Görev Mars II: Bütçe 21000TL+ Amaç "2K Çözünürlükte akıcı Crysis 3 deneyimi" Rüya Oyun Sistemi Topluyoruz

Piyasadan temin edilebilecek donanımlarla elde edilebilecek en hızlı bilgisayarı toplama hedefiyle yola çıktığımız Mars Görevi, Full HD çözünürlükte tüm oyunlarda sıkıntısız olsa da 2K çözünürlükte engellerle karşılaşmıştı. Bu sefer bütçemiz 21000TL üzerinde ve amaç 2K oyunlar dahil engel tanımayan bir Rüya Sistem!

Intel Xeon E5-2687W: 2x 2000$ = 4000$ Asus ZP9E-D8 WS: 556$ Corsair 32GB Vengeance: 220$ Intel DC S3700 (200GB): 590$ Intel 910 PCIe (400GB) : 2000$ Corsair H100 Su soğutma: 2x 110$ = 220$ Corsair AX1200 Güç Kaynağı: 265$ AMD HD 7990: 1000$ Western Digital 4TB Black: 300$ Viewsonic 2770 LED: 750$ Creative SoundBlaster ZXR: 250$