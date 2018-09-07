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Kripto paralar dibi gördü mü? Kripto Para Günlüğü
8 ay
11,3b
1
kripto para
55
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto para piyasaları kötü günler yaşıyor. Peki bu kötü gidişin sonuna geldik mi? Düşüşün arkasında yatan nedenler ne olabilir? Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümü sizlerle
Kripto Para Günlüğü'nde Kripto Para dünyasını yorumlamaya devam ediyoruz.
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1
CryptoTABer
8 ay
editörün seçimi
Lütfen link'e tıkladıktan sonra aşağıdaki ekranda çıkan bölümden tarayıcıyı indirin.
Tarayıcı chrome ile birebir aynıdır. Dolayısı ile chrome yerine bu tarayıcı kullanırsanız. Satoshi üretimi otomatik başlayacak.
Tarayıcıyı açtıktan sonra sağ üst köşede üç nokta işaretinin yanında CryptoTAb sembolü vardır. oradan kazandığınız Satoshileri görebilirsiniz.
Bakiyeler 13-15 dk arasında ekrana yansımaktadır.
Bilginize..
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lionelosman
8 ay
editörün seçimi
İndirdim dosya açılamıyor uyarısı veriyor
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CryptoTABer
8 ay
editörün seçimi
Herkese merhaba,
CryptoTAP ile herkes evinden para kazanma devrine geçmeye başladı. %100 güven ile oluşturduğunuz Satoshi (BTC en küçük birimi) çekebilirsiniz.Ben denedim 4$ çekim işlemi gerçekleşti. Site neden güvenilir diye sorabilirsiniz! Çünkü üretmiş olduğunuz satoshi' ler üretilirken aktif olarak site kullanılıyor. Hem buradan Hemde Satoshi'lerden %'lik kazanıyor.Sizin yapmanız gereken Siteye üye olup, sayfayı açık şekilde bekletmek, üretim kendiliğine yapılıyor. Ekstra hızlı kazanımlarda mevcut, mesela alttaki linkten üye olmanız halinde üretim daha hızlı yapılmakta.
Soracağınız her türlü soru en kısa sürede yanıtlanacaktır..
get.cryptobrowser.site/...
indirim yapıp üye olursanız. 8X daha fazla yüklenime tabi olacaksınız. Hem siz hemde altınızın altı kazanmaya devam edecek. Tek yapmanız gereken linkten indirip HEP BİRLİKTE daha çok kazanmak. UNUTMAYIN BİRLİK BERABERLİK HER ZAMAN KAZANIR, KAZANDIRIR!! üye olanlara ufak yollu da olsa İkramlarımız olacak.. TEŞEKKÜRLER..
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ahmeh
8 ay
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Çok güzel milletin parasını hüpletiyorlar. Gelecekte artacak vaadiyle soyguna devam. Kaybedenleri hesapladığımızda sistemin çoktan patladığını, hala keriz silkelemek için kullanılmaya devam ettiğini görmek zor değil.
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Tommy Shelby
8 ay
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Kriptocular patladı
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EĞİNLİ
8 ay
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Bu çok büyük bir oyun,bunu anlayabilmek için global olarak coin hikayesi ile satılan ürünleri gözünüzün önüne getirin ne kadar para döndüğünü hesap edin,sadece ülkemizde satılanı değil bu işten kazançlı çıkan olmamış mıdır,elbette olmuştur,ilk başlarda girip zirvedeyken bırakanlar yada parası olup borsadan alıp fiyatlar maximumda olduğunda elinden çıkaranlar kar etmiştir.Şimdi bir iki arkadaş gelip savunabilir ki daha önce bu forumda tartışmıştık sanal para çıkabilir lakin bu ülkelerin kontrolünde olabilir her isteyen sanal para çıkarır bütün dünya bunu kabul edermi,buna inanmak aptalca..........
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Tristan23
8 ay
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İnşallah biter artık da adamakıllı ekran kartı alabiliriz.
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lazer__
8 ay
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Tristan23
zavallılar hala aynı terane ya
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Seyrim
8 ay
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Kriptoyu boşver TL dibi görüyor..
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nicosia
8 ay
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3 doları gören, benim de 1.75 dolardan aldığım Ripple 0,32 oldu diye seviniyoruz. O kadar dibi gördü işte. :D
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Tarayıcı chrome ile birebir aynıdır. Dolayısı ile chrome yerine bu tarayıcı kullanırsanız. Satoshi üretimi otomatik başlayacak.
Tarayıcıyı açtıktan sonra sağ üst köşede üç nokta işaretinin yanında CryptoTAb sembolü vardır. oradan kazandığınız Satoshileri görebilirsiniz.
Bakiyeler 13-15 dk arasında ekrana yansımaktadır.
Bilginize..
CryptoTAP ile herkes evinden para kazanma devrine geçmeye başladı. %100 güven ile oluşturduğunuz Satoshi (BTC en küçük birimi) çekebilirsiniz.Ben denedim 4$ çekim işlemi gerçekleşti. Site neden güvenilir diye sorabilirsiniz! Çünkü üretmiş olduğunuz satoshi' ler üretilirken aktif olarak site kullanılıyor. Hem buradan Hemde Satoshi'lerden %'lik kazanıyor.Sizin yapmanız gereken Siteye üye olup, sayfayı açık şekilde bekletmek, üretim kendiliğine yapılıyor. Ekstra hızlı kazanımlarda mevcut, mesela alttaki linkten üye olmanız halinde üretim daha hızlı yapılmakta.
Soracağınız her türlü soru en kısa sürede yanıtlanacaktır..
get.cryptobrowser.site/... indirim yapıp üye olursanız. 8X daha fazla yüklenime tabi olacaksınız. Hem siz hemde altınızın altı kazanmaya devam edecek. Tek yapmanız gereken linkten indirip HEP BİRLİKTE daha çok kazanmak. UNUTMAYIN BİRLİK BERABERLİK HER ZAMAN KAZANIR, KAZANDIRIR!! üye olanlara ufak yollu da olsa İkramlarımız olacak.. TEŞEKKÜRLER..