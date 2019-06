MSI Trident 3 incelemesi "Core i7770 ve GTX1060'lı konsol katili"

Bu videoda MSI'ın VR odaklı, boyutuyla dikkat çeken Trident 3 oyuncu bilgisayarının tasarımına göz atıyor, içerisini açıyor, donanımlarına değinip oyunlarla sınıyoruz.

Trident 3, MSI’ın ilk kompakt oyuncu bilgisayarı değil, minimal boyutlardaki Nightblade ve yine sitemizde incelemiş olduğumuz Vortex gibi, tasarımı ve boyutları MSI’a özgü ürünler görmüştük, Trident resmiyette masaüstü oyuncu bilgisayarı olarak geçse de konsol boyutunda olup tabiri caizse tam boy performansıyla karşımızda.Siyah, temel özelliklerinin vurgulandığı, sağlam korunmuş kutunun içerisinden kaliteli bir bezin içerisinde ürünün kendisi, yeterli uzunlukta güç kablosu, 230W’lık büyükçe bir adaptör, dik kullanmak için bir stand ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor. Çantası da bez kılıfın kendisi de sonrasında kullanmak için gayet kaliteliler.Trident 3, mat siyah, diri hissiyat veren plastik bir gövdeye sahip. Genel tasarım anlamında keskin hatlar benimsenmiş. Altı, üstü, köşeleri, kıvrım olması gereken yerler, keskin hatlarla ayrılmış hep, bu da Trident’e robotik ve agresif bir görünüm kazandırmış.İster standıyla dikey, ki dikey halde, yerinde gayet stabil duruyor, ister altındaki kauçuk, tutucu topuklarla yatay konumlandırın, Trident açıkçası her haliyle şık görünüyor. Bir yanının yarısında fırçalı alümiyum malzeme kullanılmış, hafif parlak, şık duran bu kaplama parmak izi tutmaya müsait ama gülü seven dikenine katlanır misali hoş görünüyor. Hemen altında da ekran kartı için bir ızgara bırakılmış, kartın fanını görebiliyorsunuz.Cihazın üstünde açma kapama butonu ve köşede, üç yöne ayrılan RGB aydınlatma var, farklı efektler atayabileceğiniz, renkler arasında gayet yumuşak geçişler yapan LED aydıntlatma gayet hoş, robotik tasarımı tamamlamış doğrusu. Biraz arkasında, yatay konumda alt yüzeyde ve özellikle cihazın arkasında hava giriş çıkışı için ızgaralar konumlandırılmış.5+1 ses çıkışı alabileceğiniz, Nahimic ile yazılımsal olarak desteklenmiş ses giriş çıkışları var burada, ardında ALC 1150 çözümü var, Nichicon kapasitörlerle desteklenmişler, kulaklıklar için yüksek güç ve gayet doyurucu bir ses çıkışı alabiliyorsunuz. Altında işlemci yükü düşük ve oyunlarda veri paketlerini önceliğe alan Intel I219-V Lan çözümüyle RJ45 portu ve Type A formunda USB 3.1 portu var. Sonrasında 4 USB 2.0 portu, HDMI çıkışı, güç girişi ve VR Link, köprü diyebileceğimiz bir port var. En altta da ekran kartının kendisini görüyoruz. Arkada 2 USB 3.0 portu daha olabilirmiş.Cihazın önünde disk durum LED’i, kulaklık ve mikrofon girişleri, ardından biri Type C, diğer ikisi Type A formunda olmak üzere üç USB 3.1 portunu görüyoruz. Trident’in en önemli odak noktası VR Ready, yani VR destekli olması, bunun için ön yüzde, arkadan ekran kartı ve VR Link’i köprüledikten sonra çıkış alabileceğiniz bir HDMI portuna yer verilmiş. Üstteki Type A portu yüksek güç verebiliyor, mesela hızlı şarj destekli telefonunuzu kendi adaptörüyle aynı hızda şarj edebiliyorsunuz.34.6cm boyunda 23.2cm derinliğinde ve 7.1cm kalınlığındaki Trident, 3.17 kilogram ağırlığında ve sadece 4.72 litre hacminde. İster alanı sınırlı bir bilgisayar masasında, ister bir TV’nin yanında konsol yerine konumlandırın, yeri geldiğinde at çantaya götür diyebileceğim boyutlarda Trident 3. Nispeten küçük bir Mid Tower kasanın yanında, özellikle de cüsseli kasaların yanında mini minnacık kalıyor. Mesela bir PS4 Pro’dan büyük mü, evet büyük ama bir konsola TV ünitenizde ne kadar yer ayırıyorsanız Trident’e de o kadarını ayırmanız kafi geliyor, şunu da eklemek lazım, Triden 3 dünyanın en küçük VR destekli oyuncu bilgisayarı olarak geçiyor.Trident’in içinde neler var peki? Tahminimin aksine cihazın içerisine ulaşmak kolay, alttan tırnaklı bir kapağı çıkarıyor, ardından yüzeyleri tutan vidaları söküyorsunuz, bu sırada ürün garantiden çıkıyor, bunu belirtmek lazım. İçerisinde MSI’ın Silent Storm Cooling 2 adı altında, Intel’in Core i7 7700’ünü, korozyona karşı kaplanmış iletim boruları ve şahsen küçük bulduğum soğutma bloğuyla soğutan blower tipi bir fan var. Ekran kartı ise MSI’ın hali hazırdaki 6GB bellekli mini GTX1060’ının özel bir versiyonu. Kingston marka 2 x 8GB DDR4 SO-Dimm RAM, kasanın diğer yüzünde Kingston marka 256GB M2 sata formunda SSD ve 1TB Hitachi 7200RPM HDD var. Intel AC3168 çift bant destekli modülle de Wi-Fi bağlantısı sağlanmış, Bluetooth 4.2 bağlantısı da unutulmamış. Kompakt boyutuna rağmen donanımı yükseltilebilir olması bir artı, tabii ekran kartı dışında, zira hem boyut hem de güç adaptörü anlamında bundan fazlasını kabul edecek gibi değil.Sıra geldi performansına, Kingston marka SSD 550Mb/saniye civarı okuma ve 330Mb/saniye civarı yazma hızına sahip, sistem atik olmasına atik, teklemiyor ama yazma hızı böylesi bir cihazda bir kaç tık daha iyi olabilirmiş. 7200Rpm HDD ise gayet sessiz çalışıyor ve 140Mb/saniye civarı okuma ve yazma hızına sahip.Kaby Lake mimarisinde alabileceğiniz çarpan kilitli, tepe işlemci Core i7 7700, 4 çekirdek 4 izlekli, tek çekirdek için 4.2GHz’e kadar çıkabilen 65W TDP’li, masaüstü sınıfı bir işlemci. Ekran kartı da MSI’ın hali hazırda satılan ama Trident 3 için özelleştirilmiş 6GB GDDR5 bellekli GTX1060 minisi. Pascal mimarili, 16nm GP106 yongasıyla gelen kart 48 ROP ve 80 doku ünitesine sahip, 192-bit veriyolunda 192.2GB/s bant genişliği sunarken GPU Boost 3.0 ile GPU için 1810MHz’e kadar çıkabiliyor. Peki bu ikilinin oyun performansı nasıl?Rise of the Tomb Raider testlerimde Full HD DX11’de 69, DX12’de 70 kare/saniye skor aldım, 2K DX12’de 44, 4K DX12 testinde ise 23 kare/saniye şeklinde. GTX1060 VR Ready, yani VR gözlükler için yeterli güce sahip olmakla beraber 2K’da da oynanabilir skorlar veriyor.Assassins Creed Syndicate’de Full HD Ultra ayarlarda 34, Very High ayarlarda 57, 2K Very High’da ise 41 kare/saniye skor aldım.Witcher 3’te Hairworks ayarları kapalı olmak üzere Full HD High’da 82, 2K High’ta 57, Full HD Ultra’da ise 59 kare/saniye şeklinde gayet akıcı sonuçlar aldım.Far Cry Primal testlerinde Full HD Very High’ta 64, Ultra’ya yükseltince 58 kare/saniye elde ettim, 2K Very High’ta ise 43 kare/saniye şeklinde.Doom’da Full HD Ultra’da 110, 2K Ultra’da ise 68 kare/saniye aldım, 2K 60 kare/saniyede Doom film gibi görünüyor.Son olarak popülerliğini yitirmeyen GTA 5 testinde Full HD’de 77, 2K’da ise 49 kare/saniye elde ettim.i7 7700 ve GTX1060 ikilisi küçük bir gövdeye girmiş olabilir ama performanslarından bir şey kaybetmemişler, sadece ekran kartı referans tasarım GTX1060’ın ufak farklarla gerisinde kalabiliyor.Bu ikilinin tek dezavantajı nefes almak için çok alanlarının olmaması, baştan şunu da belirtmek lazım, ısıya bağlı bir hız düşüşü yok ama işlemcinin pek serin çalıştığını da söyleyemem. Oyunlarda ekran kartı maksimum 74 dereceye ulaşıyor, gayet kabul edilebilir, sıkıntısız bir sıcaklık ancak işlemci 90 dereceyi görebiliyor.Bu sırada Trident 3’ün ürettiği ses hayli az, oyun sesi olmasa bile dikkatinizi dağıtmıyor, hele masanızda değil de TV ünitenizdeyse duymuyorsunuz bile. Soğutma tarafında ilk hedef sessizlik olmuş gördüğüm kadarıyla zira işlemci fanının devrini arttırıp işlemciyi daha seri tutabiliyorsunuz.Hızaşırtma konusuna zaten işlemci itibarıyla giremiyoruz, ekran kartı da açıkçası pek hızaşırtma kaldırmıyor, burada güç adaptörü ve sistem bazlı bir limite takılıyorsunuz.MSI Trident 3, konsol boyutlarında olup içerisinde i7 7700 ve GTX1060 gibi güçlü donanımları şık bir gövdede barındıran bir çözüm. Fiyatıyla daha güçlü bir sistem kurulabilir mi, kurulabilir ama Trident 3 kadar kompakt ve hoş bir paket olur mu, işte orası zor, MSI bunu sunmuş. MSI Trident 3 güçlü donanım altyapısını tabiri caizse at çantaya götür boyutunda, şık bir şekilde sunabilmesi, VR destekli ve odaklı olması, buna özel ve optimize edilmiş portları itibarıyla farklı, spesifik kullanıcı kitlesine hitap eden bir oyuncu bilgisayarı olmuş.Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.