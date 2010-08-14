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Mafia 2 PhysX test sonuçları

8 yıl
281,5b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu özel bölümünde PhysX gibi görselliği ve çevre etkileşimini üst seviyelere taşıyan teknolojilerle bezenmiş olan Mafia 2'nin modern ekran kartlarıyla nasıl bir performans sergilediğini görüyor, PhysX gibi teknolojilerin gerekliliği üzerine tartışıyoruz.


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BSC Misafiri 6 yıl
mafia 2 oyunu 5-10 dk oynadıktan sonra ekran birden kapanıyor mavi olan ışık kırmızıya dönüyor ve ekranda no signal yazısı cıkıyor arkadan sesler gelmeye devam ediyor ama reset atmadıktan sonra ekran acılmıyor ne yapmam gerek ?
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DH Misafiri 7 yıl
OYNADIM MÜKEMMEL, TAVSİYE EDERİM..
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bende oyun yüklenirken browse'ye ne ekleneceğini bilmiyorum yardımcı olacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
anaa adamlara bak sokakta çekmişler videoyu dedim :) yuh
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Mr. Angelo 7 yıl
gerçekten güzel bir video olmuş



başka bu tür videolar varsa bilen biri bana pm atabilirse çok sevinirim
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kartalcin 8 yıl
ati 5770 ekran kartında phsyx nasıl açılıyor ben phsyx in sadece nvidia kartarı için olduğunu sanıyordum.
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X-FI 8 yıl
Physx i NVIDIA tabanlı kartlar (çekridek sayısı vardı unuttum) , normal CPU yada Phsyx için üretilmiş kartlar açabilir.

yani sadece ati kartın varsa Physx i açarsan CPU işler onu... en kötü physx deneyimini yaşarsın demek oluyor.
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DH Misafiri 8 yıl
yaa arkadaşlar mafia 2 yı yukledım ben ama ekran beyazlıktan gozukmuyoo ayarlarını dusuruyorum olmuyoo ne yapmam lazım 9800 ınvıdıa G force 1 gb 256 bıt ekran kartı varr .. anlamadım neden oldugunu
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seyitonbaşi 8 yıl

DH Misafiri

yaa arkadaşlar mafia 2 yı yukledım ben ama ekran beyazlıktan gozukmuyoo ayarlarını dusuruyorum olmuyoo ne yapmam lazım 9800 ınvıdıa G force 1 gb 256 bıt ekran kartı varr .. anlamadım neden oldugunu


ZOTAC 8880 GT İLE OYUNU HIGH AYARLARINDA BİTİRDİM DRİVER GUNCELLE
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yigidoumit 8 yıl
ya bu site inanılmaz güzel bir site
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Emin83 8 yıl
amd phenom x2 560 BE. hd 4850 drr3 256 bıt ekran kartı 1600 mhz 4gb ddr3 ram ıle bu oyunu en dusuk ayarlarda bıle oynayamadım asırı derecede kasıyor kontrol mumkun degıl.785 chipset anakartım var.sasırdım dogrusu.kıme yapmıslar bu oyunu sadece extrem o/c cıler oynasın dıyemı acaba :)ılgınc:D
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XuLigan 8 yıl
guzel oyun fakat fizk olarak vga ları cok zorluyo kı ıyı bı optımasyn gerekıyo mıllet okadar para verıp boyle bı oyunu ful teday oynamıcaksa neden alsınkı adam topluyo sıstemı 1 oyun ıcın gıdıp satıp daha iyisini toplamak ıstıyo bence hıc gerek yok optımasynu duzelterek ve ıyı bı drıverle bu ısın cozulucegını dusunuyorum kendımce saygılar..
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Divinity 8 yıl
ATI stream sürücüleri ile physx kullanabiliyorsunuz.
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teknoCat 8 yıl
yere bu taşların düşmesinde çok bişey yok dikkatli izleyin bence değmez Nvidia sırf dandik kartlarını pahalıya satmak için yada sadece satmak için oyunlara para variyo
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