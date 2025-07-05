iPhone 17 Pro ve Pro Max ile beklenen 14 yeni özellik
Yeni sızıntılara göre iPhone 17 Pro ve Pro Max’in arka yüzeyinde yer alan Apple logosu, önceki modellere kıyasla biraz daha aşağıya taşınacak. Bu değişikliğin MagSafe mıknatıs dizilimini de etkilemesi bekleniyor. Bir diğer yenilik ise, iPhone 17 Pro modelleri, Apple'ın yeni nesil MagSafe şarj cihazıyla birlikte daha yüksek kablosuz şarj hızları sunacak.
Tasarım tarafında sadece teknik değişiklikler değil, renk seçeneklerinde de yenilik var. iPhone 17 Pro serisinin, MacBook Air modellerinden tanıdığımız Sky Blue (gökyüzü mavisi) renginde satışa sunulacağı belirtiliyor.
Pro Max'te daha büyük batarya
iPhone 17 Pro Max modelinin biraz daha kalın olacağı ve bu sayede daha yüksek kapasiteli bir bataryaya yer verileceği söyleniyor. Pil kapasitesine dair net bir sayı ise henüz net değil. Öte yandan Apple'ın kendi geliştirdiği Wi-Fi 7 çipi, TSMC’nin 3nm sürecinden çıkan A19 Pro yonga seti, 12 GB RAM ve buhar odasıyla desteklenen gelişmiş soğutma sistemi gibi teknik yenilikler daha önce gündeme gelmişti. Kamera tarafında ise 48 MP telefoto lens ve tüm seride 24 MP ön kamera kullanılacak.
Yazılımsal yenilikler de yolda
Bir diğer yenilikse iPhone 17 Pro ve Pro Max kullanıcıları, Kamera uygulamasında aynı anda hem ön hem arka kamerayla video çekebilecek. Arka tarafta tamamı 48 MP sensörlerden oluşan kamera sistemi sayesinde 8K video kaydı da mümkün hale gelecek. iPhone 17 Pro ve Pro Max'te beklenen diğer önemli yenilikler ise şu şekilde:
- Apple logosunun konumunun aşağı alınması
- Daha hızlı MagSafe kablosuz şarj
- Sky Blue renk seçeneği
- Daha büyük batarya (Pro Max)
- Alüminyum çerçeve
- Alüminyum + cam arka yüzey
- Dikdörtgen kamera çıkıntısı
- 24MP ön kamera
- 48MP telefoto lens
- A19 Pro işlemci
- Apple Wi-Fi 7 çipi
- 12 GB RAM
- 8K video kaydı
- Ön + arka kamera ile eş zamanlı video kaydı
- Gelişmiş soğutma sistemi