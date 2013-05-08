Milli Atak Helikopteri T129 ile ilgili bütün detaylar video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Milli Silah Sanayii atılımlarımız hız kesmeden devam ediyor. 13 Yıllık rüyamız gerçek olmak üzere Milli Taarruz Helikopterimiz ATAK T129'un test uçuşları tamamlandı ve seri üretime sayılı zaman kaldı. Bu videomuzda çok özel görüntüler ve bilgiler sizleri bekliyor.
Düzeltme: Videoda Anti Tank Roketi olarak adnaldırılan Cirit aslen hafif hedefleri imha etmek için kullanılan küçük bir rokettir. Anti Tank Roketinin gerçek ismi UMTAS'tır. Videoda gösterilen görseller UMTAS'a aittir.
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Yanlış anlamayın, T129 süper bir makine, benim eleştirim ona gelene kadar izlenen mantık ötesi saçma süreç.
Aslında 12 yıl değil çok daha eskilere dayanır milli helo sevdası ama bürokrasi ve politik oyunlar bu elzem platformu geçiktirdi de geciktirdi. İlk ihaleyi, şartların hiçbirini kabul etmeyen ( Ki etmesi de mantıksızdı) Bell firmasına verdiler ve bizimkiler adamların King Cobrasının, ayıp olmazsa anasının nikahına kadar herşeyini istediler. Amerikalılar da "Yok artık" deyip çekip gittiler. İhalenin ikincisi KA-50-2t adında çok beğendiğim bir Rus helosuydu ama bizimlileri Rus alerjisiyüzünden o güzelim makineyi elinin tersiyle ittiler.
Sonra da İtalyanların tüysiklet Mangusta'sı seçiliverdi ( O ara Başbakanımızla Berlusconi kankaydı hatırlayalım). Getirdiler heloyu Aselsan / TAI'nin önüne. "Bunu adam edin" dediler. Bizim mühendisler evirdiler çevirdiler, "Bundan bi cacık olmaz" diyemediler. O yüzden çaktırmadan heloyu baştan yaptılar. Motor daha yeni ve güçlü bir modelle değişti ( C-802'ydi yanlış hatırlamıyorsam). Avionikler Aselsana havale edildi. Kompozit gövdeyi TAI aldı. İlk prototip motorun gücünü kaldıramadığı için havada parçalandı. Kuyruk rotoru kopup gitti. Ölen kalan olmadı ama proje takvimi sarktıkça sarktı. Ve en sonunda bizim İtalyan sineği Türk mühendislerinin insanüstü çabasıyla gözü kara bir kartala dönüştü. Şu an sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday. Ne Apache kadar nazlı ne de Tiger gibi süt oğlanı. Safkan bir ölüm makinesi olup bitti. Ama resmen binayı yıkıp baştan yaptık diyebilirim. Neyse, vatana millete hayırlı olsun.
Bu arada Mesut Bey, seri üretim başladı bile, ilk filo yaz ortası göreve başlıyor:)
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim!