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Milli gurur! Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi

9 ay
43,3b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Senelerdir ne zaman gelecek sorusunun yanıtsız kaldığı Mount & Blade II: Bannerlord için çıkı tarihi konusunda özel detaylar aldık. Özlem bitiyor, oyun 2019 yılında gelebilir.
Yaptıkları işlerle bizi gururlandıran yerli oyun firması TaleWorlds'ün genel müdürü Ali Erkin ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Hem merakla beklenen yeni oyunları Mount & Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihi konusunda sevindirici detayları öğrendik hem de Türkiye'nin ihracat anlamında gizli kahramanları oyun geliştiriciler ve sektör konusunda bilgiler aldık.
Mount & Blade II: Bannerlord, eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa 2019'un sonuna kalmadan bizlerle olabilir.

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Prometheusx 9 ay en beğenilen
Başlıkta çıkış tarihi diyor. İçerikte bizlerle olabilir diyor. Tam clickbait haber sitesi oldunuz
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Vrataski 9 ay
''2019'un sonuna kalmadan''
2021 civarında bakar bakar güleriz.
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Erasmus78 9 ay
Bu nasıl bir haber Mesut Bey?
Bilmem ne oyununun çıkış tarihi belli oluyor! Belki 2019, belki ondan da yakın? Bannerlord oyununu çıkacağı tarihin açıklanacağı tarihin açıklanacağı toplantının açıklanacağı lansmanın tarihi belli oldu gibi. Ama belli olmamış da olabilir.
Kafa mı buluyorsunuz bizimle?
Bu nasıl bir haber Mesut Bey?Bilmem ne oyununun çıkış tarihi belli oluyor! Belki 2019, belki ondan da yakın? Bannerlord oyununu çıkacağı tarihin açıklanacağ...
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DH Misafiri 2 ay
zaten geç kalmalarının nedenlerinden biri de teknolojinin gelişmesi diye biliyorum fizik motoru yada grafik motoruyla alakalı olması lazım
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DH Misafiri 2 ay
hayır 31 martı geçti hala gelmedi :D
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DH Misafiri 3 ay
oyunu unuttuk resmen hayla cıkıcak ?
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legalize wwed 6 ay
aciklandiginda ilkokuldaydim oyun ciktiginda uni bitmis olur heralde
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AsterixOburix 6 ay
31 Şubat'ta market raflarındaki yerini alıyor. Kutlu olsun.
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bigbooss 6 ay
bu kadar uzatırsan sonunda rezil olursun. benden söylemesi
1 Yanıt Yanıtla +5
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oyuncu11790 6 ay bigbooss
İşin kötüsü teknoloji ve oyunlar her geçen gün gelişiyor. Adamlar geciktikçe o teknolojinin oyunların arkasında kalıyorlar. Bu sefer iyi bir şey çıkarsalar bile dönemi yakalayamıyorlar.
Rockstar gibi firma bile rdr2'yi geliştirirken hdr teknolojisi olmadığı için oyunda aktif kullanamamışlar ve çıktığı gün bunun dezavantajını yaşadılar. Muhtemelen güncellemeyle toparlarlar...
MB2 daha çıkmadan büyük eleştirilere maruz kaldı, umarım bu yapım süreci onlara önemli tecrübeler kazandırmıştır.
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DH Misafiri 6 ay
Milli gurur derken ? milli rezillik olmasın o ! çıkması en uzun süren oyunlardan biri oldu yabancı forumlarda baya bir dalga geçmişler adam bir de çıkıp açıklama yapıyor biz diğer yapımcılar gibi tarih vermiyoruz diye birde övünüyor torunlarımız görür oyunu artık :D
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oyuncu11790 7 ay
Witcher'ı geliştiren ekipte devasa değildi, fakat 1, 2 ve 3. oyuna bakın aralarındaki farklar çok fazla..Adamlar şuan en saygın oyun firmalarından biri olmuş durumdalar, bizde ise 1. ve 2. oyun arasında görünürde ciddi bir fark yok. Arada geçen süreyi düşününce ister istemez beklenti oluşuyor. Demek ki beklentiyi yüksek tutmamak gerekiyormuş...
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indicavia 7 ay
Çıkacak oyunları ya da yabancı bir filmde Türkiye isminin geçmesini ‘Milli Gurur’ olarak görmediğimiz vakit, biz olmuşuz demektir.
Ama şu anlık daha olmamışız.
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