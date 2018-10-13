Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un 4 arka kameralı telefonu Galaxy A9'un lansmanı için gittiğimiz Malezya Kuala Lumpur'da gezdiğimiz yerleri ve etkinliğin arka planında olup biteni bu vlogda sizlerle paylaşıyoruz.
Gittiğimiz etkinliklerin arka planında olup biten her şeyi vLog'larla sizlerle ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sefer Samsung Galaxy A9 lansmanı için Malezya Kuala Lumpur'dayız.
Paylaş Tweetle
İçeriği izlerseniz teknoloji ile olan bağını da görebilirsiniz :) Her şey hemen kutudan çıkartalım, şimdi teknik özelliklere geçelim diye başlamasın arada eğlenceli ve işin arka planını gösteren şeyler de olsun müsadenizle.
Sevgiler,
Mesut Çevik