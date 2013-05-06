Görev Mars II: Bütçe 21000TL+ Amaç "2K Çözünürlükte akıcı Crysis 3 deneyimi" Rüya Oyun Sistemi Topluyoruz

Genel Yayın Yönetmeni
Piyasadan temin edilebilecek donanımlarla elde edilebilecek en hızlı bilgisayarı toplama hedefiyle yola çıktığımız Mars Görevi, Full HD çözünürlükte tüm oyunlarda sıkıntısız olsa da 2K çözünürlükte engellerle karşılaşmıştı. Bu sefer bütçemiz 21000TL üzerinde ve amaç 2K oyunlar dahil engel tanımayan bir Rüya Sistem!
Intel Xeon E5-2687W: 2x 2000$ = 4000$
Asus ZP9E-D8 WS: 556$
Corsair 32GB Vengeance: 220$
Intel DC S3700 (200GB): 590$
Intel 910 PCIe (400GB) : 2000$
Corsair H100 Su soğutma: 2x 110$ = 220$
Corsair AX1200 Güç Kaynağı: 265$
AMD HD 7990: 1000$
Western Digital 4TB Black: 300$
Viewsonic 2770 LED: 750$
Creative SoundBlaster ZXR: 250$
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Bu arada bu video için gerçekten teşekkür ederim. Gözlerimi açtı resmen, demekki neymiş, o kadar parayı bassan da basmasan da en yüksek ayarda oynayacak makine hiçbir zaman yok GTX765M var istediğim oyunu oynuyorum yüksek ayarda arada FPS düşmeleri oluyor. Bu makine benim makineyi 7 ye 8 e katlıyor fiyatta ama o da FPS düşmesi yaşıyor. Böyle bi sistem kurmayı düşünüyordum ama bu videodan sonra hayatta 5000in üzerine çıkmam, yazık çünkü.
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