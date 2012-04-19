Mobilite: Akıllı telefon ve tabletlerden en son haberler

Mobilite isimli yeni video programımızda akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlarla ilgili en son haberleri değerlendiriyor, gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Programımızın ilk bölümünde ele aldığımız konulardan bazı satır başları şu şekilde; Samsung Galaxy S III, yeni iPhone (iPhone 5), Nvidia Tegra 4 ve akıllı telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine olanak tanıyan otomobiller.

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