Mesut Çevik ile Teknoloji Yayıncılığı Sunumu ve Soru Cevap "Gebze Teknik Üniversitesi Buluşması"

Genel Yayın Yönetmeni
8 Ekim'de Gebze Teknik Üniversitesi'ndeydik. Teknoloji Yayıncılığı üzerine yaptığımız kısa sunum ardından soruları cevapladık takipçilerimizin merak ettikleri konulara açıklık getirdik.
8 Ekim'de Gebze Teknik Üniversitesi'ndeydik. Teknoloji Yayıncılığı üzerine yaptığımız kısa sunum ardından soruları cevapladık takipçilerimizin merak ettikleri konulara açıklık getirdik.
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Okul kısaltmasını kullanarak düşük seviyeli mesajlar yazan kullanıcıları uzaklaştıracağız.
Bilginiz olsun.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,
Teknoloji odaklı grupların düzenleyeceği etkinlikler için davet gelirse mutlaka değerlendiririz.
Sevgiler,
Mesut Çevik