Kısa Devre | AMD'de önemli gelişme

Kısa Devre'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Lenovo ThinkPad X1 Extreme'i mercek altın alıyor, AMD'deki çok önemli Ryzen gelişmesini anlatıyor ve Tesla işlemcisini yorumluyor

Donanım dünyasının nabzını tuttuğumuz Kısa Devre'nin yeni bölümü yayında. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ bu bölümde Lenovo'nun heyecan verici dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X1 Extreme'e yakından bakıyor, AMD kanadında Ryzen 3000 serisi için çok önemli bir anakart konusunu gündeme taşıyor, Tesla'nın otomobilleri için geliştirdiği işlemciyi yorumluyor ve gündemdeki bazı diğer haberlere yorum getiriyor.





AMD'nin Ryzen 3000 ailesi bir işlemci alıp anakartına takacaklar, dikkat!

Nvidia üretimi çipleri kullanmayı bırakan Tesla kendi işlemcisini geliştirdi

Intel'in kendi geliştirdiği GPU'lar Ray Tracing desteğiyle gelecek

Casuslukla suçlanan Super Micro, üretim merkezini değiştirmeye hazırlanıyor

Windows 10'un yeni güncellemesi 32 GB alan istiyor

Yayın akışımız şu şekilde; 08:20 AMD'nin Ryzen 3000 ailesi bir işlemci alıp anakartına takacaklar, dikkat! 15:05 Nvidia üretimi çipleri kullanmayı bırakan Tesla kendi işlemcisini geliştirdi 21:55 Intel'in kendi geliştirdiği GPU'lar Ray Tracing desteğiyle gelecek 23:57 Casuslukla suçlanan Super Micro, üretim merkezini değiştirmeye hazırlanıyor 26:04 Windows 10'un yeni güncellemesi 32 GB alan istiyor