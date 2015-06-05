League of Legends temalı özel bilgisayar, diğerlerinden farklı! Video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|dota olaydı iyiydi
|Lol'ün sistem gereksinimlerine bak bunun özelliklerine bak
DH Misafiri
Ben kesinlikle küçük görmüyorum veya "off frp ci veletler" demiyorum :) Çünkü bizde 13-14 yaşlarında Mmorpg oyunlara başladık , çok mu iyi halt yedik ? Hayır ! :D Kaç senemizi zebil ziyan ettik ama çok daha kötü yollara sapmadık kendi halimizde kafe kapatıp oynadığımız online oyunda champion kasmanın tadını bugün hiçbir oyundan alamıyorum :)
Ancak kanımca o zamankinden daha büyük tuzaklar var bu oyunlarda genç beyinler için.Her türlü şeytanlık 10 yaşındaki çocukların bilinçaltına yüklenmekte biz bunun az çok farkındayız ama onlar olmayabilirler değiller zaten keyiflerine bakıyolar :D
Benim amacım masum bir hatırlatma,uyarı iplerler veya gülüp geçerler :) Hatta az önce bir arkadaş "ya öyle diyosunda blood pool bilmem ne karakterinin W yeteneğidir ona atıfta bulunulmuş..." gibi bir pm attı , olabilir dedim ama bu bence akıllara sokulacak yanlış imajı değiştirmez...
O zımbırtı için yorumum paran çoksa zevk için hobi için ve/veya koleksiyon için alınabilir yoksa ben lol de uçucam bununla diye asla !
|Pc bileşenlerinin olduğu bölümler kapatılsaymış güzel olabilirmiş.
|12 yaşındaki cocuklar sisteme çöp demiş güldürdünüzü gençler
|Ben league of legends oyuncusuyum.oyunu 9 yaşındaki bebeler oynuyabilir ama onlar bronz kümesinden çıkamıyolar şahsen kendi adıma konuşuyorum oyun benim için çok eğlenceli özellikle arkadaşlarınızla oynamanız oyunu dahada eğlenceli hale getirebiliyolar.Teşekkürler
|Gereksiz.
|12 yaşındaki lol oynayan çocuklar için ideal olmuş. Sanki lol için sisteme ihtiyaç var da, atom işlemcili tablette bile çalışıyor :D zaten sistem istemediği her bilgisayarda çalıştığı için ufak yaştaki çocuklar arasında popüler.
[Fe4R]
Dünyanın en gereksiz insanı.
|Dünyanın en gereksiz oyunu.
|Bence çok güzel olmuş, havuz harika görünüyor.
İnsanların kendi seçimleri sizde küçüktünüz çocuktunuz ve sizde oyun oynadınız sizde o çocuklar gibi gülüğ eğlendiniz kimseyi küçük görmeyin kendinizi küçük görünki Allahın gücüne gitmesin... Saygılar.