Kısa Devre | AMD'de önemli gelişme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kısa Devre'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Lenovo ThinkPad X1 Extreme'i mercek altın alıyor, AMD'deki çok önemli Ryzen gelişmesini anlatıyor ve Tesla işlemcisini yorumluyor
Donanım dünyasının nabzını tuttuğumuz Kısa Devre'nin yeni bölümü yayında. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ bu bölümde Lenovo'nun heyecan verici dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X1 Extreme'e yakından bakıyor, AMD kanadında Ryzen 3000 serisi için çok önemli bir anakart konusunu gündeme taşıyor, Tesla'nın otomobilleri için geliştirdiği işlemciyi yorumluyor ve gündemdeki bazı diğer haberlere yorum getiriyor.
Yayın akışımız şu şekilde;
08:20 AMD'nin Ryzen 3000 ailesi bir işlemci alıp anakartına takacaklar, dikkat!
15:05 Nvidia üretimi çipleri kullanmayı bırakan Tesla kendi işlemcisini geliştirdi
21:55 Intel'in kendi geliştirdiği GPU'lar Ray Tracing desteğiyle gelecek
23:57 Casuslukla suçlanan Super Micro, üretim merkezini değiştirmeye hazırlanıyor
26:04 Windows 10'un yeni güncellemesi 32 GB alan istiyor
08:20 AMD'nin Ryzen 3000 ailesi bir işlemci alıp anakartına takacaklar, dikkat!
15:05 Nvidia üretimi çipleri kullanmayı bırakan Tesla kendi işlemcisini geliştirdi
21:55 Intel'in kendi geliştirdiği GPU'lar Ray Tracing desteğiyle gelecek
23:57 Casuslukla suçlanan Super Micro, üretim merkezini değiştirmeye hazırlanıyor
26:04 Windows 10'un yeni güncellemesi 32 GB alan istiyor
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Yani şunu belirtmek istiyorum, Üreticiler eskiden ürün kalitesine daha çok önem veriyodu ama gelişen değişen piyasa v.b.v.b.v.b.v.b. şeyler üreticileri erdi hocanin dediği gibi 50 sentlik bi ivir zivirdan bile tasarruf etme noktasina getirmiş..
ThinkPad X1 Extreme 4K HDR olani ozellikle detayli derinlemesine arastirdim ve sikayetleri de vardir. Islemci fan sesi rahatsiz edicidir .
Under clock ve tekrardan itinali yeterli thermal paste kaliteli olani yapilsa da bir nebze iyilesme elde edilebilse de sorunlu ...
Hepsini gectim gercek 10 bit panel kullanilmiyor! Baslarda 10 bit renk derinligi diye lanse edilmisti sonra o ibareyi kaldirdilar zamanla da 8+2 bit olarak suan gercegi ifade etmektedir.
Ekranin daha da kalitelisi isteyenler ThinkPad X1 Extreme in P1 modeli vardir AYNI KASA biraz daha hafif ama islemci ve GPU ekran renklerinde daha ideal 10 bit e yakin vermektedir.
8+2 bit denen olayda 2 bit FRC ( Frame Rate Control ) rezaleti vardir aslinda cihaz 8 bit ten bir farki yoktur ...
Keske dedigim tam mat dokunmatik olmayan 4K HDR 10 panel olsaymis lakin dokunmatikli olanda ekstra cam katmani ile agirligi da artmaktadir ve goz tarama ozelligi de opsiyonlu dahi satin alirken secemiyorsunuz ama sizdirilan haberlere gore 2019 modeli yani ThinkPad X1 Extreme Gen 2 de kamerasi islemcisi ekran karti saglam degisecektir. Yine gercek dokulu karbon fiber kasali da gelecektir. Ilk sinyalleri CES 2019 daki ThinkPad X1 Carbon 2019 modelinde gormustuk .
Illa suan alayim diyen varsa ozellikle ekrani icin cokkomelli diyenler icin :) P1 modelinde bilhassa Nvidia Quadro ekran kartlilarini secin. Bilen bilir gerci ... Birsuru sertifikalari vardir stabil ve ideal calismasi acisindan.
Amerika'da iken siparisimi iptal etmek zorund kalmistim ekranin kalitesi icin gercek bir inceleme yapan cok gec cikmasi vesile olmustu .
FULL HD alinmaz ... Sonucta oyun odakli KASLI bir cihaz degildir. Mesut'un dedigi gibi en az 2K ki bence 4K en ideali olacaktir ve bir de daha olmayan gercek 10 bit panel ...
Umarim 2019 Agustos ta tanitilacak olani bircok hatalar giderilmis olur...
Bu kadar gec Turkiye'ye gec gelmesi de cok manidar olmustur ...
Test inceleme ornegi zaten Turkce Q veya Turkce F klavyeli degil ! Anlasilan paralel ithalatli ve yuksek ihtimalle bu cihazlar stoklanmistir...
Kurumsal dahi alinamaz ...
Zaten kurumsal siparislerinizi direk Lenovo Turkiye uzerinden siparis verilmektedir. Genel olarak bu cihaz bende hayal kirikligi birakmistir . Amerika da iken bu cihazin 4K HDR denen modelini kisa sureli de olsa kullanmistim.
notebookcheck.net/...
Tekrar Amazon a da bir bakayim dedim su detay da var yuh dedim :
amazon.com/...
Renewed ibaresi .
Simdi bu eskimis olanlar arasinda bir de renewed mi diye sozde degil saglam delillere dayali kanitlar musterilere sunmasi gerekecek ozellikle Turkiye'den alacaklar icin dikkatli olun derim...
Turkiye gibi ulkelerde tuketici haklari ve pazarlamalarda mecburi ifadeler konulmamasi ile renewed refurbished veya reconditioned nice urunler satilmaktadir. Ki bunlarda bir keleklik belli olmasin diye kampanya diye satarlar veya makul veya normal fiyattan satabilirler de ...
Aksini ispat edilmedigi surece Turkiye sartlarini da gozonunde bulundurursak sahsen UZAK durun derim ... Kurumsal alimlar yapilacaksa dahi olsa uzak durun derim ...
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super micro çinli değil.abd merkezli..
trumpun politikaları gereği üretimi abd ye kaydırma durumları söz konusu olduğundan bu tarz haberlerle politikalarına zemin hazırlama dedikoduları..