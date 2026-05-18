Galaxy S23 ailesi için One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9 beta programını sürdürürken, diğer yandan uygun Galaxy cihazlarına One UI 8.5 kararlı güncellemesini dağıtıyor. Yakın zamanda Galaxy S23 serisi de büyük güncellemeyi aldı.

Samsung, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için One UI 8.5 kararlı güncellemesini dağıtmaya başladı. Galaxy S23 FE de yakında bu gruba katılabilir. Güncelleme şu anda Güney Kore'de dağıtılsa da çok geçmeden Türkiye dahil diğer ülkelerde yayınlanabilir.

Galaxy S23 One UI 8.5 kararlı güncellemesinin yapı sürümü FZDT. Eğer Galaxy S23 cihazınız varsa ve Kore'de yaşıyorsanız, en son kararlı güncellemeyi şimdi yükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve yükle yolunu izleyin. Güncelleme dosyası indirildikten sonra, Şimdi Yükle'ye dokunun.

Galaxy S23 serisi, Samsung'un One UI 8.5 güncelleme partisinde S24 ve S25 modellerini takip ediyor. Samsung, 2025 ve 2024 katlanabilir cihazları için de güncellemeyi yayınladı. 2023'te piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in de yakında güncellemeyi alması bekleniyor.

Samsung'un önümüzdeki günlerde One UI 8.5'i orta segmente genişletmesi bekleniyor. Galaxy A56, A36, A55 ve A35 gibi cihazlar orta sınıf cihazlar arasında başı çekecek. Şirket, One UI 8.5 dağıtımını bu yılın Temmuz ayına kadar tamamlayıp, Galaxy S26 serisi için beta sürümde olan One UI 9'a odaklanmayı planlıyor.

One UI 8.5 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

One UI 8.5 sürümünde özellikle animasyonlar, çoklu görev ve sistem akıcılığıyla ilgili iyileştirmeler olmak üzere çeşitli eklemeler yapıldı. Güncelleme, görsel değişiklikler sunmak yerine genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

Güncelleme ayrıca portre işleme ve video sabitleme için kamera geliştirmeleri de içeriyor. Ayrıca güncellenmiş kilit ekranı kontrolleri ve genişletilmiş özelleştirme seçenekleri getiriyor. Samsung Klavye ve Galeri uygulaması, güncellemenin bir parçası olarak daha küçük ancak fark edilebilir kullanılabilirlik iyileştirmeleri kazandı.

Samsung, bu sürümle özellikle bekleme kullanımı sırasında pil optimizasyon davranışını iyileştirdi. Oyun sırasında termal performansın, serideki önceki yazılım sürümlerine kıyasla daha kararlı hale geldiği bildiriliyor.

Güvenlik iyileştirmeleri de güncellemenin bir parçası olup, en son aylık Android güvenlik yaması ürün yazılımına dahil edildi.

