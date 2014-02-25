LG G2 Mini ön inceleme LG G2'nin "minik" kardeşini kullandık

Genel Yayın Yönetmeni
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Donanimhaber.com olarak merakla beklenen telefonları sizler için kullandık. LG'nin uzun süredir merakla beklenen telefonlarından G2 Mini'yi fuar kapsamında mercek altına aldık. Bakalım yeni telefon, abisi G2'nin başarısını sürdürebilecek mi, merak edilen tüm detaylar ön inceleme videomuzda.
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Sony Türkiye Z1C 'yi 2000₺ 'den piyasaya sürdü. Kusura bakma ama bu fiyata Sony anca kendi ayağına sıktı. Z1C 'yi ben de çok beğendim ama Allah aşkına 2000₺ nedir yahu.