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LG G2 Mini ön inceleme LG G2'nin "minik" kardeşini kullandık

5 yıl
96,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Donanimhaber.com olarak merakla beklenen telefonları sizler için kullandık. LG'nin uzun süredir merakla beklenen telefonlarından G2 Mini'yi fuar kapsamında mercek altına aldık. Bakalım yeni telefon, abisi G2'nin başarısını sürdürebilecek mi, merak edilen tüm detaylar ön inceleme videomuzda. 
 

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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Hayal kırıklığı benim için ..
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bulo206 5 yıl
Samsung'un minilerinden daha iyi gibi.
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EKONOMI$T 5 yıl kralmertzxyz
kralmertzxyz

xperia z1c bunu ezer.

Sony Türkiye Z1C 'yi 2000₺ 'den piyasaya sürdü. Kusura bakma ama bu fiyata Sony anca kendi ayağına sıktı. Z1C 'yi ben de çok beğendim ama Allah aşkına 2000₺ nedir yahu.
kralmertzxyzxperia z1c bunu ezer.Sony Türkiye Z1C 'yi 2000₺ 'den piyasaya sürdü. Kusura bakma ama bu fiyata Sony anca ke...
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DH Misafiri 4 yıl
l90 alma ben g2 mini kullaniyorum kamera 8 mb ama .cok net cok kaliteli ve cok hizli ben begendim
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar telefon alıcamda acaba lg g2 mini mi yoksa lg l90 mıalsam hangis daha iy sizce
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FeneristFB 5 yıl
700-800 liradan girerse GMD yi bitirir
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sükût 5 yıl
g2nin aynısı olsaydı isyan ederdim


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BerkhanBalta 5 yıl
Beklentinin çok altında
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The Mcp 5 yıl
Snapdragon falan olsaydı çok güzel olurdu z1 compact gibi bişeyler bekliyodum ben
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-mehmet- 5 yıl
ekranın yarısı tuşlardan oluşuyor
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sirreal1453 5 yıl
Sony kaliteli ve tok satıcı kendi kitlesini kısa zamanda oluşturacaktır ama böyle peş peşe cihaz sürerek o kitle ne kadar kalabalık olur bilinmez
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Kemal 5 yıl
Ben aynı tasarımla 4,3'lük bir telefon bekliyordum açıkçası...

Hayal kırıklığı...

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DH Misafiri 5 yıl
Jolla'yı incelemenizi tavsiye ederim.
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@CAN@ 5 yıl
Umarım ülkemize geldiğinde FM radyo etkin olur.
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acura07 5 yıl @CAN@
trt bandrolu telefona extra bı kulfet. donanım desteklı olsa yeter. alternatıfı cok
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TheNewAtilla 5 yıl
Bence güzel telefon sadece bana kalın geldi o kötü. Tabi fiyat ne olacak bu çok önemli
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InViSiBLePLaYeR 5 yıl
İncelemesini görünce kesinlikle kağıt üzerinde durduğundan daha iyi gözüküyor G2 Mini'yi Z1 Compact ile karşılaştırmak çok saçma çünkü Z1 compact üst seviye bir telefon bu değil.Sanırım LG daha fazla kullanıcı çekmek için böyle bir yola gitti tasarımı güzel bir telefonu aynı tasarım ile orta seviyeye getirdi.Umarım ülkemize 1.7Ghz ve 13MP kameralı olanı gelir ve makul bir fiyat seviyesinden girer bu telefonun bu özelliklerle direk rakibi S4 mini ve HTC One Mini ama 800-900 TL arası bir fiyatla onlardan rahatlıkla daha çok ilgi çekecektir.
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cumur 5 yıl
daha öncede yazmıştım korelilerin mini anlayışı bu, sürekli kırp
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Guaire 5 yıl
İsminden dolayı hala Xperia Z1 Compact ile kıyaslanıyor.

Bunun rakipleri birebir Sony Xperia M2 ve HTC Desire 610. Hepsi aynı qHD 4.7"-4.8" ekran, Snapdragon 400, 1GB RAM 8GB dahili hafıza...

Adına G2 Mini demeselermiş daha iyi olurmuş. Böyle saçma sapan kıyaslamalara sokuluyor. Ayrıca bilmeyen tüketiciyi aldatabilir.

Tegra 4i versiyonunu Latin Amerika'ya göndereceklermiş. Bize çift çekirdekli Snapdragon 400 gelir. Öbüründe LTE olacak çünkü.

Tegra 4i'ye qHD ekran saçma olmuş. HD ekranla bile çok iyi performans verir. 4.7 inçte de 312ppi gayet güzel olurdu. Tegra 4i'de 13Mp arka kamera var, diğerlerinde 8Mp. HD ekran ve 2GB RAM ile amiral gemilerinin bir tık altı çok iyi bir alternatif olabilirdi. (Nvidia'nın güncelleme sıkıntısı hariç.)

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