HTC'nin amiral gemi telefonu U Ultra mercek altında

HTC'nin bir süre önce duyurduğu yeni nesil akıllı telefon modlei U Ultra mercek altında. Bakalım hangi özelliklerle geliyor ve güçlü rakiplerine karşı neler sunuyor. Hepsi ve dahası videomuzda.

HTC'nin çift ekrana sahip olan amiral gemi akıllı telefon modeli U Ultra'ya yakından bakıyoruz. Güçlü rakiplerine karşı neler vaad ediyor, hangi özelliklerle geliyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda.