Microsoft HoloLens'i denedik "İlk izlenim" inceleme

Microsoft'un sanal ile gerçeği buluşturan gözlüğü HoloLens'i denedik ve deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaşıyoruz. Geleceğin teknolojisi şimdiden kullanıma hazır.

Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda Microsoft'un sanal ile gerçeği birleştiren gözlüğü HoloLens'i inceliyeceğiz.

HoloLens, Oculus ve HTC Vive aksine kullanıcıyı farklı bir dünyanın parçası yapmaktansa sanal içerikleri bulunduğumuz dünyaya getiriyor.



Bunu yaparken de herhangi bir ekstra donanıma ihtiyaç duymuyor. 32bit Intel Atom işlemci 1GB bellek GPU ve HPU yani Holografik İşlem Ünitesine sahip olan kask, çevremizi ön yüzde her ki tarafa denk gelen kameralar ile tarıyor.



Bu 4 farklı kameradan gelen bilgi Microsoft'un kendi tasarımı olan özel Holografik işlem biriminde gerçek zamanlı olara işlenerek sanal dünya ile gerçek arasında geçiş sağlanıyor.



28nm üretim süreciyle işlenen ve 28 adet dijital işlem birimine sahip olan HPU, sistem belleği dışında kendi 1GB LDDR3 belleğine sahip ve saniyede 1 tirilyon işlem yapabilme kabiliyetine sahip.



Tam yük altında da 10W gibi mobil bir platform için hatrı sayılır bir güç tüketimi yapıyor. Gerçek dünya kameralar sayesinde işlenirken oluşturulan hologramlar ise özel bir gözlük düzeniyle kullanıcıya aktarılıyor.



Pikseller yerine ışık noktalarıyla görüntü keskinliğinin değerlendirildiği lensler tam güneş altında tatmin edici performans vermekten uzak olsalar da kapalı ortamlarda hologramları net bir şekilde görmemiz için yeterli performansı sunuyorlar.



Görüş alanımız ise oldukça kısıtlı. Etrafımızı saran bir sanal dünyadan çok uzaktan büyük bir ekrana bakıyormuş hissi yaşıyorsunuz. Açıkçası mükemmel olmasa da şu anki hali de teknoloji tutkunlarını etkilemek için yeterli.



Parmak ve el hareketler ile kontrolün sağlandığı kaskın işletim sistemi Windows 10 ve ortasına yerleştirilen 2mp kamera ile dilerseniz gördüğünüz şeyleri de kayıt altına alabiliyorsunuz.



Kafa ayarı pratik bir şekilde yapılan ve ağırlığı rahatsız edici olmayan kaskın şarjı Micro USBportu üzerinden yapılıyor ve güç butonu yanında yer alan ledlerle pil durumu hakkında da hızlıca bilgi alınabiliyor. Kaskı taktıktan sonra ilgili bilgileri kask ekranından takip edebiliyorsunuz.



Kontroller el hareketleri ile sağlandığı için üzerinde olabildiğince az tuş var. Ses çıkışı ise üzerindeki 2 tane dahli hoparlör ile sağlanıyor. Dilerseniz kulaklık takabiliyorsunuz ama kulak üzerine denk gelen hoparlörler o kadar etkililer ki sanki bir kulaklık takıyormuşsunuz deneyimi yaşıyorsunuz ve en azından ben ekstra bir kulaklık takma ihtiyacı hissetmedim.

Genel deneyim hakkında konuşmak gerekirse eğer, Microsoft'un yayınladığı videolarla HoloLens'in gerçek kullanım performansı arasında yakın uzak bir ilgi yok.



Belirttiğim gibi sanal dünyayı gördüğünüz alan kısıtlı kısacası çevrenizi saran bir görüş alanı yok. Oluşturulan hologramlar çevredeki ışıktan fazlaca etkileniyorlar. Eğer çevrede güçlü ışık kaynakları varsa gördüğünüz hologramlar da o kadar silikleşiyor.



Sistem parmak ve el hareketlerini genelde hatasız anlıyor fakat öncesinde biraz antreman yapmanız gerekiyor.

Oluşturulan hologramlar gerçek dünya içinde kusursuz sabitleniyorlar. Bir duvara sabitlediğiniz ekran bir kaç adım atıp arkanızı dönerek konumdan uzaklaşsanız dahi uzaktan baktığınızda hala duvarsa sabitlediğiniz yerde durmaya devam ediyor.

Kaskın çevreyi taraması ve bu sırada gerçek dünya üzerinde görselleştirilen poligonlar inanılmaz etkileyici. Bir an için kendinizi bilim kurgu filminin parçası gibi hissediyorsunuz.



Kaskın geleceği içinse görüş alanının genişletilmesi ve geliştiricilerin hayal dünyası büyük önem taşıyor. Zira yep yeni bir kontrol şekli ve görüş açısı ile birlikteyiz. Yapılabileceklerin sınırı yok gibi.



Şu an için son kullanıcıya satılmayan ve ne zaman satışa çıkacağı hakkında bilgi bulunmayan HoloLens'in geliştirici sürümü 3000 dolara temin edilebiliyor. Paranız varsa geliştirici olmanıza gerek yok bu bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen teknolojik gözlüğü denemeye şimdiden başlayabilirsiniz. Kutudan çıktığı gibi çalışır vaziyette emrinize sunuluyor.

İnceleme sonunda çektiği muhteşem görüntüler için Erdi'e teşekkür ederim. Bu kısa deneyim turunu onsuz kayda alamazdım.