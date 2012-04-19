Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Akıllı telefon ve tabletlerden en son haberler

7 yıl
89,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite isimli yeni video programımızda akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlarla ilgili en son haberleri değerlendiriyor, gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Programımızın ilk bölümünde ele aldığımız konulardan bazı satır başları şu şekilde; Samsung Galaxy S III, yeni iPhone (iPhone 5), Nvidia Tegra 4 ve akıllı telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine olanak tanıyan otomobiller.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
dh hakkaten çağ atladı. yayın tarihi 1 OCAK 2100 Cuma 00:00 :)
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.m.y. 7 yıl
Spekülasyonlar Apple’a kan kaybettiriyor


Ortaya atılan çeşitli spekülasyonlar Apple’ın hisselerini son 1 haftadır aşağı doğru çekmeye başladı. Bu spekülasyonlardan cep telefonu operatörlerinin iPhone’ların vergisini düşüreceği spekülasyonu özellikle Iphone alıcısının biraz daha bekleyip fiyatların düşmesini beklemesine ve bunun da satışların durgunlaşmasına neden olması en etkili olanı olarak görülüyor. Diğer bir spekülasyon ise cep telefonu operatörlerinin iPhone’ların vergisini düşüreceği yönündeki spekülasyonlar.

Apple’ın ABD’deki ortaklarından Verizon Wireless geçtiğimiz hafta yeni bir telefona geçmek isteyenlerden 30 dolar alacağını açıkladı. New York’taki BTIG LLC’nin analistlerinden Walter Piecyk, Verizon’ın bu hamlesinin, diğer cep telefonu operatörlerinin de vergilerde kesinti gibi adımlarını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Piecyk geçtiğimiz hafta Apple’ın notunu “nötr”den “alım”a çevirdi ve operatörlerin, Apple’ın şirketleri üzerindeki etkisiyle mücadele etmeye çalıştıklarını belirtti.

2012'de 15 Nisan’a kadar toplam yüzde 49 değerlenmiş olan Apple, yüzde 4.2 kayıp yaşadı ve 19 Ekim’den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Apple’ın hisseleri dün 580.13 dolardan kapanarak 13 Mart’tan bu yana en düşüğüne işaret etti.

Wedge Partners’ın analistleri, 13 Nisan tarihli araştırmalarında, Apple’ın yeni nesil iPad’lerinin taleplerinin zayıflamaya başladığını açıkladı. Bu da iPad’lerin satış tahminlerini tutturamayabileceği anlamına geliyor.

Apple’ın en iyi teknoloji olduğunun altını çizen Wedge Partners analistleri, hisselerin daha önce de beklentilerin tutturulmamasından ötürü sert düşüş kaydetmiş olduğunu, bunun ilk çeyrekte bir kez daha tekrarlanabileceğini ve bu sayede Apple’ın hisse fiyatlarının daha gerçekçi seviyelere gerileyeceğini öngördü.



BU HABERİ EKREM BEY SAYESİNDE DONANIM HABERDE BULAMAZSINIZ. BEN VEREYİM DEDİM.
Spekülasyonlar Apple’a kan kaybettiriyorOrtaya atılan çeşitli spekülasyonlar Apple’ın hisselerini son 1 haftadır aşağı doğru çekmeye başl...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.m.y. 7 yıl m.t.y.
m.t.y.

Beyler, apple ilk çeyrekte geçen seneye göre %25 daha az iphone satmış. doğru mu bu?

doğru, hatta borsada hisseleri düştü bu yüzden apple ın. ama ekrem bey gibi bir editör varken bunun haberinin olmasını bekleme donanım haberde.
m.t.y.Beyler, apple ilk çeyrekte geçen seneye göre %25 daha az iphone satmış. doğru mu bu?doğru, hatta borsada hisseler...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
necros76 7 yıl
Bu YIL ÇIKAÇAK olan ıphone bencede "yeni ıphone" olarak piyasya çıkar.Çünkü ıphone 5 deyince insana itici geliyor sanki.Ama tabi bu yılında en iyi telefonu "Samsun galaxy s3 OLUCAK TABİ
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinan963 7 yıl
nokia eğer finansal durumunu düzeltmek istiyorsa android sistemine geçsin symbianla bir şey olmaz artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freefalcon 7 yıl
Galaxy S3 gelseydi de diğer firmalar da fiyatlarını biraz daha geriye çekseydi artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sticer12 7 yıl
tebrikler çok güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 7 yıl
Apple'ın kan kaybetmesinde tek etken vergi spekülasyonları mı yoksa daha ayfon4s'in piyasası olgunlaşmadan ayfon 5'in duyurulmuş olması da etkili mi? Her marka yeni model çıkartır ama elma gibi tek isim üzerinden gitmez. Farklı telefonların farklı isimlerinin olması "ürün çeşitliliği" algısı yaratabilir. Oysa ayfonla tek bir telefonun farklı makyajları mevcut sadece. Arabalardakine benzer bir durum. Aynı araba 2012 yerine 2011 modelse, her şeyi aynı olsa da eski modeldir. Bu kadar basit. O halde daha 4S yerleşmemişken 5'in duyurulması da bir miktar etki sahibi olmuş olabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TaLeNDiL 7 yıl
Ender Yıldız heyecandan konuşamıyor, Erdi Özüağ da zaten jet hızıyla konuştuğu için tam anlaşılamıyor. Güzel bir ikili olmuşlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Öncelikle yayınladığınız 1e1 Haber,Mobilite ve Gelecek Nesil video programlarınız gerçekten kendini izlettirmeyi çok iyi başarıyor.Bunun için tebrik ediyorum.Ayrıca sizinle aynı kulvarda olan bazı haber sitelerinin yaptığı incelemelere nazaran sizin incelemeleriniz ve programlarınız, anlatılanlar ve anlatanlar açısından daha detaylı ve profesyonel.
Bu arada bu videoda yer alan arkadaşlar daha çok kameraya bakıp daha az birbirlerine bakarak programı sunarlarsa daha etkili olacaklarına inanıyorum.Sonraki programlarınızı merakla bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BalaNari 7 yıl
Videolarım hep takılırdı, sorun DH'de değilmiş. Süperonline'a geçtim, hemen doldu.
Program güzel olmuş, ben WP 7.5 ile çalışan bir telefon almayı düşünüyorum, Android markete konulan uygulamalar hiç kontrol edilmiyor, acaba Windows denetim yapıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
teknoloji tutkunuyum porogramlarınızı günlük takip ediyorum
sizden mümkünse 6770m ddr5 li ekran kartını test etmenizi istiyorum
teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fast_Strip 7 yıl
Video 9.dakika 52.saniyede donuyor ve ilerlemiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:39
LG G7 ThinQ kutusundan çıkıyor
14,9b izlenme · 10 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
12:31
Amerika'dan daha ucuz! Note 9, kutusundan çıkıyor
16,7b izlenme · 9 ay
40:59
Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite
13,1b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
7,3b izlenme · 10 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,5b izlenme · 2 gün
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 1 hf.
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,3b izlenme · 3 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,4b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
02:43
LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi?
14,5b izlenme · 10 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,9b izlenme · 3 hf.
19:15
Barış Özcan ile Söyleşi | Kullandığı telefon ve kullanım şekli üzerine
16b izlenme · 8 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
4,9b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim