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    Kuzey Kore'de kullanılan bir akıllı telefon ele geçirildi: İşte ilginç ayrıntılar

    Kuzey Kore'den yeni kaçırılan bir akıllı telefon, devletin vatandaşların günlük yaşamları üzerindeki kontrolünün ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi. İşte ilginç detaylar...

    Kuzey Kore'de kullanılan bir akıllı telefon ele geçirildi Tam Boyutta Gör
    Kuzey Kore'den yeni kaçırılan bir akıllı telefon, devletin vatandaşların günlük yaşamları üzerindeki kontrolünün ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi. Ele geçirlen bu cihaz, hükümetin ideolojisini pekiştirmek için özel olarak tasarlanmış kısıtlamalar ve gözetim araçlarıyla dolu.

    Bu Kuzey Kore akıllı telefonu hakkında nadir bir bakış, BBC tarafından paylaşılan ve ilk olarak Seul merkezli Daily NK tarafından elde edilen bir video sayesinde ortaya çıktı. Video, Kim Jong Un rejimi altındaki Kuzey Korelilerin hayatlarına dair rahatsız edici bir tablo çiziyor. Telefonu açtığınızda en başından itibaren bir Kuzey Kore bayrağı kullanıcıları karşılıyor. Her ne kadar markası görünmese de, cihazın hükümetin sıkı kurallarına uygun şekilde özelleştirildiği açıkça anlaşılıyor.

    Telefondaki ilginçlikler neler?

    Akıllı telefon, belirli kelimeleri otomatik olarak sansürleyen bir sistemle donatılmış. Örneğin, Korecede "ağabey" anlamına gelen “oppo” kelimesi, Güney Kore’de genç kızlar tarafından erkek arkadaşları için kullanılsa da, bu cihazda otomatik olarak “yoldaş” kelimesiyle değiştiriliyor ve kullanıcıya bir uyarı mesajı gösteriliyor. Dahası, “Güney Kore” kelimesini yazmak bile mümkün değil çünkü sistem bunu otomatik olarak “kukla devlet” olarak değiştiriyor.

    Kuzey Kore hükümeti bu telefonları düzenli olarak takip ediyor. Cihaz her beş dakikada bir sessizce ekran görüntüsü alıyor ve bu görüntüler, kullanıcıların erişemeyeceği gizli bir klasöre kaydediliyor. Tahmin edilebileceği gibi, bu ekran görüntülerinin kullanıcıların günlük aktivitelerini izlemek için kullanılıyor.

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