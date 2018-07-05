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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Technopat

10 ay
14,3b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarımız Technopat ekibinden Ali Güngör ve Recep Baltaş. Kendilerine özgü anlatımlarıyla kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaşan Technopat ekibi ile birlikte olacağız.
Mesut Çevik ile Canlı'da Youtube'da ve Teknoloji sektöründe yer alan dostlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta Technopat ekibinden Ali Güngör ve Recep Baltaş ile hem yaptıkları işi hem de sektörü değerlendiriyor olacağız.

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system electronıc 10 ay en beğenilen
Technopat ve canlı yayın ? imkansız gibi duruyor, şimdi bu yayın esnasında mesaj da yazamayız, allah muhafaza virgül koymasak yayını terk ederler


Technopat ve canlı yayın ? imkansız gibi duruyor, şimdi bu yayın esnasında mesaj da yazamayız, allah muhafaza virgül koymasak yayını terk ederler
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Brünett 10 ay carlos1111
gereken özeni gösteren kişi site ismini technopat yapar mı ?
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donanımcı123 10 ay
Soru sorarken dil bilgisi kurallarına dikkat edin, banlayıverirler ha.
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plusnettr 9 ay
PC toplama videoları haricinde izlemediğim o videolarda da parçalar hakkında bilgi verirken gereksiz teknik detaylar ile kafa ütüleyen tipler.
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Brother ToLGa 9 ay
Ben takdir ediyorum Recep baltaş ve ekibini gereksiz ne kadar adam varsa sitelerinden banliyorlar , bende olsam bende öyle yapardım
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InsideR 10 ay
Hayatım böyle saçma sapan yönetilen eleştiriye bile tahamullu olmayan bir site görmedim.
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metinolmetin 10 ay

TDK'nın bir forum sayfası olsa, öncelikle technopat ismini banlardı sanırım.
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drjacob 10 ay
recep'e virgül tablosu hediye edin
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gopgop 10 ay
o değilde son iki bölümdür dikkat ediyorum bscyi kapattınız galiba o ekiptende kalan tek tunahan saftır'ı çaycı falan mı yaptınız
konuklara bir şeyler getirip duruyor adam
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metinolmetin 10 ay
Baktılar millet forumlarından uzaklaşıyor, 1 günlük banlamayı 1 saate düşürmüşler. Sorular ve yardım istekleri çalışmadıkları yerden, beyin yakan cinsten olunca da imlâ hatası gerekçesiyle kişileri banlıyorlar anladığım kadarıyla. GNU Açık kaynak Linux dahıtımları konularından soru sorsalar, hepten eror verecekler.
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igetsky 10 ay
tiksiniyorum su heriften dh ye cagirmislar bide
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Suppordle 10 ay
Baştan söyliyeyim izlemedim.
Gelebilecek en kötü kişiler gelmiş, Bülent Ersoy u çağırsanız daha fazla saygı duyarım kendisine.
Forumlarında W7 ile ilgili destek istendiğinde "w7 e destek bitmiştir, w10 kullanınız" diye dünyada görüp görebileceğiniz en komik cümlesini kurabilmişlerdir.
Böyle insanlara prim verilmemeli.
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Sadomadoking 10 ay Suppordle
Hocam sen ne diyorsun şimdi de şunu çıkartmışlar Windows 10 kullanıyorsun ama güncel sürüm olacak yani şuan 1803 sürümü en son sürüm ya bunu değilde 1709 sürümünü kullan yine destek vermiyorlarmış sanki Microsoft mühendisi
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Luken Drew 10 ay
Ygs ye hazırlanırken türkçemi onların sayesinde geliştirdim laf söyletmem
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