Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog

Samsung'un 4 arka kameralı telefonu Galaxy A9'un lansmanı için gittiğimiz Malezya Kuala Lumpur'da gezdiğimiz yerleri ve etkinliğin arka planında olup biteni bu vlogda sizlerle paylaşıyoruz.

Gittiğimiz etkinliklerin arka planında olup biten her şeyi vLog'larla sizlerle ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sefer Samsung Galaxy A9 lansmanı için Malezya Kuala Lumpur'dayız.