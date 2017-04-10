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HTC'nin amiral gemi telefonu U Ultra mercek altında

2 yıl
48,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin bir süre önce duyurduğu yeni nesil akıllı telefon modlei U Ultra mercek altında. Bakalım hangi özelliklerle geliyor ve güçlü rakiplerine karşı neler sunuyor. Hepsi ve dahası videomuzda.
HTC'nin çift ekrana sahip olan amiral gemi akıllı telefon modeli U Ultra'ya yakından bakıyoruz. Güçlü rakiplerine karşı neler vaad ediyor, hangi özelliklerle geliyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. 

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Fenomenon 2 yıl en beğenilen
önceden htc'nin farklı bir havası vardı. şimdi sıradan çinli telefon gibi duruyor.
1 Yanıt Yanıtla +17
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zbilici 2 yıl
HTC saçmalamış. Tanıtımını da izlemiştim kasayı öyle bir anlatıyor ki sanki arabaya seramik kaplama pazarlıyor. Arkadaşım o kasa o kadar parlasa nolur, kapsız kullansan bir müddet sonra çizikten geçilmez, kaplı kullansan o parlaklığın ne anlamı kaldı? Sense arayüzünün de bir espirisi kalmadı zaten. Bunca zaman HTC kullanmış, şu an da HTC 10 kullanan biri olarak bir sonraki telefonum Iphone olur. IOS'a geçince çok mu bocalarım veya androidin esnekliği falan mı diyorsunuz, onu da yaşayarak göreceğiz. Bu arada geçeceğim telefon Iphone 7 olmaz kesinlikle, 8'i görmem lazım. 7'de de iş yok çünkü...
HTC saçmalamış. Tanıtımını da izlemiştim kasayı öyle bir anlatıyor ki sanki arabaya seramik kaplama pazarlıyor. Arkadaşım o kasa o kadar parlasa nolur, kapsız k...
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mobilecom 2 yıl
HTC adam olmayacak belli.
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MaxCavalera 2 yıl
Htc u ultra amiral gemisi değil.Htc u ocean çıkacak nisan gibi asıl yeni telefon ocean.Ama tasarımı u ultra'ya benziyor.burada haberi var teknokulis.com/...
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burgfb 2 yıl
BİR MARKA KENDİNİ NASIL BİTİRİR
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Androidi pek sevmememe rağmen android tabanlı ürünlerde en hatasız ürün HTC marka telefonlar tavsiye edebileceğim telefon serileri sunuyor ama fiyat/performans açısından cidden reakabetçi olmamış bu yüzden tercih edilebilir bir yanı olur mu bilmem artı ve eksileri çok tartışılır.
Bu arada Erdi bey biraz aralarda dinlenseniz tane tane anlatsanız dolgun ama bir o kadar hızlı bir anlatımınız var ben dinlerken yoruldum 9 dakikalık olacağına 12 dakikalık olsun kendinize ve bize eziyet etmeyin lütfen
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DigitalWorld 2 yıl
Su dayanıklılığı yok dediği yerde ben dedim oldu hadi görşürüz.
Arkadaş bir telefonun pili çıkmıyor ise en azından ip68 sertifikası olacak ki eh yani diyelim.
Bunu her yere yazayım ki alanlar ona göre karar versin.
Arkadaşlar lityum piller olduğu yerde ölür. Normalde lityum pilleri 4-5 derece gibi ısıda muhafaza etmeniz gerekir. Ancak telefon içindeki pil mecburen en az 18 dereceye maruz kalır. Bu da tabi rafta duruyor ise. Bu sıcaklıkta piller kapasitelerinin %15-20 sini kalıcı olacak kaybeder 1 yılda.
Yani 3500mAh pili olan bir telelefon 12 ay sonra 2800mAh pilli bir telefon olur. Bu telefonları bir de kullandığınızı sürekli şarj deşarj ettiğinizi düşünün. 12 ay sonra piliniz 2600-2700mAh olur.
Yaaani.
1 - Değişmeyen pilli telefon mümkünse almayın.
2 - illa alacağım diyorsanız da seri numarasından üretim tarihine bakın ve en yeni olanı alın. 5-6 aydır depoda bekleyen telefonları almayın.
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DH Misafiri 2 yıl
bu telefon htcnin yeni çıkaracağı amiral gemisi değil bu telefon şubat ayında çıktı ve satışta ayrıca türkiyeyede gelmedi gelmeyecek yani ara ürün gibi birşey esas çıkacak amiral gemisi nisanda tanıtılacak mayıs haziran gibi heryerde satışa çıkacak ve snapdaragon 835 li olacak
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DH Misafiri 2 yıl
Öncelikle telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği net değil. Çünkü htc telefonlar fiyat olarak zaten pahalı telefonlar bu telefon da 3 bin üstü piyasaya girecektir ve Türkiye piyasasında o fiyatlarla bu tasarımla 1000 adet satılsa bile çok iyi rakam olur. Cidden tasarım olarak berbat görünüyor. artık şu kenar boşlukları inceltin. Bunun yerine 2500 tl ye htc 10 alnır hem tasarım hem donanım olarak çokta iyi bir telefon.
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Hasegawa 2 yıl
Youtube'a yuklenmesi iyi oluyor. Hala player ile sorun yasiyorum. Baglanti hizinin kotu olmasindan kaynaklaniyor olabilir ama ayni Youtube'a izleyebiiyorsam sorun cozulebilir demektir. 20 yillik sitenin bunu asamamsi ilginc.
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davidoffvincent 2 yıl
telefon nedir, nasil yapilmaz ...
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alemburda34 2 yıl
Allah akıl fikir versin bunlar şimdi hiç utanmadan yapıştırırlar 4,500 TL fiyat etiketini xD
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Fatih617 2 yıl alemburda34
alemburda34
Allah akıl fikir versin bunlar şimdi hiç utanmadan yapıştırırlar 4,500 TL fiyat etiketini xD

Dünya genelinde öyle olacak. Türkiye'de ise galaxy s8 5000 olduğu için bunlar daha pahalıya satarlar. 5100 falan olur
Kaç yıllık htc fanıyım ama o parayı şirketin CEO'su olsam vermem
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hanıncipsi 2 yıl
Telefon şubat ayında çıkış yapmış, S8 ve yeni Iphone'un rakibi olacak-htc10'un devam modeli de diyebiliriz- telefon halen tanıtılmadı çünkü SD835'in stok problemleri var
İnceleme nisan ayında yayınlanmış diye bazı arkadaşlar farklı havalara bürünmüşler.
HTC ağzıyla ejderha tutsun bu foruma yaranamaz her HTC haberinin altında nefret kin kusanlara selam olsun.
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