerinde ihtiyacınız olacak her türlü soket/usb vs. mevcut 👩 Ürünü 15 gündür kullanıyorum ve eskiden yıllarca masaüstü PC tercih ettiğime pişman oldum. İşim gereği çok seyehat ediyorum. Ve artık her yerde oyun oynayıp işlerimi rahatlıkla halledebiliyorum. Uzun zamandır bir elektronik cihazdan bu kadar keyif almadım. Oyunlar esnasında kabul edilebilir bir fan sesi oluyor. İnanın 3090 lı masaüstü bilgisayarımın sıvı soğutma 5900xt ve gpu fanlarından daha fazla ses geliyor.

3️⃣ HP Victus 7Z590EA Tam Boyutta Gör HP Victus Gaming Laptop 7Z590EA, modern oyunlara giriş yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. HP oyun bilgisayarı, güçlü Ryzen 5 7640HS işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı ve 144Hz yenileme hızı sunan ekranıyla akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. RTX 40 serisine bulunan DLSS 3’ten de yararlanan en iyi oyuncu pc modeli, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile de güncel üst seviye standartları yakalıyor. HP Victus 7Z590EA, oyuncu laptop fiyatları göz önüne alındığında bu teknik özelliklere sahip bir oyun bilgisayarı için oldukça makul bir fiyata sahip diyebiliriz. İşletim Sistemi: FreeDOS

İşlemci: AMD Ryzen 5 7640HS (5,0 GHz'e kadar maksimum hızda saat frekansı, 16 MB L3 önbellek, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı)

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 16.1" FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 HP Victus 7Z590EA kullanıcı yorumları 💭 👨 Soğutma sistemini çok başarılı buldum Dying Light 2’de ray tracing kalitede 65 70 fps aldı, 75 derece işlemci 70 derece ekran kartı geçmedi. Metro Exodus’da ultrada 70 80 fps bandında 70 derecelerde işlemci 63 derece ekran kartı kaldı. Bilmeyenler bunlar için laptopa göre çok iyi değerler. Çok memnunum tavsiye ederim. 👩 Piyasada alınabilecek en iyi f/p ürünlerden biri. İlk çıkan victus’lara kıyasen geliştirdikleri tasarım detayları da üründe mevcut. Uzun süreler her programı oyunu çalıştırır.

4️⃣ MSI VECTOR GP68HX 13VH-208TR Tam Boyutta Gör MSI VECTOR GP68HX 13VH-208TR, en iyi oyun laptop modelini arayanlar, oyun ve içerik üretim gibi yoğun işlem gücü isteyen kullanıcılar için satın alınabilecek en iyi oyuncu laptop modellerinden birisi. En iyi oyuncu bilgisayarı tavsiyesinde yer alan MSI VECTOR GP68HX, 13. Nesil Intel Core i7-13700HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı ile en güncel oyunları ve programları rahatlıkla çalıştıracak güce sahip. Modern ve şık bir tasarıma sahip olan dünyanın en iyi oyun bilgisayarı sayesinde Adobe Premiere Pro ve Blender gibi yoğun işlem gücü gerektiren programları rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşlemci: Intel Core i7-13700HX

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6X

RAM: 16GB DDR5 4800MHz

Depolama: 1TB NVMe PCIe Gen4 SSD

Ekran: 16.1" FHD (1920x1200) 144Hz IPS

İşletim Sistemi: Windows 11 Home MSI VECTOR GP68HX 13VH-208TR kullanıcı yorumları 💭 👨 Mimar olduğum için Render programları kullanıyorum. Oyun laptopu olarak görünse de fazlasıyla işimi gördü. Klavyenin rengarenk olması farklı bir hava katıyor. Soğutma sistemi fazlasıyla güzel. Büyüklüğüne göre çok ağır değil ideal. 👩 Piyasadaki en uygun fiyatlı 4080 laptop olması ile beraber FHD ekran, düşük ekran parlaklığı (300-350nit olması lazım) ve düşük oranda renk gamutu sunmasıyla bu fiyat avantajını az da olsa kaybediyor. Yine de fiyat/performans denebilir. Genel olarak harika cihaz.

5️⃣ HP Victus Gaming 7Z581EA Tam Boyutta Gör HP Victus Gaming 7Z581EA, güçlü bir oyun dizüstü bilgisayarı arayanlar için ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. AMD Ryzen 7 7840HS işlemcisi, yüksek saat hızları ve 8 çekirdek/16 iş parçacığı sayesinde oyunlarda ve diğer zorlu uygulamalarda sorunsuz performans sağlarken GeForce RTX 4070 ekran kartı, en yeni oyunları yüksek kare hızlarında ve yüksek grafik ayarlarında çalıştırıyor. En iyi gaming laptop modelleri arasında öne çıkan cihaz, 16,1 inç Full HD (1920 x 1080) IPS ekranında son derece canlı renkler sağlarken 144Hz yenileme hızı da rekabetçi oyunlar için ideal. İşlemci: AMD Ryzen 7 7840HS

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070

RAM: 16 GB DDR5 DDR5 5600

Depolama: 512 GB PCIe Gen4 NVMe

Ekran: 16.1" FHD (1920x1200) 144Hz IPS

İşletim Sistemi: FreeDOS HP Victus Gaming 7Z581EA kullanıcı yorumları 💭 👨 Bu bilgisayarı tanıdığım bilgisayar ile uğraşan kişiler çok övdü. Windows ayarlaması çok uzun sürdü flash ile yapıyor iseniz Windows kurunca flashı çıkartın yoksa sonsuz döngüye giriyor. Ekranı çok güzel geldi parlaklık da gayet iyi. Parlaklığı az diyenleri takmayın. Ürünün donanımı çok iyi zaten kasası da kaliteli hissettiriyor oyun performansı da harika zaten RTX 4070 var. 👩 Laptop gayet başarılı, içerisindeki komponentlerin uyumu ve performansı yüksek, ürünün en iyi yanı soğutma performansı daha 75 Dereceyi geçtiğini görmedim kasa gayet şık iş yerinde garip bir görüntü yaratmıyor, istediğiniz tüm programları ve oyunları çalıştırır, ekran parlaklığı konusunda ise daha önce macbook yada daha yüksek hertzli- yüksek renk paletli parlak bir ürün kullanmadıysanız herhangi bir fark hissetmeyeceksiniz, gönül rahatlığıyla alınacak bir bilgisayar olmuş victus.

6️⃣ MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR Tam Boyutta Gör En iyi oyun bilgisayar markaları arasında olan MSI’ın güçlü CYBORG 15 A12VF-211XTR oyun bilgisayarı, gücünü 12. Nesil Intel Core i7 12650H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartından alıyor. 144Hz yenileme hızına sahip 15.6 inç FHD ekranı, oyunlarda akıcı ve yırtılmasız bir deneyim sunuyor. 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe SSD depolama alanı ise genel performansı destekleyerek keyfi artırıyor. İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7-12650H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

Ekran: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz IPS-Level

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 1 TB NVMe SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyatı biraz yüksek olsa da MSI farkı deyip geçilebilir. RTX 4060 zaten güçlü bir ekran kartı ve DLSS 3 ile de birleşince güncel oyunları ultra ayarlarda takılma olmaksızın oynamak mümkün oluyor. Ben çok memnunum. 👩 Ürün tek kelimeyle olağanüstü. Steamde sürekli oyun alır ama oynayacak bilgisayarım olmadığından oynayamazdım. Şimdi hepsini teker teker en yüksek ayarlarda oynuyorum. Bütçesi olan herkese tavsiye ederim.

7️⃣ Monster Tulpar T7 V20.6.4 Tam Boyutta Gör Fiyatı uygun olun, performansı yüksek olun diyenlerdenseniz Monster oyuncu laptopları aradığınız şey olabilir. En iyi oyun laptop markaları arasında olan Monster, Tulpar T7 V20.6.4 modelinde son çıkan oyunları yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için Intel Core i7-13700H ve NVIDIA GeForce RTX 4060 ikilisine yer veriyor. 17.3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat ekranında ise net oyun deneyimi oyunculara aktarılıyor. İşlemci: Intel Core i7-13700H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

RAM: 16GB DDR4 3200MHz

Depolama: 1TB M.2 SSD PCIe 4.0 x4

Ekran: 17.3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED

İşletim Sistemi: FreeDOS

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 Monster Tulpar T7 V20.6.4 kullanıcı yorumları 💭 👨 Arkadaşlar bilgisayar bir canavar. Yorumlarda denildiği gibi ışık sızması, evin içinde uçak kalkması filan cart curt hiçbiri olmadı, mükemmel şekilde geldi. Win 11 kurdum 10dak sürmedi. Ramı işlemcisi harika tavsiye ederim alın aldırın bilgisayarın tadına varın. 👩 2012’den beri kullandığım monster artık performans olarak zayıf kaldığı için bu makineyi aldım ve çok beğendim. Işık sızması yok ekran 144hz.mat süper bir ekran. Fanlar oyun oynarken biraz ses yapıyor ama rahatsız edici değil. Kulaklıkla duymuyorsunuz zaten. Tam bir fiyat performans canavarı.

8️⃣ HP Victus Gaming 7P645EA Tam Boyutta Gör Fiyat performans oyuncu bilgisayarı arayanlar için HP Victus Gaming 7P645EA harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Oyun oynamayı seven kullanıcıları hedefleyen dizüstü oyuncu bilgisayarı, 13. Nesil Intel Core i5 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı sayesinde üst düzey performans sunuyor. En iyi oyun bilgisayarları arasında olan HP Victus Gaming 7P645EA, oyunları yüksek kare hızlarında ve detaylı grafikler sağlarken iş odaklı kullanım için de uygun bir platform sağlıyor. 144Hz yenileme hızına sahip IPS paneli ise zengin renkler gösteriyor. İşlemci: 13. Nesil Intel Core i5-13500H

Ekran: 16.1 inç Full HD (1920x1080) IPS, 144Hz yenileme hızı

Bellek: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB

İşletim Sistemi: FreeDOS HP Victus Gaming 7P645EA kullanıcı yorumları 💭 👨 Yaklaşık 3 aylık bir kullanımdan sonra yorumluyorum. Genel olarak lumion ağırlıklı modelleme yapıyorum ve render alıyorum. Şu ana kadar almadığım için pişmanım. Bu fiyata kalmış olması gerçekten çok ilginç. Hiçbir sorun yaşamadım neredeyse. Alın aldırın. Gerçekten 50 bin bazındaki çoğu bilgisayardan kat be kat daha iyi. 👩 Ürün 5 Şubat tarihinde elime geçti ve o günden beri memnunum. Çoğu Triple A oyunu ultra ayarda, 60-144 fps arası oynayabiliyorum. DLSS'i de destekliyor, bundan dolayı ekran kartını fazla yormadığı için bilgisayarın ömrü dolaylı olarak uzuyor özenli kullanırsanız. Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi cihaz bu hiç düşünmeden alın.

9️⃣ Casper Excalibur G870.1265-BVA0X-B Tam Boyutta Gör 12. Nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX4050 ekran kartıyla donatılan Casper Excalibur G870.1265-BVA0X-B, yüksek performans ve akıcı oyun deneyimi vadediyor. 144Hz yenileme hızı ve 15.6" FHD IPS ekranı ile oyunlarda keskin ve gecikmesiz görüntüler sunan en iyi gaming laptop Excalibur G870.1265-BVA0X-B, 16GB DDR4 RAM ve 500GB M.2 SSD ile de hızlı performans ve geniş depolama alanı sağlıyor. RGB aydınlatmalı klavye, hızlı şarj ve geniş bağlantı seçenekleri de bu modelin öne çıkan diğer özellikleri arasında. İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7 12650H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX4050 6GB GDDR6

RAM: 16GB DDR4

Depolama: 500GB M.2 SSD PCle 4.0

Ekran: 15.6" FHD IPS 144Hz 3ms

İşletim Sistemi: FreeDOS

Bağlantılar: Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2), Bluetooth 5.2 Casper Excalibur G870.1265-BVA0X-B kullanıcı yorumları 💭 👨 Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerek görüntü kalitesi gerek oyun performansı gayet güzel, RGB klavye animasyonları çok şık, batarya performansı 3 saat net kasa kalitesi ve ekran LCD görüntü kalitesi çok başarılı. Ses ve akustik çok iyi fan sesi neredeyse hiç duyulmuyor. 👩 Bilgisayarı alırken markasından dolayı biraz endişelerim vardı ısınma probleminden dolayı. Kullandığım süre boyunca aşırı bi ısınma olmadığını gördüm. Fanları biraz ses çıkartıyor ama öyle aşırı değil beni rahatsız etmiyor. Genel anlamda fiyat performans olarak gayet güzel bir ürün.

🔟 Monster Abra A5 V20.4 Tam Boyutta Gör En iyi oyun bilgisayarı laptop modellerinden birisi olan Monster Abra A5 V20.4, listemizdeki en ucuz oyuncu bilgisayarı laptop konumunda. Intel Core i5-12450H ve NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartıyla desteklenen ürün güncel oyunları açabilecek güçte. Aynı zamanda bu ürün tasarımcılar ve iş odaklı kullanıcılara hitap ediyor. Oyun tarafında eğer LoL, Valorant, Rainbow Six Siege gibi rekabetçi oyunlar oynuyorsanız performans konusunda hiçbir sorun yaşamayacaksınızdır. 144Hz yenileme hızı ve 3ms tepkime süresine sahip 15.6" FHD ekran da rekabetçi oyunlarda tepki sürenizi iyileştiren detaylar arasında. Ayrıca DLSS 3 avantajıyla da üst seviye oyunlarda yüksek kare hızları alabilmek mümkün. İşlemci: Intel Core i5-12450H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6

Ekran: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 144Hz 3ms

RAM: 16GB DDR4 3200MHz

Depolama: 500GB M.2 NVMe PCIe SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS Monster Abra A5 V20.4kullanıcı yorumları 💭 👨 Kasası iz bırakmayan cinsten, tulpar kasalarına benzer bir yapıda. ısınma sorunu henüz yaşamadım. Forza’da max 65 dereceyi gördüm. cs2 de 200-300 arası FPS aldım yüksek değerlerde. Ekran kartı 6gb olması uzun yıllar eksiklik hissettirmeyecek bir durum. Ram 16 gb olması sizi çok düşündürmesin ram ekleyebilirsiniz ama gayet şu anda yeterli bir miktar. Ofis, yazılım ve kodlama yapacak arkadaşlar için de gayet faydalı olabilecek bir cihaz. Kesinlikle öneririm 👩 Ürünü 1 haftadan fazladır kullanıyorum gerçekten iyi ki almışım. Çok ısınması veya fan sesi ile alakalı olumsuz yorumlar okumuştum ama korkacak kadar sorun yaşamadım. Umarım bu şekilde devam eder. Şimdilik memnunum ve tavsiye ederim.

11. Acer Nitro V 15 ANV15-51 Tam Boyutta Gör En iyi dizüstü oyun bilgisayarları listemizin son ürünü olan Acer Nitro V 15 ANV15-51, güncel oyunları sorunsuz bir şekilde oynamak isteyen oyuncular için tasarlanmış giriş-orta seviye bir oyun dizüstü bilgisayarı konumunda. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB ekran kartı ile donatılmış olan oyuncu bilgisayarı, performans konusunda üzmeyecektir. Zira 16GB DDR5 ve 512GB M.2 SSD ile gelen cihazda ayrıca 15.6" FHD 144Hz IPS ekran bulunmakta. İşlemci: Intel Core i7-13620H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB

RAM: 16GB DDR5

Depolama: 512GB PCIe NVMe M.2 SSD

Ekran: 15.6" FHD 144Hz IPS Acer Nitro V 15 ANV15-51kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyatına göre çok güzel bir ürün, memnun kaldım, canavar gibi çalışıyor :) Ürünün üzerinde 2 yıl Acer servisinde garantide veriyorlar. Ramı 32Gb kadar artıra biliyoruz, SSD ise 2Tb'ye kadar artıra biliyoruz. İşlemci, ekran kartı ve ürün hızı çok güzel. 👩 Arkadaşlar bu fiyatlarda diğer markaların i5 12. Nesillerindense bunu almak daha mantıklı. Urun ses seviyesi baya yüksek. Isınma az oluyor ama sorun edilecek derecede ısınma ya da ses yok. Hayvan gibi duran oyuncu laptoplarındansa bu çok hoşuma gitti.

En iyi laptop soğutucu tavsiyeleri 3 ay önce eklendi

En iyi oyun bilgisayarı rehberimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listemizde en güçlü oyun bilgisayarlarına yer verirken fiyat/performans ürünlere de yer verdik. Oyun bilgisayarı kullanıcı yorumlarına göre derlediğimiz içerikte en iyi oyuncu laptop modelleri ve markaları bulunuyor. Bu ürünler ile güncel oyunları üst seviye grafiklerle oynamak mümkün.

Oyuncu laptopu alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐 Tam Boyutta Gör Oyuncu laptopu alırken göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır: İşlemci (CPU)

Ekran Kartı (GPU)

RAM

Depolama

Ekran

Soğutma Sistemi

Klavye ve Touchpad

Taşınabilirlik

Fiyat

En İyi Oyuncu Bilgisayarları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 100324

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