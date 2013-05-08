Milli Atak Helikopteri T129 ile ilgili bütün detaylar video inceleme

Milli Silah Sanayii atılımlarımız hız kesmeden devam ediyor. 13 Yıllık rüyamız gerçek olmak üzere Milli Taarruz Helikopterimiz ATAK T129'un test uçuşları tamamlandı ve seri üretime sayılı zaman kaldı. Bu videomuzda çok özel görüntüler ve bilgiler sizleri bekliyor.

Düzeltme: Videoda Anti Tank Roketi olarak adnaldırılan Cirit aslen hafif hedefleri imha etmek için kullanılan küçük bir rokettir. Anti Tank Roketinin gerçek ismi UMTAS'tır. Videoda gösterilen görseller UMTAS'a aittir.