Mobilite: Akıllı telefon ve tabletlerden en son haberler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite isimli yeni video programımızda akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlarla ilgili en son haberleri değerlendiriyor, gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Programımızın ilk bölümünde ele aldığımız konulardan bazı satır başları şu şekilde; Samsung Galaxy S III, yeni iPhone (iPhone 5), Nvidia Tegra 4 ve akıllı telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine olanak tanıyan otomobiller.
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Ortaya atılan çeşitli spekülasyonlar Apple’ın hisselerini son 1 haftadır aşağı doğru çekmeye başladı. Bu spekülasyonlardan cep telefonu operatörlerinin iPhone’ların vergisini düşüreceği spekülasyonu özellikle Iphone alıcısının biraz daha bekleyip fiyatların düşmesini beklemesine ve bunun da satışların durgunlaşmasına neden olması en etkili olanı olarak görülüyor. Diğer bir spekülasyon ise cep telefonu operatörlerinin iPhone’ların vergisini düşüreceği yönündeki spekülasyonlar.
Apple’ın ABD’deki ortaklarından Verizon Wireless geçtiğimiz hafta yeni bir telefona geçmek isteyenlerden 30 dolar alacağını açıkladı. New York’taki BTIG LLC’nin analistlerinden Walter Piecyk, Verizon’ın bu hamlesinin, diğer cep telefonu operatörlerinin de vergilerde kesinti gibi adımlarını tetikleyebileceğine dikkat çekti.
Piecyk geçtiğimiz hafta Apple’ın notunu “nötr”den “alım”a çevirdi ve operatörlerin, Apple’ın şirketleri üzerindeki etkisiyle mücadele etmeye çalıştıklarını belirtti.
2012'de 15 Nisan’a kadar toplam yüzde 49 değerlenmiş olan Apple, yüzde 4.2 kayıp yaşadı ve 19 Ekim’den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Apple’ın hisseleri dün 580.13 dolardan kapanarak 13 Mart’tan bu yana en düşüğüne işaret etti.
Wedge Partners’ın analistleri, 13 Nisan tarihli araştırmalarında, Apple’ın yeni nesil iPad’lerinin taleplerinin zayıflamaya başladığını açıkladı. Bu da iPad’lerin satış tahminlerini tutturamayabileceği anlamına geliyor.
Apple’ın en iyi teknoloji olduğunun altını çizen Wedge Partners analistleri, hisselerin daha önce de beklentilerin tutturulmamasından ötürü sert düşüş kaydetmiş olduğunu, bunun ilk çeyrekte bir kez daha tekrarlanabileceğini ve bu sayede Apple’ın hisse fiyatlarının daha gerçekçi seviyelere gerileyeceğini öngördü.
BU HABERİ EKREM BEY SAYESİNDE DONANIM HABERDE BULAMAZSINIZ. BEN VEREYİM DEDİM.
doğru, hatta borsada hisseleri düştü bu yüzden apple ın. ama ekrem bey gibi bir editör varken bunun haberinin olmasını bekleme donanım haberde.