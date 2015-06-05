League of Legends temalı özel bilgisayar, diğerlerinden farklı! Video ön inceleme

Dünyanın en popüler oyunlarından League of Legends temasına sahip el yapımı özel bilgisayara bir bakan bir daha bakmak istiyor. Değişik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken özel çalışmanın detayları videomuzda.

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