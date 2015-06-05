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League of Legends temalı özel bilgisayar, diğerlerinden farklı! Video ön inceleme

3 yıl
27,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en popüler oyunlarından League of Legends temasına sahip el yapımı özel bilgisayara bir bakan bir daha bakmak istiyor. Değişik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken özel çalışmanın detayları videomuzda.
 

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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
lol oyuncularının yaş ortalamasını göz önüne aldığımızda gayet başırılı olmuş
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar lolü oynıyan sadece Trde oynamıyo yaşı küçük değil herkesin benim yaşım 21 benim oynadığım insanlar 25 yaşından tut 30 40 50 yaşına kadar bile tanıdıklarım var beraber oynadıklarım 3 4 bebe yüzünden siz Lol oynayan insanları küçük göremezsiniz ve genelliyemezsiniz...
İnsanların kendi seçimleri sizde küçüktünüz çocuktunuz ve sizde oyun oynadınız sizde o çocuklar gibi gülüğ eğlendiniz kimseyi küçük görmeyin kendinizi küçük görünki Allahın gücüne gitmesin... Saygılar.
Arkadaşlar lolü oynıyan sadece Trde oynamıyo yaşı küçük değil herkesin benim yaşım 21 benim oynadığım insanlar 25 yaşından tut 30 40 50 yaşına kadar bile tanıdı...
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ricasones 3 yıl
dota olaydı iyiydi
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WiiSmash 3 yıl
Lol'ün sistem gereksinimlerine bak bunun özelliklerine bak
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Provisioner 3 yıl
DH Misafiri
Arkadaşlar lolü oynıyan sadece Trde oynamıyo yaşı küçük değil herkesin benim yaşım 21 benim oynadığım insanlar 25 yaşından tut 30 40 50 yaşına kadar bile tanıdıklarım var beraber oynadıklarım 3 4 bebe yüzünden siz Lol oynayan insanları küçük göremezsiniz ve genelliyemezsiniz...İnsanların kendi seçimleri sizde küçüktünüz çocuktunuz ve sizde oyun oynadınız sizde o çocuklar gibi gülüğ eğlendiniz kimseyi küçük görmeyin kendinizi küçük görünki Allahın gücüne gitmesin... Saygılar.

Ben kesinlikle küçük görmüyorum veya "off frp ci veletler" demiyorum :) Çünkü bizde 13-14 yaşlarında Mmorpg oyunlara başladık , çok mu iyi halt yedik ? Hayır ! :D Kaç senemizi zebil ziyan ettik ama çok daha kötü yollara sapmadık kendi halimizde kafe kapatıp oynadığımız online oyunda champion kasmanın tadını bugün hiçbir oyundan alamıyorum :)
Ancak kanımca o zamankinden daha büyük tuzaklar var bu oyunlarda genç beyinler için.Her türlü şeytanlık 10 yaşındaki çocukların bilinçaltına yüklenmekte biz bunun az çok farkındayız ama onlar olmayabilirler değiller zaten keyiflerine bakıyolar :D
Benim amacım masum bir hatırlatma,uyarı iplerler veya gülüp geçerler :) Hatta az önce bir arkadaş "ya öyle diyosunda blood pool bilmem ne karakterinin W yeteneğidir ona atıfta bulunulmuş..." gibi bir pm attı , olabilir dedim ama bu bence akıllara sokulacak yanlış imajı değiştirmez...
O zımbırtı için yorumum paran çoksa zevk için hobi için ve/veya koleksiyon için alınabilir yoksa ben lol de uçucam bununla diye asla !
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AC Kiriklar 3 yıl
Pc bileşenlerinin olduğu bölümler kapatılsaymış güzel olabilirmiş.
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12osman12 3 yıl
12 yaşındaki cocuklar sisteme çöp demiş güldürdünüzü gençler
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DH Misafiri 3 yıl
Ben league of legends oyuncusuyum.oyunu 9 yaşındaki bebeler oynuyabilir ama onlar bronz kümesinden çıkamıyolar şahsen kendi adıma konuşuyorum oyun benim için çok eğlenceli özellikle arkadaşlarınızla oynamanız oyunu dahada eğlenceli hale getirebiliyolar.Teşekkürler
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Ömürcan 3 yıl
Gereksiz.
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DH Misafiri 3 yıl
12 yaşındaki lol oynayan çocuklar için ideal olmuş. Sanki lol için sisteme ihtiyaç var da, atom işlemcili tablette bile çalışıyor :D zaten sistem istemediği her bilgisayarda çalıştığı için ufak yaştaki çocuklar arasında popüler.
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kartanx 3 yıl
[Fe4R]
Dünyanın en gereksiz oyunu.

Dünyanın en gereksiz insanı.
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[Fe4R] 3 yıl
Dünyanın en gereksiz oyunu.
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OldGamers86 3 yıl
Bence çok güzel olmuş, havuz harika görünüyor.
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