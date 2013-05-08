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Milli Atak Helikopteri T129 ile ilgili bütün detaylar video inceleme

6 yıl
39,7b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Milli Silah Sanayii atılımlarımız hız kesmeden devam ediyor. 13 Yıllık rüyamız gerçek olmak üzere Milli Taarruz Helikopterimiz ATAK T129'un test uçuşları tamamlandı ve seri üretime sayılı zaman kaldı. Bu videomuzda çok özel görüntüler ve bilgiler sizleri bekliyor.
Düzeltme: Videoda Anti Tank Roketi olarak adnaldırılan Cirit aslen hafif hedefleri imha etmek için kullanılan küçük bir rokettir. Anti Tank Roketinin gerçek ismi UMTAS'tır. Videoda gösterilen görseller UMTAS'a aittir. 
 

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Foxbat 6 yıl en beğenilen
"ATAK İtalyan A-129 Mangusta'dan devşirildi" demişsiniz ama esasta aralarında görüntü dışında en ufak bir benzerlik yok:) Biz helikopteri burundaki toptan kuyruğundaki antene varana kadar resmen baştan yaptık diyebilirim. Zaten bu yüzden ATAK'ımız dünyanın en pahalı heloları arasında.

Yanlış anlamayın, T129 süper bir makine, benim eleştirim ona gelene kadar izlenen mantık ötesi saçma süreç.

Aslında 12 yıl değil çok daha eskilere dayanır milli helo sevdası ama bürokrasi ve politik oyunlar bu elzem platformu geçiktirdi de geciktirdi. İlk ihaleyi, şartların hiçbirini kabul etmeyen ( Ki etmesi de mantıksızdı) Bell firmasına verdiler ve bizimkiler adamların King Cobrasının, ayıp olmazsa anasının nikahına kadar herşeyini istediler. Amerikalılar da "Yok artık" deyip çekip gittiler. İhalenin ikincisi KA-50-2t adında çok beğendiğim bir Rus helosuydu ama bizimlileri Rus alerjisiyüzünden o güzelim makineyi elinin tersiyle ittiler.

Sonra da İtalyanların tüysiklet Mangusta'sı seçiliverdi ( O ara Başbakanımızla Berlusconi kankaydı hatırlayalım). Getirdiler heloyu Aselsan / TAI'nin önüne. "Bunu adam edin" dediler. Bizim mühendisler evirdiler çevirdiler, "Bundan bi cacık olmaz" diyemediler. O yüzden çaktırmadan heloyu baştan yaptılar. Motor daha yeni ve güçlü bir modelle değişti ( C-802'ydi yanlış hatırlamıyorsam). Avionikler Aselsana havale edildi. Kompozit gövdeyi TAI aldı. İlk prototip motorun gücünü kaldıramadığı için havada parçalandı. Kuyruk rotoru kopup gitti. Ölen kalan olmadı ama proje takvimi sarktıkça sarktı. Ve en sonunda bizim İtalyan sineği Türk mühendislerinin insanüstü çabasıyla gözü kara bir kartala dönüştü. Şu an sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday. Ne Apache kadar nazlı ne de Tiger gibi süt oğlanı. Safkan bir ölüm makinesi olup bitti. Ama resmen binayı yıkıp baştan yaptık diyebilirim. Neyse, vatana millete hayırlı olsun.

Bu arada Mesut Bey, seri üretim başladı bile, ilk filo yaz ortası göreve başlıyor:)
"ATAK İtalyan A-129 Mangusta'dan devşirildi" demişsiniz ama esasta aralarında görüntü dışında en ufak bir benzerlik yok:) Biz helikopteri burundaki toptan kuyr...
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Patronage 6 yıl
DH Misafiri
Yahu biz Galaxy S4 incelemesi, karşılaştırmalar falan bekliyoruz siz nelerle uğraşıyorsunuz? Çizginizden sapmaya başladınız.

la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim!
DH MisafiriYahu biz Galaxy S4 incelemesi, karşılaştırmalar falan bekliyoruz siz nelerle uğraşıyorsunuz? Çizginizden sapmaya başladınız.
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1 Yanıt Yanıtla +64
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stalker(1979) 6 yıl
Donanımhaber bir numara Helal olsun. Askeri teknolojiyi bile yayınlıyorsunuz :)
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automatik2200 5 yıl
4 kasım 2013 den beri iyi olmayan bir kaç haber ortalıkta umarım sorunlar düzeltilir...
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karakabus_ 5 yıl automatik2200
bende okudum. bu helikopterin motoru abd üretimi olduğu için 3. ülkeye ihraç ederken abd'den izin almamız gerekiyormuş. anlaşma böyle yapılmış. sanırım bundan bahsediyorsunuz.
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DH Misafiri 5 yıl
Farklı formatta bir video ve bilgilendirici olmuş bu tür videoların devamını bekleriz.
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DOMIX 5 yıl
Başlangıç için güzel bir projedir, uzun uzadıya anlatmaya gerek yok, beğenmeyen iyisini icat etsin üretsin hep beraber alkışlayalım.

Elindeki HİÇ ile VAR olana çamur atmasın.

Bu işler dünden bugüne ha deyince olmaz bugün yapılana çamurlanmak yeride dün neden yapılmadı yapılamadı yaptırılmadı enerjinizi bunlara harcayında şimdikilerin ayaklarına dolanıp

motivasyonlarını bozmayın.

Bugün silah sistemlerinizi kendinizin kodlayabiliyor olmanız bile büyük bir aşamadır, bu konuda dahi bardağın boş kısmını görmek memnuniyetsizliğin ötesinde art niyettir çekememezliktir.

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TURK-ŞAD 5 yıl
Artık sizi milli helikopteriniz ile başbaşa bırakıyorum, bu konudaki son mesajım olsun.... Ben bu helikopteri kesinlikle milli olarak görmüyorum, milli olan tek parçası varsa onu uçuracak olan pilotlar olacaktır gerisi çakma iphone gibi bişey....
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Suleyman_TR 5 yıl
Milli mi? Toyota milli değil! parçaları Bursa'dan gidiyor. RR milli değil! Parçaları eskişehir'den gidiyor. GM milli değil! Arabalarını Kore üretiyor. Airbus, Boeing, Bosch, Siemens, Apple, Microsoft, vs.vs. Milli değil!.. Eğer onlara milli firma ve ya ürün diyebiliyorsan, T-129 onlardan çok ama çok daha Milli!.. Anladın? Olmadı mı?
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TURK-ŞAD 5 yıl
bazı çok bilmişlere öncelikle Burrrrssss... diyelim

1- tr.wikipedia.org/...
tr.wikipedia.org/...
fas.org/...
tr.wikipedia.org/...
tr.wikipedia.org/...

bu kadar örnek yeterli olur diye düşünüyorum, çok bilmişlere


2- bazı cahiller de daha yaptığı işi bilmiyor yada bildiği kadar yapıyor ondan sonra forumlarda ileri geri laf sokuşturuyor...yazılanları okumuyor okusada gözleri görmüyor bu işin altyapısı eğitimi olması gerektiği gibi yapılırsa 50 yılda tasarımdan motoruna silahlarından zırhına tamamen türk malı teknolojik araçlar görmemiz zor değil maksat yeterki bu yönde olsun milletin ağzına bir parmak bal sürüp uyuşturma operasyonları yapılmasın...

Yeni bir şey üretirken ürettiğiniz şeyin kalbini tutup düşmana bırakmak herhalde askerlik tarihinin en aptalca manevrası olurdu ki olası bir ters düşme durumunda kalbinizi söküp elinize verirler.... yetişmiş personel eğitim ile olur sizin eğitiminiz hala 3. dünya ülkeleri seviyesinde arge yatırımlarınız yetersiz ise istediğiniz kadar çabalayın alır alır çakma teknolojiler üretir adına da utanmadan sıkılmadan MİLLİ dersiniz...

dışa bağımlı yaşamayı büyük başarı gören asalak zihniyetli düşünme özürlü insanları alır bu kadrolara yerleştirirseniz, bide bunları alır memleketin ordusunu emanet ederseniz ya darbe yaparlar yada ergenekon gibi çeteler kurarlar aman saltanatımız elimizden gitmesin diye..
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TURK-ŞAD 5 yıl
%100 halkisiniz. İnsanlarda ne inanc ne azim hic bir sey kalmamis. Yaptiklari dandik seyleri matah bir seymis gibi yutturmaya calisiyorlar. Zaten hep aklimdaydi ama sizin bu yazdiklarinizi okuyunca daha da bir sevklendim. 4 arkadas birlesip motor yapicaz bizim evin bodrum katinda. Ben kucuklugumden beri hep f16 belgeseli izliyorum o yuzden altyapi konusunda da bi sikintim yok. Arkadaslardan bir tanesinin de uzaktan kumandali helikopteri var yani o konuya da hakimiz. Bankaya tuketici kredisi icin basvuruda bulunduk, tek eksigimiz bi tane memur kefil. Eger memursan, bize kefil olup bu prjomizde bizi onurlandirmani isteriz.



senin sülalende hiç memur yok galiba gözüm, senini gibi girişimci süper dehalar önce ailesinin arka çıkması lazım, bi onlar el atsın sen yeter ki f16 motoru üret çekeriz krediyi sorun değil, türkiye nin geleceği senin gibi pırıl pırıl zeka fışkıran ergenlerde hatta açılışda 10 yıl marşı mı çalarız mehtermi diye de haberlere çıkarız
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RvP. 6 yıl
Umarım devamı gelir
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Carfreak 6 yıl
%100 de görücez inşallah!
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zerobey 6 yıl
merak ediyorum.bukadar insan, neden bir troll'ü ikna etmek için uğraşıyor.
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KaleyDeskop 6 yıl
Görüntüsünü hiç beğenmedim viper ahz bunlar gibi olmalı göz zevki satın almada etkin bir olgu
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memotunc 6 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

Görüntüsünü hiç beğenmedim viper ahz bunlar gibi olmalı göz zevki satın almada etkin bir olgu

Askeri araçlarda göz zevki satın almada etkin bir olgu değildir. Spor otomobil değilki bu ....
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_BigbyWolf_ 6 yıl
memleket iyiye gideyi
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darkaura 6 yıl
bir arkadas dogru demis bunlarin 40 yil once yapilmasi gerekiyordu ama gec kalinsada simdi yapilanlari hakir gormek ancak ezik psikolojisinin sonucudur.
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