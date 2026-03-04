Telefon Tavsiyeleri - Mart 2026

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Ülkemiz piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin fiyat değişimlerini takip ediyoruz.

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiye serisinde ülkemiz telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin her ay fiyat değişimlerini takip ediyoruz. Değişkenlerin sonucunda her ay yeni bölümle karşınızda oluyoruz.

00:00 - Giriş

00:27 - Realme 12 Plus

02:20 - Samsung Galaxy A36

03:46 - Honor Magic 8 Lite

04:50 - Samsung Galaxy S25 FE

06:07 - Honor 400 Pro

06:35 - Apple iPhone 16e ve 17e Muhabbeti

07:38 - Honor Magic 7 Pro

08:18 - Apple iPhone 17

08:49 - OnePlus 15

09:24 - Honor Magic 8 Pro

09:54 - Samsung Galaxy Z Fold 7

10:43 - Apple iPhone 17 Pro

11:33 - Samsung Galaxy S26 Ultra

13:03 - Sorulanlar ve Yer Verilmeyenler

18:01 - Kapanış

realme 12+ 12.000TL

- 6.67" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Mediatek Dimensty 7050 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama (microSD)

- 50MP OIS LYT-600 ana + 8MP geniş

- 2MP makro arka / 16MP ön kamera

- 5000mAh batarya / 67W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, Stereo

- Android 14 tabanlı RealmeUI işletim sistemi

- Üç yıl güvenlik ve iki Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP54 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 190g

Samsung Galaxy A36 16.000TL

- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama

- 50MP IMX882 ana + 8MP GC08A3 geniş

- 5MP GC05A3 makro + 12MP GC12A2 ön kamera

- 5000mAh pil / 45W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi

- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme

- IP67 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 195g

Honor Magic8 Lite 20.500TL

- 6.79" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 6 Gen4 işlemci

- 8GB RAM / 256GB depolama

- 108MP HM6 ana + 5MP geniş

- 16MP delik içi ön kamera

- 7500mAh Si-Carbon, 66W kablolu şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, Stereo

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP66/IP68/IP69/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 189g

Samsung Galaxy S25 FE 31.000TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 2400 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 ana + 13MP S5K3L6 geniş

- 8MP OV08A10 telefoto arka / 12MP IMX825 ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 190g

Honor 400 Pro 36.000TL

- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama

- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto

- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera

- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi*

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g

Apple iPhone 16e 40.000TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A18 işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera

- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- iOS 18 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g

Honor Magic7 Pro 55.000TL

- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +

- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera

- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g

Apple iPhone 17 75.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka

- 18MP IMX914 ön kamera

- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 177g

OnePlus 15 75.000TL

- 6.78" FHD+ Amoled 165Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 16GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.1 depolama

- 50MP IMX906 ana + 50MP OV50D40 geniş

- 50MP S5KJN5 telefoto + 32MP IMX709 ön kamera

- 7300mAh Si-Carbon, 120W kablolu, 50W kablosuz

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo

- USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OxygenOS işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik, Dört sürüm Android güncellemesi

- IP68/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 211g

Honor Magic8 Pro 77.000TL

- 6.71" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OVH9000 ana + 50MP S5KJN1 geniş

- 200MP HP9 telefoto + 50MP+TOF 3D ön kamera

- 7100mAh Si-Carbon, 100W kablolu, 80W kablosuz

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo

- USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Yedi yazılım güncellemesi sözü

- IP68/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 219g

Samsung Galaxy Z Fold7 93.500TL

- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran

- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş

- 10MP S5K3K1 telefoto arka kamera

- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış ön kamera

- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Güç tuşu parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP48 suya toza dayanıklılık

- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm

Apple iPhone 17 Pro 106.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 Pro işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş

- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera

- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.75mm, ağırlık 204g

Samsung Galaxy S26 Ultra 110.000TL

- 6.9" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 geniş

- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS SM telefoto

- 12MP delik içi ön kamera

- 5000mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 214g

