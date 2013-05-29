Mobilite: Casper'ın ilk akıllı telefonu, en ince Android telefon, Haswell işlemcili ultrabook ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|ıphone baska telfon almam
|hTC One ile Samsung Galaxy S4 incelemesi bekliyoruz abi(teke tek)
tıpkı s3 vs one x incelemeniz gibi : donanimhaber.com/...
|casper'ın telefonunu beğendim gerçekten ama notebookunu aldıktan sonra korkuyorum.
|vay, bu telefon iyi ya da kötü? pahalı ya da değil mi? Ben oğlum için satın almak istiyorum. ama çevrimiçi satın almıyorum, beni emin olun yardımcı olabilir? bkz: jelife.com/...
|vay, bu telefon iyi ya da kötü? pahalı ya da değil mi? Ben oğlum için satın almak istiyorum. ama çevrimiçi satın almıyorum, beni emin olun yardımcı olabilir? bkz: jelife.com/...
|Devlet desteği lazım, yoksa piyasada bulunan telefonlarla rekabet edemez. Yerli telefonlar için Ötv kaldırılır yada sembolik bir değere düşürülürse iş yapar.
|Az önce netten telefonun özelliklerini inceledim, ön satışa başlanmış ayın 15'inden itibaren gönderilmeye başlanacak. Ama kendimce birkaç eksiğinden söz etmek istiyorum. 4.7" ekranın çözünürlüğü düşük kalmış 540x960 bunun en azından 1280 x 720 İPS ekran olması gerekirdi. sağlamlık açısından da gorilla glass ekran kullanılabilirdi, Onun haricinde kalan diğer özellikleri ve tasarımı gayet güzel, umarım yakın zamanda dediklerimi dikkate alırlar
|1.2ghz Quad Core , 1 GB ram , 8mp kamera 4,7" ekran ve 699 TL ye ön siparişle satışa başlamış. Bence f/p ürünü olmaya aday. İnşallah daha fazla model seçeneği sunar da piyasadaki rakipleriyle ciddi rekabete girer.
|ben ekran çözünürlüğünün en az 720p olması gerektiği görüşündeyim. 1080p biraz abartı şu an 1080p telefonlar mevcut iken bu telefonun da en az 720p olması gerekiyor diye düşünüyorum.
|XPERIA SP incelemesi yapabilirmisiniz
|ekran kartı 2 gb mı?
|Casper çok güzel telefon yapmış burda ön satışta fiyatıda uygun.
caspersanal.com/...
Edit: Android'in stok versiyonunu kullanıyor ve 1000 TL altı.
Senin tayvan malı dediğin HTC, ABD malı dediğin İphone nerede üretiliyor sanıyosun? Elbette çinde. O zaman onlara çin malımı diyorsun? Bırakın bu zihniyeti artık yahu.