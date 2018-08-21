Milli gurur! Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi

Senelerdir ne zaman gelecek sorusunun yanıtsız kaldığı Mount & Blade II: Bannerlord için çıkı tarihi konusunda özel detaylar aldık. Özlem bitiyor, oyun 2019 yılında gelebilir.

Yaptıkları işlerle bizi gururlandıran yerli oyun firması TaleWorlds'ün genel müdürü Ali Erkin ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Hem merakla beklenen yeni oyunları Mount & Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihi konusunda sevindirici detayları öğrendik hem de Türkiye'nin ihracat anlamında gizli kahramanları oyun geliştiriciler ve sektör konusunda bilgiler aldık.

Mount & Blade II: Bannerlord, eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa 2019'un sonuna kalmadan bizlerle olabilir.