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Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler!

3 yıl
79,9b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizin bekası için büyük önem taşıyan milli savaş tankı Altay hakkında merak edilen tüm detaylar, öne çıkan özellilkeri ve yetenekler. Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı Altay videosu.
Ülkemizin son yıllardaki en önemli savunma projelerinden biri olan mili tankımız Altay hakkında merak edilen tüm detaylar, özellikler ve ince ayrıntılar bu videoda. Altay için şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı video olan bu özel çalışmayı sizlerle paylaşmanın ayrıca gururunu yaşıyoruz, iyi seyirler. 

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kartal2731 3 yıl
Yanlış anlaşılmasın kimseye hakaret etmiyorum fakat beyninden yeterince faydalanmayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Askerliğinde 2-3 kere herhangi bir tankın içine girenler lütfen burada tank profesörü kesilmesin. Sizin sorup sorabileceğiniz tüm soruları tankın üretimindeki yetkili mühendis ve çalışanlar kendilerine ve yetkililere sormuştur kuşkunuz olmasın. Motoru yerli değil, Kore tankının benzeri diyenleri kale alıp cevap bile vermemek gerekiyor.
Yanlış anlaşılmasın kimseye hakaret etmiyorum fakat beyninden yeterince faydalanmayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Askerliğinde 2-3 kere herhangi bir tankın i...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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murdocklawless 3 yıl
her şeye "milli" sıfatı takmayın artık isterseniz. bu tank güney kore'nin xk-2 tankının benzeridir. sıfırdan tasarlanmamıştır. altyapı bu tanktan ve güney kore'den alınmıştır.
ama mesela "milli" piyade tüfeği mpt-76 ya milli diyebiliriz. zira %100 yerli malıdır. ithal girdisi çıktısı yoktur.
her şeye "milli" sıfatı takmayın artık isterseniz. bu tank güney kore'nin xk-2 tankının benzeridir. sıfırdan tasarlanmamıştır. altyapı bu tanktan ve güney kore'...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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Dead Gear Apple 3 yıl murdocklawless
murdocklawless

her şeye "milli" sıfatı takmayın artık isterseniz. bu tank güney kore'nin xk-2 tankının benzeridir. sıfırdan tasarlanmamıştır. altyapı bu tanktan ve güney kore'den alınmıştır.

ama mesela "milli" piyade tüfeği mpt-76 ya milli diyebiliriz. zira %100 yerli malıdır. ithal girdisi çıktısı yoktur.

Huawei, Xiomia, Apple, Motorola, General Mobile, General Motors, Mercedes, Bmw, Toyota vs.. daha bir sürü ve hiç birisi %100 yerli üretim yapmıyor, yapmak daha masraflı olduğu için 'HAZIR' olan ürünü alıp tersine mühendislik ile daha iyi nasıl yapabiliriz diyerek üretim yapıyorlar.
Saygılar..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
murdocklawlessher şeye "milli" sıfatı takmayın artık isterseniz. bu tank güney kore'nin xk-2 tankının benzeridir. sıfırdan tasarlanmamış...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 6 ay
Sen yinede inanma!
Kore ROTEM firmasına ödenen 500 Milyon doların makbuzunu görmüş gibi konuş.
Kafana Tokadan başka şey takma.
Biz Neyiz, Kimiz ki? Tank Yapalım.
Samanı bile dışarıdan alıyoruz, Değil mi?
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DH Misafiri 3 yıl
Konuşan eleman neredeyse ağzından lafı cımbızla çektirdi. Dİnlerken baya bir yorulduk.
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sdc55 3 yıl
gurur verici bir tablo güçlü ordu güçlü türkiye..
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DH Misafiri 3 yıl
Kore'nin Ritim firmasına 500 milyon dolar ödenmedi, o para Otokar'a ödendi. Ruslar tank topunu 1 30mm değil 125mm kullanıyor ayrıca Adamlar 70 senedir tank üretiyor. Biz bu ise yeni başladık . Tankın topunu Kopyala dık. Zırhın kompozit Bileşeni Türkiye dr üretiliyor. Motor konusunda şimdilik Alman MTU firmasından alınacak. Ancak yerli üretim için çalışma var (teknik destek ile yerli gelişim). Yavaş yavaş yerlilesme oranı artıyor . İHA sistemlerinde Görüntüleyici FLIR sistemini ABD den alıyoruz ancak yıl sonuna doğru Aselsan yerli ürünü teslim etmeye başlayacak. Bunun gibi yavaş yavaş sabredin.
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Torlak Kemal 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kore'nin Ritim firmasına 500 milyon dolar ödenmedi, o para Otokar'a ödendi. Ruslar tank topunu 1 30mm değil 125mm kullanıyor ayrıca Adamlar 70 senedir tank üretiyor. Biz bu ise yeni başladık . Tankın topunu Kopyala dık. Zırhın kompozit Bileşeni Türkiye dr üretiliyor. Motor konusunda şimdilik Alman MTU firmasından alınacak. Ancak yerli üretim için çalışma var (teknik destek ile yerli gelişim). Yavaş yavaş yerlilesme oranı artıyor . İHA sistemlerinde Görüntüleyici FLIR sistemini ABD den alıyoruz ancak yıl sonuna doğru Aselsan yerli ürünü teslim etmeye başlayacak. Bunun gibi yavaş yavaş sabredin.

Rotem firması tankın tasarımını hibe mi etti? Yanlış anlama, bir kinaye yok, gerçekten bilmediğimden soruyorum.
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Crauls 3 yıl
Milli tank denılmesi , herhalde general mobile ve vestelin telefonlarını Türk sanan kitle için.
İyi tanklar görmek isterseniz..
military-today.com/...
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cemil&mustafa 3 yıl
Güzel adım ülke adına. İleride tamamen yerli olur inşallah. Hyundai-rotem işbirliği ile Korenin ana muharebe tankı k2 black panther'i taban alan bir tank.
army-technology.com/...
Güney Kore K2 Black Panther,
youtube.com/...
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brkylmz19990102 3 yıl
Öncelikle şunu bilmeniz lazım tankın haayati parçaları bizim değil . Buda demek oluyor ki olası bir savaş esnasında bu tankın üretimi yapılamayabilir . Tamamen yerli olsun isteyenler gıcıklık olsun diye söylemiyorlar bi bakıma haklılar . Özellikle türkiye gibi dostu olmayan ülkeler bu tarz askeri alanlarda dışa bağımlılıktan kurtulmak zorunda . Mesela rusyaya bakın adamlar almanların 120mm lik toplarına (altaydada kullanılan top) aynı mm rakip top üretemediği halde 130mm lere geçtiler sırf alman toplarının ateş gücüne yaklaşmak , almanya ve diğer ülkelere bağlı olmamak için .
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F-Rock 3 yıl brkylmz19990102
brkylmz19990102

Öncelikle şunu bilmeniz lazım tankın haayati parçaları bizim değil . Buda demek oluyor ki olası bir savaş esnasında bu tankın üretimi yapılamayabilir . Tamamen yerli olsun isteyenler gıcıklık olsun diye söylemiyorlar bi bakıma haklılar . Özellikle türkiye gibi dostu olmayan ülkeler bu tarz askeri alanlarda dışa bağımlılıktan kurtulmak zorunda . Mesela rusyaya bakın adamlar almanların 120mm lik toplarına (altaydada kullanılan top) aynı mm rakip top üretemediği halde 130mm lere geçtiler sırf alman toplarının ateş gücüne yaklaşmak , almanya ve diğer ülkelere bağlı olmamak için .

TEKRAR belirtmekte fayda varki Altay tankının bütün hayati parcaları yerli imkanlarla geliştirilmeye özen gösterilmektedir. yoksa geliştirmesi bukadar uzun sürmez ve geliştirilmesine 1 milyar dolar para harcanmazdı tankın şuan motor hariç her ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanabilir kabiliyettedir. motorununda yerli imkanlarla karşılanması için gerekli yatırımlar yapılmıştır tank seri üretime gectiginde muhtemel ilk 150-200 adet alman yapımı motor kullanacak bu süre zarfında geliştirilmesinin ve testlerinin bitmesi planlanlanan motor da tanka entekre edilecek bu süre zarfında üretilen ve alman motorları takılan tanklarda her olumsuzluga karsın yerli motora geçiş yapabilir. tankın içinde kullanılan yazılımlar elektironik donanımlar mühimmat vs... türkiye kendi kendine yetebilsin ilkesi göz önüne alınaran yapılıyor geliştiriliyor. Ucuz dedikoduların dolduruşuna gelmesin kimse
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teramit 3 yıl
Polonya nın tankı youtube.com/...
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Roark 3 yıl
kurgu premiere'de yapılmış. 3.30 da medya import etmeyi unutmuşsunuz offline gösteriyor :D
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gxhero 3 yıl
Aklıma şu ntv de program sunan kız geldi kız tanka binip tek atış yaptı kendini kaybedip ağlamya başlamıştı tanklar tam ölüm silahı karşıyım ama dünya adil değil yapmasak ülkemize göz diken gırla... neyse keşke dünya farklı olsaydı da harcanan para uzaya araçlarına ve araştırmasına aktarılsaydı.
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