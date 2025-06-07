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    İşte One UI 8 güncellemesini alabilecek Galaxy A modelleri

    Samsung, One UI 8 için geri sayıma geçti. Kararlı sürümün yaz aylarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Yeni sürümle birlikte birçok Galaxy modeli destek dışında kalacak.

    İşte One UI 8 güncellemesini alabilecek Galaxy A modelleri Tam Boyutta Gör

    Samsung’un mobil yazılım güncellemeleriyle ilgili planları hız kesmeden devam ediyor. Henüz One UI 7 dağıtımı tamamlanmamışken, teknoloji devi şimdiden One UI 8 için hazırlıkları son aşamaya getirmiş durumda. Beta süreci çoktan başlamışken, yeni arayüzün kararlı sürümünün yaz aylarında yayınlanması bekleniyor. Bazı kaynaklar ise güncellemenin temmuz ayında gelebileceğini öne sürüyor.

    Ancak her büyük güncellemede olduğu gibi bu geçiş süreci, bazı Galaxy modelleri için yolun sonu anlamına geliyor. One UI 7 ile destek sona eren cihazlar olmuştu, One UI 8 ile de benzer bir tablo bekleniyor. Bu noktada Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini alacak Galaxy A serisi telefonlar şimdiden merak konusu olmuş durumda.

    Samsung, resmi listeyi henüz paylaşmamış olsa da güncelleme politikası sayesinde hangi modellerin yeni sürümü alacağı büyük ölçüde netleşti. Buna göre Galaxy A serisinin güncellemeye uygun modelleri arasında Galaxy A73, A56, A55, A54 ve A53 gibi üst segment cihazlar yer alıyor. Orta segmentte ise A36, A35, A34 ve A33 modelleri bulunuyor. Daha uygun fiyatlı seçeneklerde ise A26, A25, A24, A16 ve A15’in hem LTE hem de 5G versiyonları listeye giriyor. Ayrıca A06 modeli de One UI 8 için şanslı cihazlar arasında gösteriliyor.

    Samsung’un resmi açıklamasıyla birlikte kesin liste ortaya çıkacak olsa da, yukarıdaki modellerin büyük çoğunluğunun güncellemeyi alacağı kesin gibi görünüyor. Kullanıcıların yapması gereken ise güncelleme takvimini takip edip kendi cihazları için sıranın ne zaman geleceğini beklemek. Yeni arayüzle birlikte hem performans tarafında iyileştirmeler hem de arayüzde bazı yenilikler kullanıcıları bekliyor olacak.

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    turkelvis 23 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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