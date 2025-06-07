BYD'den 545 km menzilli yeni sedan | Toyota Aygo X artık tam hibrit - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni elektrikli sedan modeli Seal 06, tam hibrit sistemle donatılan yeni Toyota Aygo X ve mayıs ayına ilişkin otomobil satışlarını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:45 - BYD Seal 06
12:02 - Toyota Aygo X
22:22 - Mayıs ayı elektrikli otomobil satışları
31:09 - Mayıs ayı SUV satışları
41:18 - Geely'nin yeni PHEV sedan modeli
51:50 - Kapanış