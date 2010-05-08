Mitsubishi City Multi VRF ile hem ısıtıyor hem serinletiyor

Mitsubishi City Multi VRF ısı pompalı sistemleriyle mekan ısıtma, sıcak su ve mekan soğutmayı aynı anda sunuyor.
turusan sanki otel sahipleri veya teknik çalışanları donanım haberin bu röpörtajına muhtaç saçma sapan bir röpörtaj olmuş 8dk konuşma var son kullanıcıyla alakalı ne bir fiyat nede bir faydalı bilgi var.ben evime kurduracak olsam bu sistemi nekadara mal olur? aylık kazancım nedir doğalgaza göre bu bilgiler yok ne anladım ben bu röpörtajdan.Sevgili Mesut ÇEVİK Boşuna çeneni yormuşşun.
Fiyat hakkında net bi ortalama değer çıkarılamaz VRF de.Çünkü çok geniş bir seçeneği var.Hangi tür cihaz kullanılacak (kanallı,duvar tipi,kaset tipi vs.) Kaç odalı bi yer , kaçar btu luk cihaz kullanılacak , 2 borulumu 3 borulumu gibi sorular olacaktır.Fiyatlandırma boru metrajına yere seçilen cihazlara göre değişir.Aklınıza takılan bişey varsa yardımcı olabiliriz buradan.