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Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"

5 ay
16,8b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Smartoools AA - Micro USB ile Şarj Edilebilir Piller ev ve ofis ortamında kalem pille çalışan cihazlar için pratik kullanım vaat ediyor. Bu videoda Smarttoools AA pilleri inceliyoruz.
Smarttoools AA serisi Micro USB'den şarj olan kalem pilleri bu videoda sizler için değerlendirdik. 

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profecco 5 ay en beğenilen
110 ma ile şarj oluyormuş. Kendi sitesinde 8.5 saatte şarj olur diyor. Kapasite de az onun yerine usbden şarj edilen bir kalem pil şarj istasyonu yapsaymış daha iyiymiş ki zaten piyasada var. Bu arada usb 2.0 500 ma, usb 3.0 portu da 900 ma güç verir hatırlatayım. Bu tip şeyleri katlanabilir güneş paneliyle doldurmak lazım. Bir köyde 4-5 aylığına öğretmenlik yapmıştım sözleşmeli olarak. Tüm öğretmenler prizden şarj ediyordu telefonlarını nasılsa devlet ödüyor diye. Bende de katlanabilir güneş paneli var pencerenin önüne koyuyordum 2 saatte dolduruyordu o bitince de harici bataryamı dolduruyorum. Halen de evde kullanmaktayım.
110 ma ile şarj oluyormuş. Kendi sitesinde 8.5 saatte şarj olur diyor. Kapasite de az onun yerine usbden şarj edilen bir kalem pil şarj istasyonu yapsaymış daha...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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a_y_k_u_t 5 ay
İnceleme için teşekkürler. Pil konusu geçmişken Murat Bey'in bu videosunu atmazsam olmaz, izlemenizi tavsiye ederim.
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daytone1 5 ay dr20mouse
BİM de satılan ALKALİN piller piyasada en iyi F/P ürünü. Yıllardır kullanırım. Şarjlı pilleri kullanmaktan vaz geçtim. Kendi kendine tükenmesinden sıkıntı geldi.
BİM de satılan ALKALİN piller piyasada en iyi F/P ürünü. Yıllardır kullanırım. Şarjlı pilleri kullanmaktan vaz geçtim. Kendi kendine tükenmesinden sıkıntı geldi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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gun 5 ay
Bu üründe bir yandan şarj ederken bir yandan takılı kalsa acayip güzel olur.
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dostum kertenkele 5 ay
Alkalin pil yerine şarjlı pil ve şarj cıhazı al şarj cıhazına göre 2 veya 4 adet pili aynı anda şarj edebilirsin.
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Metin* 5 ay
2013 yada 2014de aliexprestten almıştım usb den sarj olan.kalem.pil.hatta kendinden usb yeri varda kabloya ihtiyac yoktu. çektiğini kaydiriyordn içinden usb uc çıkıyordu direk pcye takip şarj ediyordum. hep gecmis zaman demisim ama halen daha kullaniyrm ozaman 5dolarami ne.almstm
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elektrontan 5 ay
Bir ürün denemeye çalışmış demekki firma ama çok anlamsız olmuş. Acil durumda USB şarjı hayat kurtarır desem, pek de zannetmiyorum. Onun yerine en yakın bakkaldan bir alkali pil bulabilirim. Ben şahsen zaten bitik pilleri evimde saklayıp, ilkokul öğrencileri pil topladıkları zaman onlara veriyorum destek olmak için. Yani işin geri dönüşüm kısmı da hallolmuş oluyor. Çok mantıksız bir ürüne kafa yormuşlar hakikaten.
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H34RTL3SS 5 ay
kablo yeterli aslında ve
duracell rechargeable turbo aa 2500mAh ve 400 defa şarj ömrü vermiş doğa için de güzel doğru yerden doğru zamanda alırsanız uygun fiyata gelir yanında şarj cihazı bile gelebilir bazılarında set halinde oluyor
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Holy-Ghost 5 ay
Yemin ediyorum aklıma gelmemişti, çok mantıklı, çok güzel, çok harika!
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muammer816 5 ay
ürünler güzel görünüyor.mantığı da hoşuma gitti açıkcası.fakat 8.5 saat gibi uzun pil sarj süresinden anladığım kadarıyla ni-mh ya da türevi pil teknolojisi kullanılmış.yani eski tip teknoloji.halbuki yeni nesil li-on ya da li-po teknolojili yine bu tarz bir ürün çok daha başarılı olabilir bence.elbette fiyatları da önemli.herşeye rağmen başarılı inovasyon.bu yapıdan yola çıkarak çok daha farklı ürünler görürüz yakında.
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wakari_mayo 5 ay
Bitince çöpe mi attığımız? Yazıklar olsun Mesut biraz çevreyi düşün doğru mesajlar ver insanlara her yerde pil toplama kutuları var artık. Bilmiyor musunuz ne kadar çok zarar veriyor doğaya bu piller.
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retro61 5 ay wakari_mayo
wakari_mayo
Bitince çöpe mi attığımız? Yazıklar olsun Mesut biraz çevreyi düşün doğru mesajlar ver insanlara her yerde pil toplama kutuları var artık. Bilmiyor musunuz ne kadar çok zarar veriyor doğaya bu piller.


Her yerde öyle bir şey yok. Neredeyse hiç yok.
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WoXeD 5 ay
düşünce güzel.ama kapasite ve en önemlisi şarj süresi en büyük sıkıntı.eğer ikili set olarak satılacksa 2. pil 1. pile yüzeyden bir soketle eklenebilir ve kapsite biraz daha yüksek tutulabilirdi.tekli kulanımı engelesede 2li kulanımda biraz daha kapsite iyi olabilirdi.şu haliyle elde kaln m-usb soketleri satma çabası olarak duryor
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lterlemez 5 ay
Bence bu tip şeylerle uğraşacaklarına, yenilenebilir enerji eklentilerine sahip şarj cihazlarına odaklanmaları lazım. Evet, sıkıntılı bir süreç ama bu tür mobil pillerin artık ana kaynaktan şarj edilmemeleri gerekir. Dünyanın elektrik enerjisi üretme maliyetleri artıyor ve hala konvansiyonel üretimden yararlanılıyor.
Dolayısı ile bu tür küçük kaynakların ana kaynaklardan bağımsız hale gelmesi gerekiyor.
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