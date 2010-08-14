Mafia 2 PhysX test sonuçları

Teknoloji Gündemi'nin bu özel bölümünde PhysX gibi görselliği ve çevre etkileşimini üst seviyelere taşıyan teknolojilerle bezenmiş olan Mafia 2'nin modern ekran kartlarıyla nasıl bir performans sergilediğini görüyor, PhysX gibi teknolojilerin gerekliliği üzerine tartışıyoruz.

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