Microsoft Ankara Zirvesi’nde dijital dönüşüm konuşuldu

15 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Microsoft Ankara Zirvesi’nde, kamuda dijital dönüşümü tetikleyecek bilişim teknolojileri çözümleri ele alındı. Siber güvenlik, inovasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi konuların mercek altına alınıp, teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı Microsoft Ankara Zirvesi, 1000’in üzerinde bilişim profesyonelini bir araya getirdi.

Ev sahipliğini Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu yaptığı zirveye, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü konuşmacı olarak katıldı. Ankara JW Marriot Otel’de düzenlenen etkinlikte Microsoft Ortadoğu ve Afrika Başkanı Ali Faramawy'nin yanı sıra, Kamu Sektöründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç ve Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç sunumlar eşliğinde kamunun dijital dönüşümünü ele aldı.

Bakan Özlü Hololens'i deneyimledi

Etkinliğe katılımından dolayı Microsoft Türkiye Genel Müdürü tarafından plaket takdim edilen T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Microsoft’un artırılmış gerçeklik cihazı Hololens’i de deneyimledi. Hololens için “havaya yazı yazmak gibi” yorumunda bulunan Özlü, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'dan bilgi aldı.

Çok farklı bir dünya bizi bekliyor

Konuşmasında sürdürülebilir ekonomi ve toplumsal refah için toplumların sürekli gelişmesi ve yenilik yaratması gerekliliğine değinen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital dönüşüm bugün hayatımızda kaçınılmaz bir gerçek. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın da söylediği gibi artık her şirket bir yazılım şirketi ” dedi. Kansu sözlerine şöyle devam etti:

Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmalarına göre, 2020’ye kadar 4,5 milyon kişi işlerini robotlara devredecek. Bu noktada bizim için çok kıymetli bir çalışma başlattık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile meslek okullarında Türkçe Nesnelerin Interneti (IoT) eğitimlerinin verilmesi, bu alanda eğitmenlerin ve öğrencilerin yetişmesi için çalışmalara başladık. Bu işbirliğinin ekonomiye ivme kazandırmasını bekliyoruz.”

"Yapay zeka, bulut ve siber güvenlik odak alanlarımız"

Yapay zekayı herkesin kullanabileceği bir teknoloji haline getirmek istiyoruz. Üretim, finans, tekstil, otomotiv ve kamu sektörlerine odaklanıp, her sektörden en az bir global başarı hikayesi çıkaracağız. Eğitimde öğrencilerin bu alanda yetiştirirken, start-up’lar arasında da yapay zeka projelerine destek olacağız.

Microsoft olarak akıllı bulut platformumuza yatırım yapmaya ve bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Bugün Microsoft bulut bilişim çözümlerimizle 141 ülkede, 5 kıtada 24 veri merkezi ile 1 milyardan fazla kullanıcıya ve 20 milyondan fazla şirkete hizmet veriyoruz. Türkiye’de de gerek kamu gerekse özel sektörde başarılı bulut projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Son olarak, Microsoft olarak güvenliğe özellikle çok önem veriyor, hassasiyet gösteriyoruz. Microsoft olarak yayınladığımız Güvenlik Raporu’nda Türkiye yüksek riske rahip ülkeler arasında. Örneğin, bilgisayarlarda kötü amaçlı yazılım bulunma oranı, dünyada ortalama yüzde 17.8 iken, ülkemizde yüzde 40.3.”

“Kamu kurumlarının sunacağı teknolojik çözümler çok kıymetli”

Dünyada ve ülkemizde kamuda dijital dönüşüm için belli başlı kaygıların mevcut olduğunu gözlemliyoruz. Giderek artan işsizlik, hızla artan nüfus, iskan ve çarpık yapılaşma sorunları, sınırlı enerji kaynakları, yetersiz veya eski kalmış altyapılar, ulaşım sıkıntıları ve yaşlanan nüfus ile gelen sosyal güvenlik problemleri bu endişelerden sadece birkaçını oluşturuyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 25’inin 2020’ye kadar dijital olması bekleniyor. Bu noktada kamu kurumlarının sunacağı teknolojik çözümlerin çok kıymetli olacağına inanıyoruz.

Türkiye bugün jeopolitik konumu ve genç nüfusu ile muazzam bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Daha anlamlı ve daha güzel bir gelecek için Microsoft Türkiye olarak var gücümüzle çalışmaya devam ederken, sizlerin desteği ve işbirliği ile daha aydınlık bir yıl geçirmeyi ümit ediyoruz.”

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“Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2016 Küresel Rekabet Raporu’na göre 140 ülke içerisinde 51’inci sırada. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Bu misyona ulaşmamız için inovasyon ve AR-GE’ye odaklanmamız gerekiyor. İnovasyonda 2014’te 56, 2015’te 60’ıncı sırada yer almamız, bu alanda ne yazık ki eksiklerimiz olduğunu gösteriyor.“Bu yıl nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut ve siber güvenliği odak alanlarımız olarak belirledik” diyen Murat Kansu sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında her bireyin ortalama 5 adet internete bağlı cihazı olacak. Veri tüketimi ve üretimi katlanarak artacak. Veri en değerli sermaye, onu doğru yöneten şirketler de en akıllı kurumlar olacak. Microsoft olarak yazılımlarımız ve teknolojik çözümlerimizle şirketlere bu alanda güç katmayı hedefliyoruz.Ulusal güvenliğimizin korunması için kamu kurumları ile yakın temas içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamuda değişen insan kaynağı sonucu önceden alınan admin yetkilerinin işten ayrılma süreçlerinde düzgün devredilmemesi, şirketlerde kritik belgelerin yedeklenmeyen ortamlarda saklanması ve evlerde güncel yazılımların kullanılmamasına kadar ülke olarak uçtan uca ciddi bir tehdit ile karşı karşıyayız.