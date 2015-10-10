Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mesut Çevik ile Teknoloji Yayıncılığı Sunumu ve Soru Cevap "Gebze Teknik Üniversitesi Buluşması"

3 yıl
28,6b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
8 Ekim'de Gebze Teknik Üniversitesi'ndeydik. Teknoloji Yayıncılığı üzerine yaptığımız kısa sunum ardından soruları cevapladık takipçilerimizin merak ettikleri konulara açıklık getirdik.
8 Ekim'de Gebze Teknik Üniversitesi'ndeydik. Teknoloji Yayıncılığı üzerine yaptığımız kısa sunum ardından soruları cevapladık takipçilerimizin merak ettikleri konulara açıklık getirdik.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jaraxxus 3 yıl en beğenilen
Merhaba ben Mesut Çevik
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 3 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Okul kısaltmasını kullanarak düşük seviyeli mesajlar yazan kullanıcıları uzaklaştıracağız.

Bilginiz olsun.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Okul kısaltmasını kullanarak düşük seviyeli mesajlar yazan kullanıcıları uzaklaştıracağız.Bilginiz olsun.S...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 3 yıl Castieello
Castieello

Selçuk Üniversitesine de gelecek misiniz

Merhaba,

Teknoloji odaklı grupların düzenleyeceği etkinlikler için davet gelirse mutlaka değerlendiririz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
CastieelloSelçuk Üniversitesine de gelecek misinizMerhaba,Teknoloji odaklı grupların düzenleyeceği etkinlik...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ImbaLanceD 3 yıl
DH Misafiri
58:44 de birinden bahsediyor, youtube da inceleme yapan. Kim anlayamadım, bilen var mı?Teşekkürler

iphonedo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SwagLord 3 yıl
Mesut napıyon la sincap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
58:44 de birinden bahsediyor, youtube da inceleme yapan. Kim anlayamadım, bilen var mı?
Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
opsladio 3 yıl
Güzel bir çalışma olmuş beğendim. [sm=s17.gif
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Batarang- 3 yıl
Mesutçuğum yıllardır videolarda dikkat ederim "ASGARİ" kelimesine ısrarla "ASKERİ" demekten vazgeç lütfen
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CYBERB0Y 3 yıl
Merhabalar daha önceden bir sunuma katılmıstım orda sunum sonunda firmanın logosu bulunan flash bellek hediye etmişlerdi sizde bu tur uygulamalarda bulunursanız orayı ziyaret etmenizin adına katılanlara güzel bir hatıra bırakmıs olabilirdiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsbourneReynolds 3 yıl
Seviyorum ya bu adamı..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 3 yıl
videolar neden çıkmıyor burada?
Erdinin gigaset videosu çalışıyor bu video ve 2si1 videosu yok görünmüyor ekranda. Hadi youtube aboneliği vs yaptınız insan bir açıklama yazar şuraya video niçin yok diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-17B5D9F8B 3 yıl
okuluma geldiğiniz için teşekkür ederim, şimdi başka okuldayım gerçi; ama ben eskiden GYTE şimdi GTÜ olan okuluma böyle önem verildikçe mutlu oluyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
extremetech.com/...
Haber değeri bile olmaması ilginç... Mesut'un videoda bahsettiği gözle bakılırsa unutulur göreceli olarak .
Android yıllar önce nasıldı acaba ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
Güzel video olmuş teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarkolar 3 yıl
beyler yorumları siliyorsun falan yazanlar çıkıyor. Silinen yorumlar genellikle site hakkında kötü izlenim verecek yorumlar. Sürekli incelemeyi eleştirmek yerine para mı alıyorsunuz da böyle yapıyorsunuz şeklinde yorum yapıyorsunuz.
Bu eleştirmek değil karalamaktır. Bu yorumların silinmesini doğru bulmamak mümkün mü ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arkham92 3 yıl

Adamsın reyiz parti kur oy verelim

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
47:14
2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı
11,9b izlenme · 9 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 4 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
696 izlenme · 3 sa. yeni video
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
741 izlenme · 3 sa. yeni video
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
12,1b izlenme · 7 ay
19:15
Barış Özcan ile Söyleşi | Kullandığı telefon ve kullanım şekli üzerine
16,1b izlenme · 8 ay
25:18
Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog
4,7b izlenme · 7 ay
14:12
Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu
10,3b izlenme · 1 yıl
38:34
Mobilite: Xiaomi Black Shark değerlendirmesi
8,2b izlenme · 1 yıl
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,1b izlenme · 7 ay
31:05
Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası
10,2b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
15:04
İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu
9,5b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim