Ford E-Transit Custom'a Koreli rakip: 460 km menzilli Kia PV7!

Hem yük taşıma odaklı Cargo hem de yolcu odaklı Passenger versiyonlarıyla yollara çıkacak olan elektrikli van, fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor. Uzun aks mesafeli yolcu versiyonu 11 kişiye kadar oturma kapasitesi sunarken, kargo seçeneği ise aynı anda 3 adet palet yükleme hacmi ve 1.200 kg taşıma kapasitesi vadediyor.
268 beygir güç ve ultra hızlı şarj
Long Range Cargo versiyonu, 96.2 kWsa kapasiteli dev bataryası sayesinde tek şarjla yaklaşık 460 kilometre menzil kat edebilecek. Standart menzilli versiyonda ise 71.5 kWsa'lik bir paket yer alacak.
350 kW DC hızlı şarj desteği bulunan araç, bataryasını 20 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaştırabiliyor. Batarya, şantiyelerde veya dış mekanda elektrikli el aletlerini çalıştırmak için dışarıya enerji aktarımı (V2L) yapabiliyor.
Yapay zeka destekli kabin
Yolcu versiyonlarında 7, 9 ve 11 koltuk seçenekleri sunulacak. Rakipleri karşısında ciddi bir fiyat avantajıyla gelmesi beklenen PV7'nin, binek versiyonda Volkswagen ID. Buzz'ın neredeyse yarı fiyatına satılan PV5'in agresif fiyat politikasını takip edeceği belirtiliyor.
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