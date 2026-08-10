İngiliz donanmasının “yerli” dronları Çin’e veri gönderirken yakalandı

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Tam Boyutta Gör İngiltere Kraliyet Donanması tarafından özel kuvvetlerin operasyonlarında kullanılmak üzere satın alınan K3 Scout insansız deniz araçlarında Çin menşeli kamera bileşenleri ve Çin'deki bir IP adresine veri gönderen bağlantılar tespit edildi. İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), herhangi bir hassas verinin dışarı sızdırıldığına dair kanıt bulunmadığını açıklarken kameraların internet bağlantısını devre dışı bıraktı.

Çin’e veri gönderdiği tespit edildi

Söz konusu insansız deniz araçları, İngiliz savunma şirketi Kraken Technology tarafından üretiliyor. Kraliyet Donanması, yaklaşık 12 milyon sterlin değerindeki K3 Scout filosunu mart ayında satın almıştı.

Araçlar üzerinde gerçekleştirilen rutin siber güvenlik incelemesi sırasında ise kameraların iletişim altyapısında bir güvenlik açığı belirlendi. Yapılan ayrıntılı incelemede, kameralarda Çin'de üretilen bazı bileşenlerin bulunduğu ve kameraların çalışır durumda olduklarını doğrulamak amacıyla düzenli olarak sinyaller gönderdiği bulundu.

Tam Boyutta Gör Bu sinyallerin Çin'deki bir IP adresine ulaştığı tespit edildi. Bu sinyaller cihazın çevrimiçi olduğunu ve normal şekilde çalıştığını doğrulamak için gönderilen teknik verilerden oluşuyor. Ancak askeri ekipman üzerinde bulunan kameraların yabancı bir ülkedeki sunucu veya IP adresiyle bu şekilde iletişim kurması ciddi güvenlik endişelerine yol açtı.

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İngiltere Savunma Bakanlığı bu bağlantıyı keserek kameraların internet erişimini kaldırdı. Bakanlık ayrıca yaptığı incelemede Savunma Bakanlığı'na ait herhangi bir veri veya sistemin güvenliğinin ihlal edildiğine dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı’nda kullanılacaktı

İngiltere, bu K3 Scout araçlarını Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik görevlerde kullanmayı planlıyordu. Bu nedenle güvenlik açığının tespit edilmesi, İngiliz savunma çevrelerinde daha büyük endişelere neden oldu.

Daha dikkat çekici noktalardan biri ise kameraların araçlar kapatıldığında dahi aktif kalabilme ihtimali. Bu durum, özellikle özel kuvvetlere ait tesislerde ve eğitim alanlarında kullanılan sistemlerin çevresindeki güvenlik risklerini artırıyor.

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