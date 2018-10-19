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Klasik çentik tarihe karıştı. Huawei Mate 20

7 ay
10,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HUAWEI Mate 20, damla stili çentik ile geliyor. Çentiği sevmeyenler bu telefona göz atsınlar.

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aspirin_00 7 ay en beğenilen
Bu nasıl başlık arkadaş klasik çentik kalktı damla çentik geldi. Çentik çentiktir cümle cambazlığından başka birşey değil sonuçta orada bir çentik var kalkması için orada nokta dahi hiçbirşeyin olmaması gerek. Şekil şemal değiştirmiştir o kadar hayret..
Bu nasıl başlık arkadaş klasik çentik kalktı damla çentik geldi. Çentik çentiktir cümle cambazlığından başka birşey değil sonuçta orada bir çentik var kalkması ...
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maxmania 7 ay
damla şekline en son geçen marka ama reklam anlaşması olduğu için damla çentik sanki tek bundaymış gibi haber yapılması ne kadar etik? en azından başlığı doğruyu belirtir şekilde "huawei de damla çentik modasına geçti" şeklinde atsanız ona da razıyız.
damla şekline en son geçen marka ama reklam anlaşması olduğu için damla çentik sanki tek bundaymış gibi haber yapılması ne kadar etik? en azından başlığı doğruy...
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veteriner69 7 ay
En iyi çentik olmayan çentiktir.
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Hakimutata Insane 7 ay
huwaie güzel cihazda parasıda güzel maşallah 7000 tl .
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MaSSive 7 ay
Buna benzer ,hemen hemen aynı başlıkla konuyla ilgili bir haber ,1 ay önce de yapılmıştı sanırım.Ekrem71 tarafından.
Ha damla çentik olmuş,ha klasik çentik.Bana kalırsa damla çentik telefonun görünüşüne ,klasik çentiğe göre,görünüş olarak göze daha rahatsız edici geldi.Sanki ekranın o bölgesi akmış ,kararmış gibi daha dikkat çekici.
Son anda kamerayı koymayı unutmuşsun da,aceleyle ekrana yerleştirmişsin gibi.
Her iki şekilde de çentik olan kısmı full ekran uygulamalar da kullanamıyorsun.Ha nedir klasik çentiğe göre üst bildirim simgeleri açısından daha fazla alan kalıyor.
Gerisi görsellik den başka birşey değil.Ki dediğim gibi görsel olarak da ,daha rahatsız edici.Klasik iphone çentiğine göre ,
Ya keşke ,olmuşken şu damla çentik de olmasa idi dedirtirmişcesine bir izlenim bırakıyor.
Xiaomi de bir modelin de sağ üst veya sağ alt köşe de bu şekil damla çentik olarak kamerayı yerleştirmişti ,ancak sanırım gelen geri dönüşlerle bu çentik tasarımını diğer modellerin de kullanmadı.
Ki oppo f7 ve yeni xiaomi mix mi3 modelleri gibi çentiksiz ekranlı telefonlar çıkmaya başlamışken ,damla çentiğin bir albenisi varmış gibi sunmanın alemi yok.
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Redunay 7 ay
Klasik çentik tarihe karıştı damla çentik geldi ama ben asıl muz çentik bekliyorum olmadı kabak çentik
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Extreme Victory 7 ay
bu kadar mi ACSINIZ DONANIM HABER clickbait bari siz yapmayin. "Klasik çentik tarihe karıştı" nasil agir bir clickbait tir.
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smart1978 7 ay
anandtech.com/...
RGBW ile efektif cozunurluk %33 dusuktur. W yani beyaz piksel secilmesindeki amac daha fazla parlaklik eld edilmesidir lakin bunun dezavantajlari da daha dusuk keskinlik daha iyisi olmasi gerekirken dusuk keskinlik olmasi ve dusen asiri contrast deger ekrani ile toplamda kalitesi dusmesidir ...
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veteriner69 7 ay
En iyi çentik olmayan çentiktir.
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sniko1 7 ay
Telefonu tasarımsal olarak özgün yapacak olan öğe şuan ki telefonlarda yapılmaya çalışıldığı gibi telefonun ekrandan ibaret olması değil çerçeveleridir.Şuan hala bana açıkçası en çekici telefon onca yıla rağmen HTC One serisi geliyor.
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12 Angry Men 7 ay
Çentiğin her türlüsü kötüdür. Teknoloji gelişene kadar katlanmak zorundayız. :(
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maxmania 7 ay
damla şekline en son geçen marka ama reklam anlaşması olduğu için damla çentik sanki tek bundaymış gibi haber yapılması ne kadar etik? en azından başlığı doğruyu belirtir şekilde "huawei de damla çentik modasına geçti" şeklinde atsanız ona da razıyız.
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aspirin_00 7 ay en beğenilen
Bu nasıl başlık arkadaş klasik çentik kalktı damla çentik geldi. Çentik çentiktir cümle cambazlığından başka birşey değil sonuçta orada bir çentik var kalkması için orada nokta dahi hiçbirşeyin olmaması gerek. Şekil şemal değiştirmiştir o kadar hayret..
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