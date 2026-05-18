Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 ailesi için One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

    Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 8.5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Android 16 QPR2 tabanlı One UI 8.5, daha akıcı animasyonlar, daha sade görseller, daha fazla özelleştirme getiriyor.

    samsung galaxy s23 one ui 8.5 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 9 beta programını sürdürürken, diğer yandan uygun Galaxy cihazlarına One UI 8.5 kararlı güncellemesini dağıtıyor. Yakın zamanda Galaxy S23 serisi de büyük güncellemeyi aldı.

    Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için One UI 8.5 güncellemesi dağıtılmaya başladı

    Samsung, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için One UI 8.5 kararlı güncellemesini dağıtmaya başladı. Galaxy S23 FE de yakında bu gruba katılabilir. Güncelleme şu anda Güney Kore'de dağıtılsa da çok geçmeden Türkiye dahil diğer ülkelerde yayınlanabilir.

    Galaxy S23 One UI 8.5 kararlı güncellemesinin yapı sürümü FZDT. Eğer Galaxy S23 cihazınız varsa ve Kore'de yaşıyorsanız, en son kararlı güncellemeyi şimdi yükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve yükle yolunu izleyin. Güncelleme dosyası indirildikten sonra, Şimdi Yükle'ye dokunun.

    Galaxy S23 serisi, Samsung'un One UI 8.5 güncelleme partisinde S24 ve S25 modellerini takip ediyor. Samsung, 2025 ve 2024 katlanabilir cihazları için de güncellemeyi yayınladı. 2023'te piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in de yakında güncellemeyi alması bekleniyor.

    Samsung'un önümüzdeki günlerde One UI 8.5'i orta segmente genişletmesi bekleniyor. Galaxy A56, A36, A55 ve A35 gibi cihazlar orta sınıf cihazlar arasında başı çekecek. Şirket, One UI 8.5 dağıtımını bu yılın Temmuz ayına kadar tamamlayıp, Galaxy S26 serisi için beta sürümde olan One UI 9'a odaklanmayı planlıyor.

    One UI 8.5 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

    One UI 8.5 sürümünde özellikle animasyonlar, çoklu görev ve sistem akıcılığıyla ilgili iyileştirmeler olmak üzere çeşitli eklemeler yapıldı. Güncelleme, görsel değişiklikler sunmak yerine genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

    Güncelleme ayrıca portre işleme ve video sabitleme için kamera geliştirmeleri de içeriyor. Ayrıca güncellenmiş kilit ekranı kontrolleri ve genişletilmiş özelleştirme seçenekleri getiriyor. Samsung Klavye ve Galeri uygulaması, güncellemenin bir parçası olarak daha küçük ancak fark edilebilir kullanılabilirlik iyileştirmeleri kazandı.

    Samsung, bu sürümle özellikle bekleme kullanımı sırasında pil optimizasyon davranışını iyileştirdi. Oyun sırasında termal performansın, serideki önceki yazılım sürümlerine kıyasla daha kararlı hale geldiği bildiriliyor.

    Güvenlik iyileştirmeleri de güncellemenin bir parçası olup, en son aylık Android güvenlik yaması ürün yazılımına dahil edildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    giti lastik musallat exe horoz etinin faydaları abla deme lazım olur ne demek red alert 2 oyna

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum