Squid Game, Stranger Things ve Wednesday'in yeni sezonlarından ortak fragman yayınlandı

Squid Game ve Stranger Things Bu Yıl Final Yapacak
Squid Game ve Stranger Things'in yeni sezonları aynı zamanda bu dizilerin son sezonları olacak. Her iki dizi de bu yıl final yapacak. Diğer yandan Wednesday ise 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak. Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde bulacak.
Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu iki parça hâlinde yayınlayacak. 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de ekrana gelecek.
Stranger Things'in final sezonu ise üç parça hâlinde yayınlanacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.