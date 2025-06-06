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    Anlık Bildirim

    Squid Game, Stranger Things ve Wednesday'in yeni sezonlarından ortak fragman yayınlandı

    Netflix, en popüler üç dizisini bir araya getiren yeni bir fragman yayınladı. Bu fragmanda Squid Game, Stranger Things ve Wednesday'in yeni sezonlarından yeni görüntüler yer alıyor.

    Netflix dizileri Squid Game, Stranger Things ve Wednesday aynı fragmanda buluştu Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler dizileri arasında yer alan Squid Game, Stranger Things ve Wednesday, bu yıl yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek. Yeni sezonları heyecanla beklenen bu üç dizi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün üç diziyi bir araya getiren yeni bir fragman yayınladı. "Tüm dünyayı heyecanlandıran diziler" başlığıyla paylaşılan fragmanda, her üç diziden de yeni görüntüler yer alıyor.

    Squid Game ve Stranger Things Bu Yıl Final Yapacak

    Squid Game ve Stranger Things'in yeni sezonları aynı zamanda bu dizilerin son sezonları olacak. Her iki dizi de bu yıl final yapacak. Diğer yandan Wednesday ise 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

    Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak. Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde bulacak.

    Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu iki parça hâlinde yayınlayacak. 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de ekrana gelecek.

    Stranger Things'in final sezonu ise üç parça hâlinde yayınlanacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=4gS0iwAFfdYa]

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 7 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 11 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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