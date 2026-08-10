İngiliz donanmasının “yerli” dronları Çin’e veri gönderirken yakalandı

Çin’e veri gönderdiği tespit edildi
Söz konusu insansız deniz araçları, İngiliz savunma şirketi Kraken Technology tarafından üretiliyor. Kraliyet Donanması, yaklaşık 12 milyon sterlin değerindeki K3 Scout filosunu mart ayında satın almıştı.
Araçlar üzerinde gerçekleştirilen rutin siber güvenlik incelemesi sırasında ise kameraların iletişim altyapısında bir güvenlik açığı belirlendi. Yapılan ayrıntılı incelemede, kameralarda Çin'de üretilen bazı bileşenlerin bulunduğu ve kameraların çalışır durumda olduklarını doğrulamak amacıyla düzenli olarak sinyaller gönderdiği bulundu.
İngiltere Savunma Bakanlığı bu bağlantıyı keserek kameraların internet erişimini kaldırdı. Bakanlık ayrıca yaptığı incelemede Savunma Bakanlığı'na ait herhangi bir veri veya sistemin güvenliğinin ihlal edildiğine dair kanıt bulunmadığını bildirdi.
Hürmüz Boğazı’nda kullanılacaktı
İngiltere, bu K3 Scout araçlarını Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik görevlerde kullanmayı planlıyordu. Bu nedenle güvenlik açığının tespit edilmesi, İngiliz savunma çevrelerinde daha büyük endişelere neden oldu.
Daha dikkat çekici noktalardan biri ise kameraların araçlar kapatıldığında dahi aktif kalabilme ihtimali. Bu durum, özellikle özel kuvvetlere ait tesislerde ve eğitim alanlarında kullanılan sistemlerin çevresindeki güvenlik risklerini artırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: