HTC'nin amiral gemi telefonu U Ultra mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC'nin bir süre önce duyurduğu yeni nesil akıllı telefon modlei U Ultra mercek altında. Bakalım hangi özelliklerle geliyor ve güçlü rakiplerine karşı neler sunuyor. Hepsi ve dahası videomuzda.
HTC'nin çift ekrana sahip olan amiral gemi akıllı telefon modeli U Ultra'ya yakından bakıyoruz. Güçlü rakiplerine karşı neler vaad ediyor, hangi özelliklerle geliyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda.
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Bu arada Erdi bey biraz aralarda dinlenseniz tane tane anlatsanız dolgun ama bir o kadar hızlı bir anlatımınız var ben dinlerken yoruldum 9 dakikalık olacağına 12 dakikalık olsun kendinize ve bize eziyet etmeyin lütfen
Arkadaş bir telefonun pili çıkmıyor ise en azından ip68 sertifikası olacak ki eh yani diyelim.
Bunu her yere yazayım ki alanlar ona göre karar versin.
Arkadaşlar lityum piller olduğu yerde ölür. Normalde lityum pilleri 4-5 derece gibi ısıda muhafaza etmeniz gerekir. Ancak telefon içindeki pil mecburen en az 18 dereceye maruz kalır. Bu da tabi rafta duruyor ise. Bu sıcaklıkta piller kapasitelerinin %15-20 sini kalıcı olacak kaybeder 1 yılda.
Yani 3500mAh pili olan bir telelefon 12 ay sonra 2800mAh pilli bir telefon olur. Bu telefonları bir de kullandığınızı sürekli şarj deşarj ettiğinizi düşünün. 12 ay sonra piliniz 2600-2700mAh olur.
Yaaani.
1 - Değişmeyen pilli telefon mümkünse almayın.
2 - illa alacağım diyorsanız da seri numarasından üretim tarihine bakın ve en yeni olanı alın. 5-6 aydır depoda bekleyen telefonları almayın.
Dünya genelinde öyle olacak. Türkiye'de ise galaxy s8 5000 olduğu için bunlar daha pahalıya satarlar. 5100 falan olur Kaç yıllık htc fanıyım ama o parayı şirketin CEO'su olsam vermem
İnceleme nisan ayında yayınlanmış diye bazı arkadaşlar farklı havalara bürünmüşler.
HTC ağzıyla ejderha tutsun bu foruma yaranamaz her HTC haberinin altında nefret kin kusanlara selam olsun.