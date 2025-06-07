BYD'den 545 km menzilli yeni sedan | Toyota Aygo X artık tam hibrit - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni elektrikli sedan modeli Seal 06, tam hibrit sistemle donatılan yeni Toyota Aygo X ve mayıs ayına ilişkin otomobil satışlarını değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni elektrikli sedan modeli Seal 06, tam hibrit sistemle donatılan yeni Toyota Aygo X ve mayıs ayına ilişkin otomobil satışlarını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:45 - BYD Seal 06

12:02 - Toyota Aygo X

22:22 - Mayıs ayı elektrikli otomobil satışları

31:09 - Mayıs ayı SUV satışları

41:18 - Geely'nin yeni PHEV sedan modeli

51:50 - Kapanış

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