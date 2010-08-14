Mafia 2 PhysX test sonuçları

Teknoloji Gündemi'nin bu özel bölümünde PhysX gibi görselliği ve çevre etkileşimini üst seviyelere taşıyan teknolojilerle bezenmiş olan Mafia 2'nin modern ekran kartlarıyla nasıl bir performans sergilediğini görüyor, PhysX gibi teknolojilerin gerekliliği üzerine tartışıyoruz.
başka bu tür videolar varsa bilen biri bana pm atabilirse çok sevinirim
yani sadece ati kartın varsa Physx i açarsan CPU işler onu... en kötü physx deneyimini yaşarsın demek oluyor.
ZOTAC 8880 GT İLE OYUNU HIGH AYARLARINDA BİTİRDİM DRİVER GUNCELLE