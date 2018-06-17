Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Halo Infinite "Master Chief Geri Dönüyor"

11 ay
3b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite duyuruldu. Seriden aşina olduğumuz Master Chief, yeni oyunla aramıza dönüyor. Oyun, Slipspace isimli yeni bir oyun motoru kullanıyor.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 11 ay
Master chief gordum yemek yarışması ne alaka dedim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
02:40
Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer"
9,2b izlenme · 11 ay
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,1b izlenme · 8 ay
03:06
Death Stranding "Yeni video, yeni sorular, uçuk grafikler"
11,6b izlenme · 11 ay
02:48
Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası"
9,7b izlenme · 11 ay
12:34
2018'in 2. Yarısında Merakla Beklediğimiz 12 Oyun
13,8b izlenme · 10 ay
02:44
Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe"
12,6b izlenme · 11 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
02:16
Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"
11,4b izlenme · 11 ay
11:28
2018 İtibariyle PlayStation 4'te Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun
14,6b izlenme · 9 ay
18:53
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 4
9,8b izlenme · 10 ay
03:32
Fallout 76 "Online Fallout deneyimi"
11,5b izlenme · 11 ay
02:35
Control "Remedy'den yeni oyun"
11,5b izlenme · 11 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
495 izlenme · 2 sa. yeni video
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
867 izlenme · 18 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim