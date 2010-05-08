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Mitsubishi City Multi VRF ile hem ısıtıyor hem serinletiyor

9 yıl
56,1b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mitsubishi City Multi VRF ısı pompalı sistemleriyle mekan ısıtma, sıcak su ve mekan soğutmayı aynı anda sunuyor.

Mitsubishi City Multi VRF ısı pompalı sistemleriyle mekan ısıtma, sıcak su ve mekan soğutmayı aynı anda sunuyor.


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turusan 9 yıl
sanki otel sahipleri veya teknik çalışanları donanım haberin bu röpörtajına muhtaç saçma sapan bir röpörtaj olmuş 8dk konuşma var son kullanıcıyla alakalı ne bir fiyat nede bir faydalı bilgi var.ben evime kurduracak olsam bu sistemi nekadara mal olur? aylık kazancım nedir doğalgaza göre bu bilgiler yok ne anladım ben bu röpörtajdan.Sevgili Mesut ÇEVİK Boşuna çeneni yormuşşun.
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eina 9 yıl

turusan

sanki otel sahipleri veya teknik çalışanları donanım haberin bu röpörtajına muhtaç saçma sapan bir röpörtaj olmuş 8dk konuşma var son kullanıcıyla alakalı ne bir fiyat nede bir faydalı bilgi var.ben evime kurduracak olsam bu sistemi nekadara mal olur? aylık kazancım nedir doğalgaza göre bu bilgiler yok ne anladım ben bu röpörtajdan.Sevgili Mesut ÇEVİK Boşuna çeneni yormuşşun.


Fiyat hakkında net bi ortalama değer çıkarılamaz VRF de.Çünkü çok geniş bir seçeneği var.Hangi tür cihaz kullanılacak (kanallı,duvar tipi,kaset tipi vs.) Kaç odalı bi yer , kaçar btu luk cihaz kullanılacak , 2 borulumu 3 borulumu gibi sorular olacaktır.Fiyatlandırma boru metrajına yere seçilen cihazlara göre değişir.Aklınıza takılan bişey varsa yardımcı olabiliriz buradan.
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşımda bulunarak bilgilendirilmiş olmak yeterli bence ,DH nin amacına yönelik sayılabilir
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KANUNI61 9 yıl
Mitsubishi marka süper adamlar hemen hemen her alanda varlar
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cengaver029 9 yıl
elektrik faturası nasıl olur acaba?
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eina 9 yıl
Elektrik faturaları kesinlikle kullandığınız diğer cihazlara göre çok daha az.Zaten amaçda bu.Bu sistemler gerçekten mükemmel sistemler yapılamayacak hiçbişey yok.Otellerde, işhanlarında, çalışma alanları hatta evlerde her türlü iç ünite bağlayarak istediğiniz odayı tek bi sistem üzerinden kontrol ederek eiklimlendiriyosunuz.VRF VRV sistemleri iklimlendirmedeki gelinmiş en son sistemler artık.Güzelde bi video olmuş teşekkürler emeğiniz için.
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