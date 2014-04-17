Google Camera: "Android'li cihazlar için çıkan yeni kamera uygulaması" video inceleme

Google, Android işletim sistemini kullanan cihazlar için hazırladığı "Camera" isimli yeni kamera uygulamasını kullanıma sundu. Yeni kamera uygulamasının özellikleri ve hangi cihazlara kurulabileceği gibi merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.

- Google Camera Playstore Link;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.GoogleCamera



- Google Camera APK Download;

http://www.mediafire.com/download/dx71g92hbaimafg/com.google.android.GoogleCamera_2.1.037_(1122348-30).apk