Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Technopat

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarımız Technopat ekibinden Ali Güngör ve Recep Baltaş. Kendilerine özgü anlatımlarıyla kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaşan Technopat ekibi ile birlikte olacağız.
Mesut Çevik ile Canlı'da Youtube'da ve Teknoloji sektöründe yer alan dostlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta Technopat ekibinden Ali Güngör ve Recep Baltaş ile hem yaptıkları işi hem de sektörü değerlendiriyor olacağız.
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Gelebilecek en kötü kişiler gelmiş, Bülent Ersoy u çağırsanız daha fazla saygı duyarım kendisine.
Forumlarında W7 ile ilgili destek istendiğinde "w7 e destek bitmiştir, w10 kullanınız" diye dünyada görüp görebileceğiniz en komik cümlesini kurabilmişlerdir.
Böyle insanlara prim verilmemeli.