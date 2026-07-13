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    Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Toyota Corolla Sport'un G“Z ACTIVE ELEGANCE adlı özel versiyonu tanıtıldı. 5. nesil hibrit teknolojisine sahip araç, yüksek verimliliği ve özel detaylarla süslenmiş şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Toyota, efsane Corolla modelinin 60. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Corolla Sport'un G“Z ACTIVE ELEGANCE adlı özel bir versiyonunu tanıttı. Yeni araç, Corolla'nın 60 yıllık mirasını kutlamak amacıyla hazırlanan "yıl dönümü serisinin" dördüncü modeli olarak karşımıza çıkıyor. Japonya'da piyasaya sürülen modelin satış fiyatı 3.438.000 Yen (yaklaşık 21.180 dolar) olarak açıklandı.

    Özel seri, hem dış hem de iç tasarımındaki ince dokunuşlarla standart modellerden ayrılıyor. Her iki ön çamurluğa yerleştirilen özel hatıra logoları buna örnek olarak gösterilebilir. İç mekanda ise ön panel, Corolla'nın 60 yıllık mirasını yansıtan özel logoların yer aldığı suni deri kaplamayla donatılmış durumda.

    Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kabinde açık bej ve siyah renk kombinasyonuna sahip doğal deri ile Branove malzemeden üretilen ön spor koltuklar yer alıyor. Direksiyon simidi, kapı panelleri, gösterge paneli ve vites kolu çevresinde kullanılan dumanlı gümüş detaylar ise iç mekana daha şık ve modern bir görünüm kazandırmış.
    Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sportif karakteri güçlendiren alüminyum pedallar da detaylar arasında yer alırken, model yalnızca bu versiyona özel siyah ile hardal sarısını bir araya getiren çift renkli gövde seçeneğiyle sunuluyor. Toyota sadece özel bir seri çıkarmakla kalmayıp standart Corolla Sport donanımlarını da güncelledi.

    Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Hibrit motorla sunuluyor

    G“Z paketinde artık 18 inç alüminyum jantlar ve 225/40 R18 ölçüsündeki lastikler standart olarak sunulacak. Modelin renk seçenekleri de genişletildi. Tek renkli gövde seçeneklerine Koyu Mavi Mika ve Siyah eklenirken, çift renkli seçeneklere Siyah-Platin Beyaz İnci ile Siyah-Derin Kırmızı kombinasyonları dahil edildi.

    Toyota Corolla Sport'un yeni versiyonu çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Corolla Sport'ta 1.8 litrelik benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan 5. nesil hibrit sistem görev yapıyor. Yalnızca önden çekişli (2WD) olarak sunulan araçta toplam sistem gücü yaklaşık 122 beygir seviyesinde. WLTC ölçümüne göre 100 kilometrede ortalama 3.8 litre yakıt tüketimiyle dikkat çeken model, elektrik desteğinin anlık torku sayesinde hem sportif bir sürüş hissi hem de yüksek verimlilik sunuyor.

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