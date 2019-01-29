Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı

Klonlanmış IMEI telefon alanların en büyük korkularından biri. Telefonlarını kullanamaz hale gelen tüketiciler, 2. el satış hakkından da mahrum kalıyorlar. Peki bu sorun nasıl aşılır?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile hazırladığımız Tüketici Haklı programımızın konusu Klon IMEI sorunu ile başa çıkma yöntemleri.

Cep telefonu satın alanların en büyük korkularından biri olan IMEI çalınması ve klonlanması büyük mağduriyetler yaratıyor. Peki telefonunun IMEI numarası klonlanan bir tüketici neler yapabilir? Hakları nedir?