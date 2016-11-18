Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler!

Ülkemizin bekası için büyük önem taşıyan milli savaş tankı Altay hakkında merak edilen tüm detaylar, öne çıkan özellilkeri ve yetenekler. Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı Altay videosu.

Ülkemizin son yıllardaki en önemli savunma projelerinden biri olan mili tankımız Altay hakkında merak edilen tüm detaylar, özellikler ve ince ayrıntılar bu videoda. Altay için şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı video olan bu özel çalışmayı sizlerle paylaşmanın ayrıca gururunu yaşıyoruz, iyi seyirler.