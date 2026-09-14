Ford E-Transit Custom'a Koreli rakip: 460 km menzilli Kia PV7!

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli otomotiv devi Kia, elektrikli ticari araç pazarında dengeleri değiştirecek yeni kozu PV7 üzerindeki örtüyü kaldırdı. Markanın özelleştirilebilir modüler ticari platformu (PBV) üzerine yükselen araç, daha önce tanıtılan PV5 ile aynı iddialı tasarım dilini paylaşıyor. Ancak boyutları büyüyen PV7, Ford E-Transit Custom gibi dişli rakiplerin tam karşısına konumlanıyor.

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Hem yük taşıma odaklı Cargo hem de yolcu odaklı Passenger versiyonlarıyla yollara çıkacak olan elektrikli van, fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor. Uzun aks mesafeli yolcu versiyonu 11 kişiye kadar oturma kapasitesi sunarken, kargo seçeneği ise aynı anda 3 adet palet yükleme hacmi ve 1.200 kg taşıma kapasitesi vadediyor.

268 beygir güç ve ultra hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Kia PV7, lansman aşamasında ön aksa yerleştirilen tek elektrik motoruyla 268 beygir (200 kW) güç ve 420 Nm tork üretecek. İlerleyen süreçte seriye dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlar da eklenecek.

Long Range Cargo versiyonu, 96.2 kWsa kapasiteli dev bataryası sayesinde tek şarjla yaklaşık 460 kilometre menzil kat edebilecek. Standart menzilli versiyonda ise 71.5 kWsa'lik bir paket yer alacak.

350 kW DC hızlı şarj desteği bulunan araç, bataryasını 20 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaştırabiliyor. Batarya, şantiyelerde veya dış mekanda elektrikli el aletlerini çalıştırmak için dışarıya enerji aktarımı (V2L) yapabiliyor.

Yapay zeka destekli kabin

Tam Boyutta Gör İç mekanda PV5'ten tanıdığımız köşeli direksiyon simidi ve dijital ekran odaklı kokpit mimarisi bizi karşılıyor. 14.6 inç büyüklüğündeki dev multimedya ekranı, markanın yeni Pleos işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Üçüncü taraf uygulama desteği sunan bu sistem, yapay zeka entegrasyonuyla filo yönetimini ve günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

Yolcu versiyonlarında 7, 9 ve 11 koltuk seçenekleri sunulacak. Rakipleri karşısında ciddi bir fiyat avantajıyla gelmesi beklenen PV7'nin, binek versiyonda Volkswagen ID. Buzz'ın neredeyse yarı fiyatına satılan PV5'in agresif fiyat politikasını takip edeceği belirtiliyor.

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Ford E-Transit Custom'a Koreli rakip: 460 km menzilli Kia PV7!

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