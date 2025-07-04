AI Günlükleri | Sezen Aksu'nun yapay zeka klibi, Google'ın internetsiz çalışan akıllı robotları ve Claude'un uygulama yazan çözümü!

Yapay zeka dünyasında gelişmeler dur durak bilmiyor! Google'ın robot devriminden Claude'un uygulama geliştirme özelliğine, Sezen Aksu'nun AI klibinden duygusal zeka atılımlarına kadar hepsi bu videoda

Bu hafta yapay zeka dünyasında çok önemli gelişmeler yaşandı! Google robotlarda internetsiz çalışan ilk yapay zekasını tanıttı, Anthropic'in Claude'u artık mini uygulamalar geliştirebiliyor, ve hatta ünlü sanatçımız Sezen Aksu yeni klibini Google'ın yapay zekası Veo 3 ile çekti.

Android kullanıcıları için büyük bir değişim geliyor: 7 Temmuz'dan itibaren Google Asistan'ın yerini Gemini alacak. ElevenLabs sesli asistan 11ai'yi tanıttı, Microsoft Windows 11'e entegre Mu modelini duyurdu, ve LAION duygusal zeka odaklı EmoNet araç paketini kullanıma sundu.

Google DeepMind'dan AlphaGenome ile DNA analizi devrim yaşarken, Runway Game Worlds platformuyla interaktif dünyalar yaratmanın önünü açıyor. Gemma 3n modeli 2 GB RAM'li cihazlarda bile sorunsuz çalışabiliyor ve tamamen offline çalışıyor.

Tartışmalı konular arasında Microsoft'un OpenAI'ın AGI iddiasına inanmadığı, Meta'nın OpenAI'dan dört önemli ismi transfer ettiği, ve Samsung'un Galaxy AI'ı ücretli hale getirmeye hazırlandığı yer alıyor. SoftBank CEO'su da OpenAI'a 33 milyar dolar yatırım planladığını açıkladı.

Bu videoda 30 Haziran 2025 haftasının tüm önemli yapay zeka gelişmelerini detaylı şekilde ele alıyoruz. Yapay zeka dünyasındaki son gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın!

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