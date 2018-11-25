Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"

wakari_mayo Bitince çöpe mi attığımız? Yazıklar olsun Mesut biraz çevreyi düşün doğru mesajlar ver insanlara her yerde pil toplama kutuları var artık. Bilmiyor musunuz ne kadar çok zarar veriyor doğaya bu piller.
duracell rechargeable turbo aa 2500mAh ve 400 defa şarj ömrü vermiş doğa için de güzel doğru yerden doğru zamanda alırsanız uygun fiyata gelir yanında şarj cihazı bile gelebilir bazılarında set halinde oluyor
Her yerde öyle bir şey yok. Neredeyse hiç yok.
Dolayısı ile bu tür küçük kaynakların ana kaynaklardan bağımsız hale gelmesi gerekiyor.