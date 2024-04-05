Gaming laptop önerisi arayanlara en iyi oyuncu bilgisayarları (2024)

- En İyi Oyun Bilgisayarları 💻🎮
- 1️⃣ MSI RAIDER GE78 HX 14VIG-657TR
- 2️⃣ Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042
- 3️⃣ HP Victus 7Z590EA
- 4️⃣ MSI VECTOR GP68HX 13VH-208TR
- 5️⃣ HP Victus Gaming 7Z581EA
- 6️⃣ MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR
- 7️⃣ Monster Tulpar T7 V20.6.4
- 8️⃣ HP Victus Gaming 7P645EA
- 9️⃣ Casper Excalibur G870.1265-BVA0X-B
- 🔟 Monster Abra A5 V20.4
- 11. Acer Nitro V 15 ANV15-51
- Oyuncu laptopu alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Yorumlar
En sevdiğiniz oyunları en yüksek ayarlarda, akıcı ve kesintisiz bir şekilde oynamak mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Bu rehberde, ister acemi ister profesyonel olun, size en uygun oyuncu laptopunu bulmanıza yardımcı olacak tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. En iyi laptop oyuncu bilgisayarı? hangisi sorusunun tek bir cevabı olmasa da ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun PC modelini bulmak için birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu rehberde işlemci, ekran kartı, RAM, depolama ve ekran gibi faktörlere bakacak ve en iyi oyun bilgisayarı önerileri sunacağız.
|Marka/Model 💻
|Fiyat 🏷️
|MSI RAIDER GE78 HX 14VIG-657TR
|161.349 TL
|Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042
|149.649 TL
|HP Victus 7Z590EA
|35.499 TL
|MSI VECTOR GP68HX 13VH-208TR
|77.229 TL
|HP Victus Gaming 7Z581EA
|50.999 TL
|MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR
|38.999 TL
|Monster Tulpar T7 V20.6.4
|45.299 TL
|HP Victus Gaming 7P645EA
|35.999 TL
|Casper Excalibur G870.1265-BVA0X-B
|36.599 TL
|Monster Abra A5 V20.4
|28.399 TL
|Acer Nitro V 15 ANV15-51
|32.399 TL
Gaming PC yorumları dikkate alındığında; en iyi oyuncu bilgisayarı markaları sıralamasında MSI, Asus ve HP öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek oyun bilgisayarı önerileri olarak ise MSI RAIDER GE78 HX, Asus Rog Strix Scar ve HP Victus modelleri gelişmiş performansları ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ MSI RAIDER GE78 HX 14VIG-657TR
- İşlemci: Intel Core i9-14900HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090
- RAM: 64 GB DDR5
- Depolama: 4 TB NVMe SSD
- Ekran: 17.3" QHD+ (2560x1600) 240Hz IPS
MSI RAIDER GE78 HX 14VIG-657TR kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün elime ulaştıktan sonra 1 hafta bekledim kullanıp öyle yorum yapmak istedim. Ürün çok güzel çok hızlı tüm ihtiyaçlarınız için üst düzey bir cihaz gönül rahatlığıyla almanızı tavsiye ederim.
👩 Harika ürün. Bütçenize uygunsa almanızı öneririm. Fanlar tahminimden sessiz çalışıyor. Performans konusunda ise diyecek bir şey yok alınabilecek en güçlü bilgisayar bu.
2️⃣ Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042
- İşlemci: Intel Core i9-13980HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090 175W
- RAM: 32 GB DDR5
- Depolama: 2 TB PCIe NVMe SSD
- Ekran: 18 inç QHD+ (2560x1600) 240Hz IPS
- İşletim Sistemi: FreeDOS
Asus Rog Strix Scar 18 G834JY-N6042 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tek kelime ile “muhteşem”. Çok kısa süre de olsa deneme imkanım oldu, işlemci ısındığında klavye kısmındaki sıcaklık sizi rahatsız etmiyor, yüksek ses bekliyordum ancak fan sesi de makul seviyede, şık tasarım ve ambiyans aydınlatmalarının yanı sıra dokunma hissiyatı da iyi. Laptop üzerinde ihtiyacınız olacak her türlü soket/usb vs. mevcut
👩 Ürünü 15 gündür kullanıyorum ve eskiden yıllarca masaüstü PC tercih ettiğime pişman oldum. İşim gereği çok seyehat ediyorum. Ve artık her yerde oyun oynayıp işlerimi rahatlıkla halledebiliyorum. Uzun zamandır bir elektronik cihazdan bu kadar keyif almadım. Oyunlar esnasında kabul edilebilir bir fan sesi oluyor. İnanın 3090 lı masaüstü bilgisayarımın sıvı soğutma 5900xt ve gpu fanlarından daha fazla ses geliyor.
3️⃣ HP Victus 7Z590EA
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- İşlemci: AMD Ryzen 5 7640HS (5,0 GHz'e kadar maksimum hızda saat frekansı, 16 MB L3 önbellek, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı)
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 512 GB SSD
- Ekran: 16.1" FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060
HP Victus 7Z590EA kullanıcı yorumları 💭
👨 Soğutma sistemini çok başarılı buldum Dying Light 2’de ray tracing kalitede 65 70 fps aldı, 75 derece işlemci 70 derece ekran kartı geçmedi. Metro Exodus’da ultrada 70 80 fps bandında 70 derecelerde işlemci 63 derece ekran kartı kaldı. Bilmeyenler bunlar için laptopa göre çok iyi değerler. Çok memnunum tavsiye ederim.
👩 Piyasada alınabilecek en iyi f/p ürünlerden biri. İlk çıkan victus’lara kıyasen geliştirdikleri tasarım detayları da üründe mevcut. Uzun süreler her programı oyunu çalıştırır.
4️⃣ MSI VECTOR GP68HX 13VH-208TR
- İşlemci: Intel Core i7-13700HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6X
- RAM: 16GB DDR5 4800MHz
- Depolama: 1TB NVMe PCIe Gen4 SSD
- Ekran: 16.1" FHD (1920x1200) 144Hz IPS
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
MSI VECTOR GP68HX 13VH-208TR kullanıcı yorumları 💭
👨 Mimar olduğum için Render programları kullanıyorum. Oyun laptopu olarak görünse de fazlasıyla işimi gördü. Klavyenin rengarenk olması farklı bir hava katıyor. Soğutma sistemi fazlasıyla güzel. Büyüklüğüne göre çok ağır değil ideal.
👩 Piyasadaki en uygun fiyatlı 4080 laptop olması ile beraber FHD ekran, düşük ekran parlaklığı (300-350nit olması lazım) ve düşük oranda renk gamutu sunmasıyla bu fiyat avantajını az da olsa kaybediyor. Yine de fiyat/performans denebilir. Genel olarak harika cihaz.
5️⃣ HP Victus Gaming 7Z581EA
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7840HS
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070
- RAM: 16 GB DDR5 DDR5 5600
- Depolama: 512 GB PCIe Gen4 NVMe
- Ekran: 16.1" FHD (1920x1200) 144Hz IPS
- İşletim Sistemi: FreeDOS
HP Victus Gaming 7Z581EA kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu bilgisayarı tanıdığım bilgisayar ile uğraşan kişiler çok övdü. Windows ayarlaması çok uzun sürdü flash ile yapıyor iseniz Windows kurunca flashı çıkartın yoksa sonsuz döngüye giriyor. Ekranı çok güzel geldi parlaklık da gayet iyi. Parlaklığı az diyenleri takmayın. Ürünün donanımı çok iyi zaten kasası da kaliteli hissettiriyor oyun performansı da harika zaten RTX 4070 var.
👩 Laptop gayet başarılı, içerisindeki komponentlerin uyumu ve performansı yüksek, ürünün en iyi yanı soğutma performansı daha 75 Dereceyi geçtiğini görmedim kasa gayet şık iş yerinde garip bir görüntü yaratmıyor, istediğiniz tüm programları ve oyunları çalıştırır, ekran parlaklığı konusunda ise daha önce macbook yada daha yüksek hertzli- yüksek renk paletli parlak bir ürün kullanmadıysanız herhangi bir fark hissetmeyeceksiniz, gönül rahatlığıyla alınacak bir bilgisayar olmuş victus.
6️⃣ MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR
- İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7-12650H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- Ekran: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz IPS-Level
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB NVMe SSD
- İşletim Sistemi: FreeDOS
MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatı biraz yüksek olsa da MSI farkı deyip geçilebilir. RTX 4060 zaten güçlü bir ekran kartı ve DLSS 3 ile de birleşince güncel oyunları ultra ayarlarda takılma olmaksızın oynamak mümkün oluyor. Ben çok memnunum.
👩 Ürün tek kelimeyle olağanüstü. Steamde sürekli oyun alır ama oynayacak bilgisayarım olmadığından oynayamazdım. Şimdi hepsini teker teker en yüksek ayarlarda oynuyorum. Bütçesi olan herkese tavsiye ederim.
7️⃣ Monster Tulpar T7 V20.6.4
- İşlemci: Intel Core i7-13700H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- RAM: 16GB DDR4 3200MHz
- Depolama: 1TB M.2 SSD PCIe 4.0 x4
- Ekran: 17.3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2
Monster Tulpar T7 V20.6.4 kullanıcı yorumları 💭
👨 Arkadaşlar bilgisayar bir canavar. Yorumlarda denildiği gibi ışık sızması, evin içinde uçak kalkması filan cart curt hiçbiri olmadı, mükemmel şekilde geldi. Win 11 kurdum 10dak sürmedi. Ramı işlemcisi harika tavsiye ederim alın aldırın bilgisayarın tadına varın.
👩 2012’den beri kullandığım monster artık performans olarak zayıf kaldığı için bu makineyi aldım ve çok beğendim. Işık sızması yok ekran 144hz.mat süper bir ekran. Fanlar oyun oynarken biraz ses yapıyor ama rahatsız edici değil. Kulaklıkla duymuyorsunuz zaten. Tam bir fiyat performans canavarı.
8️⃣ HP Victus Gaming 7P645EA
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i5-13500H
- Ekran: 16.1 inç Full HD (1920x1080) IPS, 144Hz yenileme hızı
- Bellek: 16 GB DDR5
- Depolama: 512 GB SSD
- Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
- İşletim Sistemi: FreeDOS
HP Victus Gaming 7P645EA kullanıcı yorumları 💭
👨 Yaklaşık 3 aylık bir kullanımdan sonra yorumluyorum. Genel olarak lumion ağırlıklı modelleme yapıyorum ve render alıyorum. Şu ana kadar almadığım için pişmanım. Bu fiyata kalmış olması gerçekten çok ilginç. Hiçbir sorun yaşamadım neredeyse. Alın aldırın. Gerçekten 50 bin bazındaki çoğu bilgisayardan kat be kat daha iyi.
👩 Ürün 5 Şubat tarihinde elime geçti ve o günden beri memnunum. Çoğu Triple A oyunu ultra ayarda, 60-144 fps arası oynayabiliyorum. DLSS'i de destekliyor, bundan dolayı ekran kartını fazla yormadığı için bilgisayarın ömrü dolaylı olarak uzuyor özenli kullanırsanız. Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi cihaz bu hiç düşünmeden alın.
9️⃣ Casper Excalibur G870.1265-BVA0X-B
- İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7 12650H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX4050 6GB GDDR6
- RAM: 16GB DDR4
- Depolama: 500GB M.2 SSD PCle 4.0
- Ekran: 15.6" FHD IPS 144Hz 3ms
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- Bağlantılar: Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2), Bluetooth 5.2
Casper Excalibur G870.1265-BVA0X-B kullanıcı yorumları 💭
👨 Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerek görüntü kalitesi gerek oyun performansı gayet güzel, RGB klavye animasyonları çok şık, batarya performansı 3 saat net kasa kalitesi ve ekran LCD görüntü kalitesi çok başarılı. Ses ve akustik çok iyi fan sesi neredeyse hiç duyulmuyor.
👩 Bilgisayarı alırken markasından dolayı biraz endişelerim vardı ısınma probleminden dolayı. Kullandığım süre boyunca aşırı bi ısınma olmadığını gördüm. Fanları biraz ses çıkartıyor ama öyle aşırı değil beni rahatsız etmiyor. Genel anlamda fiyat performans olarak gayet güzel bir ürün.
🔟 Monster Abra A5 V20.4
- İşlemci: Intel Core i5-12450H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
- Ekran: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 144Hz 3ms
- RAM: 16GB DDR4 3200MHz
- Depolama: 500GB M.2 NVMe PCIe SSD
- İşletim Sistemi: FreeDOS
Monster Abra A5 V20.4kullanıcı yorumları 💭
👨 Kasası iz bırakmayan cinsten, tulpar kasalarına benzer bir yapıda. ısınma sorunu henüz yaşamadım. Forza’da max 65 dereceyi gördüm. cs2 de 200-300 arası FPS aldım yüksek değerlerde. Ekran kartı 6gb olması uzun yıllar eksiklik hissettirmeyecek bir durum. Ram 16 gb olması sizi çok düşündürmesin ram ekleyebilirsiniz ama gayet şu anda yeterli bir miktar. Ofis, yazılım ve kodlama yapacak arkadaşlar için de gayet faydalı olabilecek bir cihaz. Kesinlikle öneririm
👩 Ürünü 1 haftadan fazladır kullanıyorum gerçekten iyi ki almışım. Çok ısınması veya fan sesi ile alakalı olumsuz yorumlar okumuştum ama korkacak kadar sorun yaşamadım. Umarım bu şekilde devam eder. Şimdilik memnunum ve tavsiye ederim.
11. Acer Nitro V 15 ANV15-51
- İşlemci: Intel Core i7-13620H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB
- RAM: 16GB DDR5
- Depolama: 512GB PCIe NVMe M.2 SSD
- Ekran: 15.6" FHD 144Hz IPS
Acer Nitro V 15 ANV15-51kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına göre çok güzel bir ürün, memnun kaldım, canavar gibi çalışıyor :) Ürünün üzerinde 2 yıl Acer servisinde garantide veriyorlar. Ramı 32Gb kadar artıra biliyoruz, SSD ise 2Tb'ye kadar artıra biliyoruz. İşlemci, ekran kartı ve ürün hızı çok güzel.
👩 Arkadaşlar bu fiyatlarda diğer markaların i5 12. Nesillerindense bunu almak daha mantıklı. Urun ses seviyesi baya yüksek. Isınma az oluyor ama sorun edilecek derecede ısınma ya da ses yok. Hayvan gibi duran oyuncu laptoplarındansa bu çok hoşuma gitti.
En iyi oyun bilgisayarı rehberimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listemizde en güçlü oyun bilgisayarlarına yer verirken fiyat/performans ürünlere de yer verdik. Oyun bilgisayarı kullanıcı yorumlarına göre derlediğimiz içerikte en iyi oyuncu laptop modelleri ve markaları bulunuyor. Bu ürünler ile güncel oyunları üst seviye grafiklerle oynamak mümkün.
Oyuncu laptopu alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- İşlemci (CPU)
- Ekran Kartı (GPU)
- RAM
- Depolama
- Ekran
- Soğutma Sistemi
- Klavye ve Touchpad
- Taşınabilirlik
- Fiyat
En İyi Oyuncu Bilgisayarları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 100324Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...