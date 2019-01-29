Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı

3 ay
8,2b
1
tüketici hakları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Klonlanmış IMEI telefon alanların en büyük korkularından biri. Telefonlarını kullanamaz hale gelen tüketiciler, 2. el satış hakkından da mahrum kalıyorlar. Peki bu sorun nasıl aşılır?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile hazırladığımız Tüketici Haklı programımızın konusu Klon IMEI sorunu ile başa çıkma yöntemleri.
Cep telefonu satın alanların en büyük korkularından biri olan IMEI çalınması ve klonlanması büyük mağduriyetler yaratıyor. Peki telefonunun IMEI numarası klonlanan bir tüketici neler yapabilir? Hakları nedir? 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NOSTOY 3 ay en beğenilen
kökten çözüm : bu hükümet zamanında çıkarılan imei kayıt zorunluluğunun kaldırılması.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 ay
eski samsung telefonumu (tuşlu) babam kullanıyordu. 5-6 senedir. mesaj geldi imei vs. işte 30 gün sonra kapanacak. illegal yapmayalım. kanuna uygun yapalım. telefon elimizde sonuçta. neyse başvurdum. mail attım sonuç yok. sonra telefonla ulaştım konuştum. yok. fatura lazım diyor. dedim 7- 8 senelik telefon faturamı olur. telefon elimde şu an. fotosunu çekeyim. imei yazıyor. model yazıyor. olmaz diyorlar illa fatura. gittim 5 tl ye imei çaktırdım. hala kullanıyoruz.
eski samsung telefonumu (tuşlu) babam kullanıyordu. 5-6 senedir. mesaj geldi imei vs. işte 30 gün sonra kapanacak. illegal yapmayalım. kanuna uygun yapalım. tel...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bparker 3 ay merfarukkk
Dünyada bizimki gibi bir IMEI kayıt sistemi Azerbaycan ve Pakistan'da var. Onlar da bizden gördüler. IMEI kaydı olmazsa kayıt har(a)cı da olmaz. Aynı zamanda klonlu IMEI mağduriyetleri de olmaz. IMEI atma piyasası da olmaz. Kaçakçılıkla mücadelenin yolları zaten var. Telfonunuz çalındığında hem IMEIsini hem de SIMi bu IMEI kaydı yasası çıkmadan önce de operatöre enngelletebiliyordunuz. Mevcut durumda bu IMEI kaydı zorunluluğu har(a)ç toplamaktan başka ne işe yarıyor?
Dünyada bizimki gibi bir IMEI kayıt sistemi Azerbaycan ve Pakistan'da var. Onlar da bizden gördüler. IMEI kaydı olmazsa kayıt har(a)cı da olmaz. Aynı zamanda k...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Üç Kağıtçı Mesut 3 ay
Akıllı olun imei değişen cihaz alın. Özellikle uzak doğulu markalar birebir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 3 ay
Imei yaninda cihazda baska bir essiz numara daha oldugu durumda yani ikili dogrulama olsaydi klonlama islemi olmazdi fakat suanki yapilan yasaklama tamamiyle sacmalik ve rezalet insanlari magdur etmekten baska bir ise yaramiyor neyseki sacmaliklar ulkesinde degil ozgurlukler ulkesinde ozgurlugun tadini cikariyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merfarukkk 3 ay
İmei kaydı güvenliği çok önemlidir kaldırmak gibi bi saçmalık mümkün olamaz, Fakat ücretsiz edinilebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bparker 3 ay merfarukkk
Dünyada bizimki gibi bir IMEI kayıt sistemi Azerbaycan ve Pakistan'da var. Onlar da bizden gördüler. IMEI kaydı olmazsa kayıt har(a)cı da olmaz. Aynı zamanda klonlu IMEI mağduriyetleri de olmaz. IMEI atma piyasası da olmaz. Kaçakçılıkla mücadelenin yolları zaten var. Telfonunuz çalındığında hem IMEIsini hem de SIMi bu IMEI kaydı yasası çıkmadan önce de operatöre enngelletebiliyordunuz. Mevcut durumda bu IMEI kaydı zorunluluğu har(a)ç toplamaktan başka ne işe yarıyor?
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rash.87 3 ay
Akk de olduğu gibi bu IMEI kaydı saçmalığı içinde DH bir kampanya başlatsa bir iki yıla çözeriz aslında. Direniş lazım biraz.600 lira nedir Allah aşkına.pis kan emiciler
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afyonteam 3 ay
Bütün telefonlara imei atilabiliyor olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 ay
İMEİ kayıt saçmalığını kökten kaldırırlarsa çözülür
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Asil sorun Yüksek vergiler. sanki iceride yerli üretici varda onu koruyoruz sanirsin. Yerli üretici yok, kopya ceken bile yok. birlestiriciler var.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal1000 3 ay
Hakem Heyetinde çalışan biri olarak imei klonlama işlemi çok kolay ve kötü niyetli kişiler tarafından değerlendirileceği ( cihazdan sıkılan veya para ihtiyacı olan vatandaş gider başka bir cihazın imeisini attırır ve hakem heyetine para iadesi için başvurup parasını alabilir.) ve bu işlemin kimlik hırsızlığı olduğundan ayıplı mal kapsamında değerlendirilmez. Bu bir suçtur ve savcılık tarafından işlem görmesi gerekir. Bu durumla karşılaşırsanız savcılığa suç duyurusunda bulunabilir ve cihazı satın aldığınız yer ile operatör aracılığı ile tek hat üzerine açabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bparker 3 ay kartal1000
Neden başkasının işlediği suçun bedelini telefonu klonlanan kişi ödemek durumunda bırakılıyor? Eğer devlet ciddiyse IMEI'yi çalan kişiyi cezalandırsın, neden hırsızlığın mağdurunu cezalandırıyor?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 ay
eski samsung telefonumu (tuşlu) babam kullanıyordu. 5-6 senedir. mesaj geldi imei vs. işte 30 gün sonra kapanacak. illegal yapmayalım. kanuna uygun yapalım. telefon elimizde sonuçta. neyse başvurdum. mail attım sonuç yok. sonra telefonla ulaştım konuştum. yok. fatura lazım diyor. dedim 7- 8 senelik telefon faturamı olur. telefon elimde şu an. fotosunu çekeyim. imei yazıyor. model yazıyor. olmaz diyorlar illa fatura. gittim 5 tl ye imei çaktırdım. hala kullanıyoruz.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NOSTOY 3 ay en beğenilen
kökten çözüm : bu hükümet zamanında çıkarılan imei kayıt zorunluluğunun kaldırılması.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 ay NOSTOY
Global standart olsun diye geliştirilen IMEI'ye ücret veren tek ülke biziz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
1,5b izlenme · 3 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
21:02
Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı
15,9b izlenme · 5 ay
55:08
Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
23,6b izlenme · 1 yıl
58:31
PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti
13,3b izlenme · 1 yıl
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,2b izlenme · 8 ay
00:00
Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Rahşan Gülşan
5,5b izlenme · 1 yıl
08:11
İnternetten alışverişte haklarımız neler? | Tüketici Haklı
5,6b izlenme · 3 ay
59:34
Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
17,6b izlenme · 1 yıl
11:21
Sürekli arızalanan veya ayıplı üründe iade hakkı | Tüketici Haklı
9,5b izlenme · 4 ay
16:23
Aldığımız poşetin iadesi mümkün mü? | Tüketici Haklı
12,5b izlenme · 4 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
55:43
2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı
9,7b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,7b izlenme · 1 gün
17:58
Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı
18,1b izlenme · 5 ay
07:03
Huawei P20 ilk izlenim ve kutu açılışı
12,7b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim