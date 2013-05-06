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Görev Mars II: Bütçe 21000TL+ Amaç "2K Çözünürlükte akıcı Crysis 3 deneyimi" Rüya Oyun Sistemi Topluyoruz

6 yıl
121,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Piyasadan temin edilebilecek donanımlarla elde edilebilecek en hızlı bilgisayarı toplama hedefiyle yola çıktığımız Mars Görevi, Full HD çözünürlükte tüm oyunlarda sıkıntısız olsa da 2K çözünürlükte engellerle karşılaşmıştı. Bu sefer bütçemiz 21000TL üzerinde ve amaç 2K oyunlar dahil engel tanımayan bir Rüya Sistem!
 
Intel Xeon E5-2687W: 2x 2000$ = 4000$
Asus ZP9E-D8 WS: 556$
Corsair 32GB Vengeance: 220$
Intel DC S3700 (200GB): 590$
Intel 910 PCIe (400GB) : 2000$
Corsair H100 Su soğutma: 2x 110$ = 220$
Corsair AX1200 Güç Kaynağı: 265$
AMD HD 7990: 1000$
Western Digital 4TB Black: 300$
Viewsonic 2770 LED: 750$
Creative SoundBlaster ZXR: 250$ 
 

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bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
o paraya crysis mi oynanır paralı asker tutar savaştırırım
2 Yanıt Yanıtla +330
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hollowman_ 6 yıl
programı "bu yaptığımızı evde denemeye kalkmayın" diye bir uyarıyla kapatsanız iyi olur :)
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Sproing 6 yıl
Amacım kötülemek değil ama 21000TL'lik sistem kurup Crysis'i ucuza gelsin diye başla ülkeden almak biraz ironik değil mi?
1 Yanıt Yanıtla +16
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12 Avatar Avatar Avatar
Ruhadze 4 yıl
21 liranın yarısı zaten işlemci. 2 bilgisayarım var biri i7 biri FX X6 6100. Tek fark fiyat. 4000 dolar bir işlemciye vereceğime AMD nin en kral işlemcisinin sınırlarını zorlar su soğutma takarım. Burada iş istasyonu kurduğunuz için Intel kullanmanıza laf söylemiyorum ama evde kullanacaksan kesinlikle AMD.

Bu arada bu video için gerçekten teşekkür ederim. Gözlerimi açtı resmen, demekki neymiş, o kadar parayı bassan da basmasan da en yüksek ayarda oynayacak makine hiçbir zaman yok
GTX765M var istediğim oyunu oynuyorum yüksek ayarda arada FPS düşmeleri oluyor. Bu makine benim makineyi 7 ye 8 e katlıyor fiyatta ama o da FPS düşmesi yaşıyor. Böyle bi sistem kurmayı düşünüyordum ama bu videodan sonra hayatta 5000in üzerine çıkmam, yazık çünkü.
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KremalıSarımsaklıFıstık 4 yıl
sinerjiye verdim siparisi saolun cok lazimdi.bende forum forun geziyordum 20k bütçem var sistem tavsiyesi diye
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FreeKickerz 4 yıl
Hortlatmayin yav.
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Akbaba89 4 yıl
Pc oyunculuğu kaliteli ama para dayanmıyor,2 sene önce toplanmış sistem şimdi ultrada açmaz her oyunu.
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Golden Gate 4 yıl
Bundan 3 sene sonra ayni sistemin 5000 tl ye toparlanabilecek olmasi ne kötü
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rabitelli 4 yıl
geberemeyecek konulardan biri
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underlater 4 yıl
Birde bunun çektiği elektriği düşününce, belkide o elektrik kesintilerinin sebebi sizsiniz!!! :D
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DH Misafiri 4 yıl
Günümüz için böyle bir sistem kurmak istesek hangi parçaları önerirdiniz?
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raptak 4 yıl
Yatay senkronizasyon dikey değil miydi?
Bir de V-sync'yi açınca ekran kartı, monitörün yenileme hızıyla senkronizasyon yaptığı için hafif gecikme yapıyor ki bu da adam vuramamanıza neden oluyor. WolfTeam'da adam vurmakta çok zorlanıyordum, eskiden. Gerçi konsantrasyon eksikliğim çok fazlaydı o zaman, takıntılarıma ve kullandığım Obsesif Kompulsif Bozukluk ilaçlarına bağlı olarak ve hassasiyet de çok yüksekti ve hitbox'lar da çok ufak ama mesela bazı günlerde konsantrasyonum yerinde olduğu zaman mouse'u doğrulttuğum gibi kurt adam'ı seçebiliyordum ki o zaman bu sorunlarımdan dolayı cama yumruk atıp, kolumu kesmiştim, gerçi ağrı yoktu ama kas kaybı vardı işte ve mouse'u içindeki ağırlığıyla birlikte kontrol etmekte zorlanıyordum. Mouse'um A4 Tech XL-747H ama şu an bir problem yok, ağırlıkla da iyi kontrol edebiliyorum, eskiden ağırlık kullanınca gitmiyordu, mouse ama şu an Razer Goliathus Speed Edition var, baştan da çok hızlı geldiği için onu isatıp, SteelSeries Qck+ alacaktım, kuzende vardı, yüzeyi çok iyiydi ve Razer Goliathus gibi de kaymıyordu ama eski kullandığım mouse pad'leri de denedim, onlarda da sorun yok. Bir de kurt adamlar, insanlara göre daha iri cüsseli, daha kalıplı ama o kurt adamın cüssesi, Team Fortress 2'deki Heavy kadar bile değil yani.
Şuı an ilaçları kullanmadığım için ve konsantrasyon eksikliğim neredeyse yok gibi olduğu için ve hassasiyeti de azalttığım için genel olarak iyi oynuyorum ama WolfTeam'de yine iyi değilim ya hitbox'ları çok küçük, abi ama Contract WArs'ta iyiyim mesela. Ve i5 2500K, HD 6970 8 GB Ram'li sistemim var ve "Dikey Senkronizasyon İçin Bekle" ayarını, "Her zaman kapalı" olarak ayarladım, çok uzun zaman önce çünkü FPS oyunlarında adam vuramama üzerine bir arkadaşımla konuşuyorduk ve konu V-sync'e geldi ve bende de her özelliği kullanma takıntısı olduğundan, ne işe yaradığını bilmediğimden -V-sync olduğunu da anlamamıştım ki ne olduğuna internetten baktığım zaman da ne olduğunu anlamamıştım- "Her zaman açık" olarak ayarlamıştım Catalyst Control Center'dan, bu ayarı. Normalde varsayılan olarak "Uygulama belirtmediyse kapalı" olarak ayarlıdır, bu ayar. Ve şimdiye kadar 100 FPS'in üzerine çıktığım çok fazla oyun oynadım, misal 2006 yılında çıkan Warhammer® 40,000: Dawn of War adlı oyunu oynuyorum hiçbir şekilde de kırılma olmuyor ki şimdiye kadar öyle bir soruna da rastlamadım. Neden acaba merak ediyorum.
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Sealine 4 yıl
37:35 sonrası güzel :D
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albaywolf 4 yıl
3 ne zaman çıkacak?
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sahinsoy@gmail.com 4 yıl
NetCAD ArcGIS AotoCAD gibi programlar için kullanılacak aşağıdaki asus bilgisayar için ne dersiniz fiyat olarak yada aynı fiyata toplama ne önerirsiniz daha iyi

vatanbilgisayar.com/...
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