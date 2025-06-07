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    BYD'den 545 km menzilli yeni sedan | Toyota Aygo X artık tam hibrit - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni elektrikli sedan modeli Seal 06, tam hibrit sistemle donatılan yeni Toyota Aygo X ve mayıs ayına ilişkin otomobil satışlarını değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni elektrikli sedan modeli Seal 06, tam hibrit sistemle donatılan yeni Toyota Aygo X ve mayıs ayına ilişkin otomobil satışlarını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:45 - BYD Seal 06

    12:02 - Toyota Aygo X

    22:22 - Mayıs ayı elektrikli otomobil satışları

    31:09 - Mayıs ayı SUV satışları

    41:18 - Geely'nin yeni PHEV sedan modeli

    51:50 - Kapanış

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