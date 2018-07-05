Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Technopat

Mesut Çevik ile Canlı'da konuklarımız Technopat ekibinden Ali Güngör ve Recep Baltaş. Kendilerine özgü anlatımlarıyla kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaşan Technopat ekibi ile birlikte olacağız.

Mesut Çevik ile Canlı'da Youtube'da ve Teknoloji sektöründe yer alan dostlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta Technopat ekibinden Ali Güngör ve Recep Baltaş ile hem yaptıkları işi hem de sektörü değerlendiriyor olacağız.