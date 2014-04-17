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Google Camera: "Android'li cihazlar için çıkan yeni kamera uygulaması" video inceleme

5 yıl
107,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google, Android işletim sistemini kullanan cihazlar için hazırladığı "Camera" isimli yeni kamera uygulamasını kullanıma sundu. Yeni kamera uygulamasının özellikleri ve hangi cihazlara kurulabileceği gibi merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
 

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fx57 5 yıl en beğenilen GeyikVakti
GeyikVakti

S5 mi bilmiyorum ama videoda gördüğüm fotoğraflar klasörü açarken kasıyor. Menü geçişinde kasıyor.

Ayrıca o çektiğiniz minik oyuncak iPhonedo merakınızdan geliyor heralde

Merhaba,

Sitemizde yenisiniz sanıırm, minik oyuncak dediğinizi karakteri bir iki yıldan fazla süredir video incelemelerimizde kullanırız


Ayrıca videoyu baştan sona izlemediniz sanırım, zira videonun başında kullandığımız cihazın Galaxy S5 olduğunu ifade ediyoruz.

İyi geceler.
GeyikVaktiS5 mi bilmiyorum ama videoda gördüğüm fotoğraflar klasörü açarken kasıyor. Menü geçişinde kasıyor.Ayrıca o çektiğ...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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Dukkha 5 yıl
Bu kadar yer kaplayacak ne vardı?

Cokmu zor seffaf şık bir şekilde iconlamak.
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edriyınnn 5 yıl
4.4 den aşagısı uyumsuzluk problemi yaşıyor.Şuanda piyasada 4.4 ceyrek dilimi bile oluşturmuyorken bu olayda neyin nesi anlayamadım be google...
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Gwynbleidd. 3 yıl
Yeni kamera uygulaması ile video esnasında dokunduğumuz yere odak yapması Çok yerinde olmuş. Önceden gereksiz foto çekme özelliği vardı.
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bermuda_18 3 yıl
nexus 4 düzelme olmadı hala koto fotolar çekiyor değiştirmeyi düşünüyorum
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Şu net alan sığlığı özelliğine bittim


ios'ta ne enstantaneye ne diyaframa ne de iso'ya müdahale edebiliyoruz. Markette paralı yazılımlarla bu imkanları elde edebiliyoruz. Müthiş bir yazılımsal atak android'ten hayran kaldım, az önce farklı videolar izledim performansı gerçekten çok iyi lens blur'un

Biliyorum ki ısırılmış el ma oralı bile olmayacak ama umarım en azından şu gelişime de duyarsız/izleyici kalmazlar çünkü gerçekten çok kısıtlıyorlar kullanıcıyı kamera kullanımı konusunda
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visual26 3 yıl
yardimandroidd.blogspot.com/... Burda eski sürümler için çalışan versyonu var.
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neodyum 4 yıl
XPeria Z'de sorunsuz kasmadan çalışıyor. Bence başarılı.
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extazy26 4 yıl
Retricadan iyiyse kullanilir
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wolfestein 4 yıl
Pek fazla bir etkisi yok ama yine de google destekli olduğu için ileride daha da geliştirilebilir.
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Pet Shop Boys 4 yıl
daha hizli hazir oluyor oneririm
cm11 kullanicisi
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Laihoisim 4 yıl
İconlar büyük ama yakında adam olur gibime geliyor.
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wox 5 yıl
4.4.2 yüklü note 3 kullnıyorum ancak uyumlu değil diyor.yükleyen var mı?
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Anjeliqué 5 yıl
G2 4.4.2 kullaniyorum google camera yukleyemiyorum bu öğe ülkenizde desteklenmiyor diyor yüklemek için ne yapabilirim
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***Leopard*** 5 yıl Anjeliqué
Anjeliqué
G2 4.4.2 kullaniyorum google camera yukleyemiyorum bu öğe ülkenizde desteklenmiyor diyor yüklemek için ne yapabilirim
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Apk yukleyin.
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