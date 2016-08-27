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Microsoft HoloLens'i denedik "İlk izlenim" inceleme

2 yıl
41,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft'un sanal ile gerçeği buluşturan gözlüğü HoloLens'i denedik ve deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaşıyoruz. Geleceğin teknolojisi şimdiden kullanıma hazır.
Microsoft HoloLens'i denedik
Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda Microsoft'un sanal ile gerçeği birleştiren gözlüğü HoloLens'i inceliyeceğiz.
HoloLens, Oculus ve HTC Vive aksine kullanıcıyı farklı bir dünyanın parçası yapmaktansa sanal içerikleri bulunduğumuz dünyaya getiriyor.
 

Bunu yaparken de herhangi bir ekstra donanıma ihtiyaç duymuyor. 32bit Intel Atom işlemci 1GB bellek GPU ve HPU yani Holografik İşlem Ünitesine sahip olan kask, çevremizi ön yüzde her ki tarafa denk gelen kameralar ile tarıyor.
Microsoft HoloLens'i denedik
 

Bu 4 farklı kameradan gelen bilgi Microsoft'un kendi tasarımı olan özel Holografik işlem biriminde gerçek zamanlı olara işlenerek sanal dünya ile gerçek arasında geçiş sağlanıyor.
Microsoft HoloLens'i denedik
 

28nm üretim süreciyle işlenen ve 28 adet dijital işlem birimine sahip olan HPU, sistem belleği dışında kendi 1GB LDDR3 belleğine sahip ve saniyede 1 tirilyon işlem yapabilme kabiliyetine sahip.

Tam yük altında da 10W gibi mobil bir platform için hatrı sayılır bir güç tüketimi yapıyor. Gerçek dünya kameralar sayesinde işlenirken oluşturulan hologramlar ise özel bir gözlük düzeniyle kullanıcıya aktarılıyor.

Pikseller yerine ışık noktalarıyla görüntü keskinliğinin değerlendirildiği lensler tam güneş altında tatmin edici performans vermekten uzak olsalar da kapalı ortamlarda hologramları net bir şekilde görmemiz için yeterli performansı sunuyorlar.

Görüş alanımız ise oldukça kısıtlı. Etrafımızı saran bir sanal dünyadan çok uzaktan büyük bir ekrana bakıyormuş hissi yaşıyorsunuz. Açıkçası mükemmel olmasa da şu anki hali de teknoloji tutkunlarını etkilemek için yeterli.
Microsoft HoloLens'i denedik
 

Parmak ve el hareketler ile kontrolün sağlandığı kaskın işletim sistemi Windows 10 ve ortasına yerleştirilen 2mp kamera ile dilerseniz gördüğünüz şeyleri de kayıt altına alabiliyorsunuz.

Kafa ayarı pratik bir şekilde yapılan ve ağırlığı rahatsız edici olmayan kaskın şarjı Micro USBportu üzerinden yapılıyor ve güç butonu yanında yer alan ledlerle pil durumu hakkında da hızlıca bilgi alınabiliyor. Kaskı taktıktan sonra ilgili bilgileri kask ekranından takip edebiliyorsunuz.
Microsoft HoloLens'i denedik
 

Kontroller el hareketleri ile sağlandığı için üzerinde olabildiğince az tuş var. Ses çıkışı ise üzerindeki 2 tane dahli hoparlör ile sağlanıyor. Dilerseniz kulaklık takabiliyorsunuz ama kulak üzerine denk gelen hoparlörler o kadar etkililer ki sanki bir kulaklık takıyormuşsunuz deneyimi yaşıyorsunuz ve en azından ben ekstra bir kulaklık takma ihtiyacı hissetmedim.
Genel deneyim hakkında konuşmak gerekirse eğer, Microsoft'un yayınladığı videolarla HoloLens'in gerçek kullanım performansı arasında yakın uzak bir ilgi yok.
Microsoft HoloLens'i denedik
 

Belirttiğim gibi sanal dünyayı gördüğünüz alan kısıtlı kısacası çevrenizi saran bir görüş alanı yok. Oluşturulan hologramlar çevredeki ışıktan fazlaca etkileniyorlar. Eğer çevrede güçlü ışık kaynakları varsa gördüğünüz hologramlar da o kadar silikleşiyor.

Sistem parmak ve el hareketlerini genelde hatasız anlıyor fakat öncesinde biraz antreman yapmanız gerekiyor.
Oluşturulan hologramlar gerçek dünya içinde kusursuz sabitleniyorlar. Bir duvara sabitlediğiniz ekran bir kaç adım atıp arkanızı dönerek konumdan uzaklaşsanız dahi uzaktan baktığınızda hala duvarsa sabitlediğiniz yerde durmaya devam ediyor.
Kaskın çevreyi taraması ve bu sırada gerçek dünya üzerinde görselleştirilen poligonlar inanılmaz etkileyici. Bir an için kendinizi bilim kurgu filminin parçası gibi hissediyorsunuz.
Microsoft HoloLens'i denedik
 

Kaskın geleceği içinse görüş alanının genişletilmesi ve geliştiricilerin hayal dünyası büyük önem taşıyor. Zira yep yeni bir kontrol şekli ve görüş açısı ile birlikteyiz. Yapılabileceklerin sınırı yok gibi.

Şu an için son kullanıcıya satılmayan ve ne zaman satışa çıkacağı hakkında bilgi bulunmayan HoloLens'in geliştirici sürümü 3000 dolara temin edilebiliyor. Paranız varsa geliştirici olmanıza gerek yok bu bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen teknolojik gözlüğü denemeye şimdiden başlayabilirsiniz. Kutudan çıktığı gibi çalışır vaziyette emrinize sunuluyor.
İnceleme sonunda çektiği muhteşem görüntüler için Erdi'e teşekkür ederim. Bu kısa deneyim turunu onsuz kayda alamazdım.

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Amacı Olmayan Adam 2 yıl en beğenilen
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3 Yanıt Yanıtla +64
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Speed-Step 2 yıl Büyük_Darius
Büyük_Darius

HoloLens değil bir kere HaloLens dk 1 gol 1.

Merhaba,

Evet gerçekten gol oldu.

microsoft.com/...

Sevgiler,
Mesut Çevik
Büyük_DariusHoloLens değil bir kere HaloLens dk 1 gol 1.Merhaba,Evet gerçekten gol oldu.mi...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Rubisco 2 yıl Baelros
Baelros

32bit islemci koymalarinin mantikli bir aciklamasi var mi? Anladigim kadariyla etrafta her objeyi analiz edip ona gore bir geribildirimde bulunup sekillendirmeleri yapmasi gerekiyor. Neden 64bit degilde 32bit mimari kullanmislar? Bir de fiyat asiri ucuk. Sanal gerceklik uzerine yatirimlar artarken boylesi bir fiyat koymak gelistiricileri uzaklastirir.

Host CPU hesap vs. ile ilgilenmeyeceğinden pek bi önemi yok. HPU dedikleri zımbırtı analiz için ne yapılıyorsa yapmaya çalışıyor. Burda önemli olan yeterince düşük gecikme ile gerçek ortamdaki değişiklikleri analiz etmeye çalışıp Host'a yollamak ve ondaki sanal nesne ne eklenecekse eklemesini sağlamak. Yeterince düşük gecikme olmazsa her hareket tırtıklı / atlamalı olur. Kafa hareketine göre sistemin gerçek dünyadaki değişikliği analiz edip sanal nesneyi ona uyan şekilde yerleştirmesi gerekiyor ki diğer VR'lar için bütün yük PC'deki single-thread yeteneği ile alakalı.

DSP'lere belli sabit işlem yükü verildiğinden CPU tarzı yapı illaki olması gerekmez. Mesela Movidius'un Myriad çipinde(VR ile alakalı değil) görüntüğü hızlıca filtrelemek için(sharpen/resize vs.vs.) sonra da belli bi AI algo'sunu hızlıca işlemek için altyapı var. Bu sayede bi drone'a mesela çok düşük güç tüketimi ile iyi sayılacak bi akıllı görüntü işleme/nesneyi algılayıp nesnenin türüne göre etrafındn dolaşma vs. gibi yapay zeka işi verilebiliyor. Bu HPU'daki DSP'ler de benzeri şekilde çalışıp çok katmanlı veri kümeleri oluşturmaya çalıştırtılabilir (biri'i mesela point cloud oluşturur, diğeri derinlik verisi toplar, üçüncüsü hareket verisinin ortalamasını alır, dördüncüsü hareket verisi ile derinlik verisini eşleştirmeye çalışır, beşincisi yollanan IR noktaları toplar, altıncısı bu IR noktalardan referans noktaları oluşturmaya çalışır vs...).

VR'da olay immersive / içine çekme. Tamamen sanal dünyadasın ve en basit şeyler bile kullanıcıyı içine çekip etkileyici olabiliyor. AR, sanal ile gerçeği üst üste oturtmak ise, kullanıcıyı bi yere kadar kandırabilir veya umursamamasını sağlarız. Sonrasında alışma/uyum faktörü devreye girer ve kafayı çevirince sanal nesnenin atlamaları titremeleri alakasız davranışlar tamamen can sıkmaktan öte VR'daki içine çekme olayının tam tersine dönmesine yol açıp rahatsızlık vermeye başlar.

Bu, 20-25 fps ile takılan, strutter sorunu olan, titreyen, atlamalar olan, PC oyunu oynamaya benziyor. Oyunun konusu veya gerçekçi graafikler ilk başta içine çeker, cazibe yaratır. Sonrasında dayanılmaz noktaya gelmeye başlar. AR'nin de problemi böyle, çok düşük gecikme ile çok sayıda hesap yapıp sanal'ın gerçeğin üstüne oturtulması gerekiyor. Gecikme oluştukça kafa hareketi -> gerçek dünya -> sanal nesneler ve sanal nesnelerin konumları arasında uyumsuzluklar oluyor. Bunu aşmanın en kolay yolu gerçek dünyada referans noktaları kullanmak. Hani a4-a3 kağıt üstüne print almak gerekiyor sonra onun üstünde karakterleri düzgün gösterebiliyoruz ya bazı AR oyunlarında onun gibi. Yada laser tag gibi ortam düşünün,ama duvarlar yerler vs. hepsinde paralel dikey çizgiler noktalar var. Sistem referans noktalarından hareketle sanal nesneleri gerçekle daha kolay birleştirebilir.

Ama bu Hololens veya diğer VR'lar ile herhangi bir ref. noktası olmadan, resgele bi odaya canavar ekleyip bunun olabildiğince mantıklı,düzgün durabilmesi için çok fazla işlemi düşük gecikme ile yapması lazım. Problem o zaten.
Baelros32bit islemci koymalarinin mantikli bir aciklamasi var mi? Anladigim kadariyla etrafta her objeyi analiz edip ona gore bir geribi...
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Mesut,

Yargıç Dredd gibi çıkmışsın



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Nathan - Drake 2 yıl
Bunu da aliexpressden almadınız inşallah


Şaka bi yana inceleme için teşekkürler.
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Neyinkafasi 2 yıl
iş teknikle hololens nasıl yapılır bekliyoruz :D
İnceleme için teşekkürler.
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FreeRun 2 yıl
Odamın duvarına ekran yerleştirip filmleri öyle izlemek isterdim, bu gözlüğün yapabileceklerinin sınırı yok.
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Büyük_Darius 2 yıl
HoloLens değil bir kere HaloLens dk 1 gol 1.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu son kullancılar için değil geliştiriciler için bu teknoloji daha çok erken ve pahalı gidin Youtube da 1-2 video izleyin de ağzınız açık kalsın donanımhaber de neden kullanım ekranını koymamış anlamadım kendi içinde kaydetmesini sağlayan yazılım bile var.
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MrKemal17 2 yıl
"...ve saniyede 1 tirilyon işlem yapabilme kabiliyetine sahip."

Doğrusu "trilyon" olacak.


İnceleme için teşekkürler.
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DH Misafiri 2 yıl
Komutan logar bir cisim yaklaşıyor
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ugur_dn 2 yıl
Nerdesin apple
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webislander 2 yıl
ben bunu alsam sürekli off ta tutarım güneş gözlüğü yerine kulllanırım....
karşıdakini çıplak göstermedikten sonra giyilebilir teknoloji bana hitap etmiyor

şaka bir yana bu tür manyetik cihazlar cebimizde bile bu kadar tehlike saçıyorken kafamıza taktığımızda beyin tümörü oranında nasıl bir artış olur düşünmek bile istemiyorum
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L-S-D 2 yıl
Henüz daha çok ilkel ama augmented reality geleceğimiz olacak, orası kesin. Bir sonraki aşaması akıllı kontak lensler
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redoracle 2 yıl
Dostum sen Mesut çevik demişin ama bu Sadettin Teksoy


İlerde daha iyi hale getirilir heralde, özellikle yanınızda olmayan sevdiklerinizi(bi adamın kızını holensle izlediği demo vardı) yanınızdaymış gibi hissettirmesi çok güzel.
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XPerience 2 yıl
Filmlerde hayal ürünü olarak gördüğümüz şeyler gerçekte çok çabuk karşımıza çıktı ben buna şaşırıyorum.
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ARTAGON99 2 yıl
çevreyi saran bir görüş alanı olmadığı sürece bana ölü doğmuş bir teknoloji gibi geliyor. bu dar görüş alanının genişletilmesi konusunda bir uzamanın ''mümkün görünmüyor'' dediğini hatırlıyorum. umarım yeni teknoloji gelişmelerle bu görüş alanı etrafı saran bir görüş alanı şeklinde genişletilir. yoksa bu haliyle pek bir işe yarayacağa benzemiyor.
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