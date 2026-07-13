Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Özel seri, hem dış hem de iç tasarımındaki ince dokunuşlarla standart modellerden ayrılıyor. Her iki ön çamurluğa yerleştirilen özel hatıra logoları buna örnek olarak gösterilebilir. İç mekanda ise ön panel, Corolla'nın 60 yıllık mirasını yansıtan özel logoların yer aldığı suni deri kaplamayla donatılmış durumda.
Hibrit motorla sunuluyor
G“Z paketinde artık 18 inç alüminyum jantlar ve 225/40 R18 ölçüsündeki lastikler standart olarak sunulacak. Modelin renk seçenekleri de genişletildi. Tek renkli gövde seçeneklerine Koyu Mavi Mika ve Siyah eklenirken, çift renkli seçeneklere Siyah-Platin Beyaz İnci ile Siyah-Derin Kırmızı kombinasyonları dahil edildi.