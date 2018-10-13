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Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog

7 ay
5,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un 4 arka kameralı telefonu Galaxy A9'un lansmanı için gittiğimiz Malezya Kuala Lumpur'da gezdiğimiz yerleri ve etkinliğin arka planında olup biteni bu vlogda sizlerle paylaşıyoruz.
Gittiğimiz etkinliklerin arka planında olup biten her şeyi vLog'larla sizlerle ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sefer Samsung Galaxy A9 lansmanı için Malezya Kuala Lumpur'dayız. 

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Speed-Step 7 ay en beğenilen kratos44
Merhaba,
İçeriği izlerseniz teknoloji ile olan bağını da görebilirsiniz :) Her şey hemen kutudan çıkartalım, şimdi teknik özelliklere geçelim diye başlamasın arada eğlenceli ve işin arka planını gösteren şeyler de olsun müsadenizle.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,İçeriği izlerseniz teknoloji ile olan bağını da görebilirsiniz :) Her şey hemen kutudan çıkartalım, şimdi teknik özelliklere geçelim diye başlamasın ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Ekrem71.5 7 ay
Mesut bey orduya gelin yoroz tepesine çıkın 800 basamak zirvedede 3310 incelersiniz :)
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kartal172 7 ay
Pasifik Regency hotelde kalmıştım. Müthiş yerler var. Siz bir de Tawau tarafına geçseniz acaba neler olacak :) cennetten kopma yerler var. Bu ülke bir de sömürge ülkesi, adamlar araba bile üretti...
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WB 7 ay
Mozambik’te ne oldu geldi aklima bir an basligi okuyunca :))
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Blackline23 7 ay
maymun yaralı değil , çocuğu var altında :)
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EmuMaster 7 ay
Bankanın ismi manidar.
Lansmanda çalan şarkılar AoA miniskitt ve AoA heart attack.
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burgfb 7 ay
17:05'te bir bankanın binası bomba olmuş. Türkiye'ye açılamaz bence :D
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itachi237 7 ay
Mesut bey takip ettiğim tek vlogger'sınız
Yıllardır sizi takip ettiğim için sanki arkadaşımla geziyormuş gibi oluyorum vloglarınızı izlerken. Umarım devam edersiniz.
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kratos44 7 ay
İçeriğe lafım yok fakat koca teknoloji sitesini vlog gibi kişisel içeriklerle doldurmak ne kadar doğru bilmiyorum. Haber değeri olmayan bir içerik kişisel kanallarda paylaşılması gerektiğini düşünüyorum.
Yanlış anlaşılmasın içeriği ben de tüketiyorum fakat paylaşıldığı yer yanlış.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Speed-Step 7 ay kratos44
Merhaba,
İçeriği izlerseniz teknoloji ile olan bağını da görebilirsiniz :) Her şey hemen kutudan çıkartalım, şimdi teknik özelliklere geçelim diye başlamasın arada eğlenceli ve işin arka planını gösteren şeyler de olsun müsadenizle.
Sevgiler,
Mesut Çevik
2 Yanıt Yanıtla +6
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ARTHUR. 7 ay
Mesut abi kamere berbat bence değişmelisin. Belki taktığın lensle alakalıdır ama hiç fhd bir video gibi durmuyor.
Maymunlara hasta oldum ya :D
İsmini hiç duymamış olmama rağmen şehir bayağı gelişmiş geldi bana.
Ayrıca AmBank'a bi zoom yapaydın be abi :D
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kartal172 7 ay
8 yıl önce oradaydım, Tawau tarafını da gezmiştim. Çok güzel bir ülke.
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