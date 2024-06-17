Makyajlı 2024 Mercedes EQB 250+ inceleme - "7 koltuk için değer mi?"

Bu haftaki test konuğumuz Mercedes'in 2.628.000 TL'lik başlangıç fiyatına sahip %100 elektrikli EQB modeli oldu. Makyajlanan modelde nelerin değiştiğini ve neler sunulduğunu aktarmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, videoyu sevdiklerinizle paylaşarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
Test sırasında kullanılan model:
- Mercedes-Benz EQB 250+ makyajlı kasa
- Fiyat: 2.628.000 TL
- Güç: 140 kW
- Tork: 385 Nm
- Menzil: 491 km'ye kadar
- Son hız: 160 km/s
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:20 - Dış tasarım
04:00 - Bagaj
05:56 - İç mekan (arka bölüm)
09:15 - İç mekan (ön bölüm)
14:50 - Test sürüşü (konsol ve ekranlar)
16:59 - Teknik özellikler
18:30 - Performansı nasıl?
19:53 - Enerji tüketimi
21:15 - Konfor ve yalıtım
22:55 - Şarj
27:10 - Menzil
28:20 - Isı pompası ve rejenerasyon