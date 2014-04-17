Google Camera: "Android'li cihazlar için çıkan yeni kamera uygulaması" video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google, Android işletim sistemini kullanan cihazlar için hazırladığı "Camera" isimli yeni kamera uygulamasını kullanıma sundu. Yeni kamera uygulamasının özellikleri ve hangi cihazlara kurulabileceği gibi merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
- Google Camera Playstore Link;
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.GoogleCamera
- Google Camera APK Download;
http://www.mediafire.com/download/dx71g92hbaimafg/com.google.android.GoogleCamera_2.1.037_(1122348-30).apk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.GoogleCamera
- Google Camera APK Download;
http://www.mediafire.com/download/dx71g92hbaimafg/com.google.android.GoogleCamera_2.1.037_(1122348-30).apk
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Merhaba,
Sitemizde yenisiniz sanıırm, minik oyuncak dediğinizi karakteri bir iki yıldan fazla süredir video incelemelerimizde kullanırız
Ayrıca videoyu baştan sona izlemediniz sanırım, zira videonun başında kullandığımız cihazın Galaxy S5 olduğunu ifade ediyoruz.
İyi geceler.
Cokmu zor seffaf şık bir şekilde iconlamak.