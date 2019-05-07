MediaClick, Social Media Awards 2019’dan 2 Ödülle Döndü

Ayrıca yarışmada 16 ayrı kategoride sosyal medyayı en iyi kullanan ünlüler ve feno­menler de ödüllendirildi. Başvuruları de­ğerlendiren jüride PR, medya satın alma, sosyal medya ve dijital ajans temsilcileriy­le fikir önderleri, akademisyenler ve der­nek yöneticileri yer aldı.

Bu önemli ödül töreninde MediaClick yine 2 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. Ülkemizin önemli üretim kuruluşlarından biri olan Yıldız Entegre kurumsal web sitesi ve TD yazılım ile beraber yapmış olduğu mobil uygulaması ödüle layık görüldü.

Ödül KategorisiÖdülÖdül Alan İş

Mobil Uygulama Bronz Ödül Yıldız Entegre İnteraktif Mobil Uygulama

Lider marka Yıldız Entegre’den, lider teknolojiler içeren web sitesi

Konu ile görüşlerini aldığımız MediaClick ajans başkanı Volkan İnanç şunları kaydetti : Yıldız Entegre web sitesini minimalist ve modern çizgilerle tasarladık. Bu yönüyle diğer yapmış olduğumuz siteler gibi gözükebilir ancak bu web sitesinin arkasında çalışan ve diğer hiç bir web sitesinde olmayan teknolojiler var. Örneğin sektörün temel sorunu olan, yüzey dokularının ve renklerinin fotoğraflar ile anlaşılamaması sorununu, iş ortaklarımızla beraber bu projede çözdük. Web sitesinde ve mobil uygulamalarda 3D Kartela ve Sanal Showroom özellikleri ile kullanıcılar ürünleri, bir fotoğrafın çok ötesinde deneyimeleyebiliyor, yüzeylerin ışık etkisi altındaki renklerini gerçeğe yakın biçimde görebiliyorlar. Üstelik tüm bu ürün kartelası hem web sitesi hem de mobil uygulama için tek yerden besleniyor. Bu yönüyle sektöründe lider marka Yıldız Entegre’ye yakışacak ve iş ortaklarına katma değer sağlayacak bir proje gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

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Marketing Türkiye ve Bo­omSonar iş birliğiyle ha­yata geçirilen ve bu sene üçüncüsü düzenlenen, 2019 yılı Sosyal Medya Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Ödül almaya hak kazananlar 3 Mayıs’ta Raffles İstanbul’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yarışmanın ödül törenine sektörün önde gelen marka ve ajans temsilcilerinin yanı sıra, Social Media Awards Turkey jüri üyeleri, dernek başkanları ve sosyal medyayı en iyi kulla­nan ünlüler ve sosyal medya fenomenleri de katılım gösterdi.Kurumsal Web Sitesi Gümüş Ödül Yıldız Entegre Kurumsal Web SitesiYıldız entegre web sitesi yine geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü Horizon Interactive Awards’dan da ödülle dönmüştü.MediaClick, Gen Medya A.Ş.bünyesinde kurulmuş olan bir dijital ajanstır. Verdiği hizmetler ağırlıkla kurumsal web tasarımı, portal / e-ticaret projeleri, kurum kimliği tasarımı ve web tabanlı yazılımlar olarak öne çıkıyor. MediaClick, İstanbul ve Manisa’da 35 kişiden fazla çalışanıyla hizmet vermektedir. Ayrıca yurtdışı satış ofisleri ile de, Türkiye dışındaki müşterilerine de hizmet vermektedir. Toplamda 40’ın üzerinde ödülle, son 5 yılda en fazla ödül alan ilk 10 dijital ajans arasında yer almıştır.MediaClick’ in müşterileri arasında Garanti Bankası, Kütahya Seramik, Yıldız Entegre, Sinbo, Doğtaş Kelebek, Museum Hotel, Gap İnşaat, Savunma Sanayii Bakanlığı, İstek Okulları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Büyük Kulüp, Berqnet, YASA Holding, Referans Holding, İnci Holding, Borsa İstanbul, Gyoder, Mekap, Epiaş gibi 150’de fazla marka bulunuyor.Web Adresi: www.mediaclick.com.tr