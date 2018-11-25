Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"

Smartoools AA - Micro USB ile Şarj Edilebilir Piller ev ve ofis ortamında kalem pille çalışan cihazlar için pratik kullanım vaat ediyor. Bu videoda Smarttoools AA pilleri inceliyoruz.

Smarttoools AA serisi Micro USB'den şarj olan kalem pilleri bu videoda sizler için değerlendirdik.