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Mobilite: Casper'ın ilk akıllı telefonu, en ince Android telefon, Haswell işlemcili ultrabook ve daha fazlası...

5 yıl
16,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde yerli bilgisayar üreticisi Casper'ın ilk akıllı telefonuna yakından bakıyor, dünyanın en ince Android telefonlarını masaya yatırıyor, Asus'un Haswell işlemcili ultrabookunu değerlendiriyor, ve mobil dünyadaki en son gelişmeleri konuşuyoruz.
 

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General. 5 yıl en beğenilen
Casper ismi ve logosu telefona çok yakışmış ilk tecrübe olmasına rağmen çok başarılı buldum her zaman Türk malı telefon yapılmasını arzu ettim ve ülkemizin önde gelen holding sahibi zengin insanları böyle bir girişimde bulunmadıkları için eleştirdim şuan çok mutlu oldum ve gururlandım Casper Vestel ve Türkcell'e başarılar diler ülkem adına teşekkür ederim
Casper ismi ve logosu telefona çok yakışmış ilk tecrübe olmasına rağmen çok başarılı buldum her zaman Türk malı telefon yapılmasını arzu ettim ve ülkemizin önde...
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2 Yanıt Yanıtla +46
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Doymamış Yağ Asidi 5 yıl
Helal olsun Casper'a çok hoş bir telefon olmuş.
Vestel de akıllı telefon çıkaracaktı bu ara, bunlar güzel gelişmeler.


Edit: Android'in stok versiyonunu kullanıyor ve 1000 TL altı.
Helal olsun Casper'a çok hoş bir telefon olmuş.Vestel de akıllı telefon çıkaracaktı bu ara, bunlar güzel gelişmeler.Edit: A...
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Yanıtla +15
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hollowman_ 5 yıl
George Jetson
Bu Casperin telefonunun parçaları Türkiyede mi monte ediliyor yoksa yurt dışından telefona direk casper logosu basılıp mı yollanıyor? Yani üretimi nerede yapılıyor.Bence telefonu incelerken tasarımı menüsünün üzerinde çok durmayın üretimi nasıl nerede oldu onu konuşun. Edit: Yani demek istediğim burada Casper bu telefonda emeği nedir?Tasarım tamamen Caspera mı ait?Madem yerli diyoruz alalım destek verelim diyoruz ama almadan öncede verilen emeği ortadaki işi görmemiz lazım ki gidip destek verelim.Yoksa gidip çinli bi firmaya tamamen telefonu yaptırıp üstüne Casper logosu bastırıp ithal edip az bir karla kullanıcıya sunuluyorsa destek falan vermem.

Senin tayvan malı dediğin HTC, ABD malı dediğin İphone nerede üretiliyor sanıyosun? Elbette çinde. O zaman onlara çin malımı diyorsun? Bırakın bu zihniyeti artık yahu.
George JetsonBu Casperin telefonunun parçaları Türkiyede mi monte ediliyor yoksa yurt dışından telefona direk casper logosu basılıp mı yollanı...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
ıphone baska telfon almam
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avcitalip 5 yıl
hTC One ile Samsung Galaxy S4 incelemesi bekliyoruz abi(teke tek)
tıpkı s3 vs one x incelemeniz gibi : donanimhaber.com/...
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İnsan Çakması 5 yıl
casper'ın telefonunu beğendim gerçekten ama notebookunu aldıktan sonra korkuyorum.
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qiueya 5 yıl
vay, bu telefon iyi ya da kötü? pahalı ya da değil mi? Ben oğlum için satın almak istiyorum. ama çevrimiçi satın almıyorum, beni emin olun yardımcı olabilir? bkz: jelife.com/...
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qiueya 5 yıl
vay, bu telefon iyi ya da kötü? pahalı ya da değil mi? Ben oğlum için satın almak istiyorum. ama çevrimiçi satın almıyorum, beni emin olun yardımcı olabilir? bkz: jelife.com/...
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Blindfire 5 yıl
Devlet desteği lazım, yoksa piyasada bulunan telefonlarla rekabet edemez. Yerli telefonlar için Ötv kaldırılır yada sembolik bir değere düşürülürse iş yapar.
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Blindfire 5 yıl
Az önce netten telefonun özelliklerini inceledim, ön satışa başlanmış ayın 15'inden itibaren gönderilmeye başlanacak. Ama kendimce birkaç eksiğinden söz etmek istiyorum. 4.7" ekranın çözünürlüğü düşük kalmış 540x960 bunun en azından 1280 x 720 İPS ekran olması gerekirdi. sağlamlık açısından da gorilla glass ekran kullanılabilirdi, Onun haricinde kalan diğer özellikleri ve tasarımı gayet güzel, umarım yakın zamanda dediklerimi dikkate alırlar
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Allochthonous 5 yıl
1.2ghz Quad Core , 1 GB ram , 8mp kamera 4,7" ekran ve 699 TL ye ön siparişle satışa başlamış. Bence f/p ürünü olmaya aday. İnşallah daha fazla model seçeneği sunar da piyasadaki rakipleriyle ciddi rekabete girer.
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emreial 5 yıl
ben ekran çözünürlüğünün en az 720p olması gerektiği görüşündeyim. 1080p biraz abartı şu an 1080p telefonlar mevcut iken bu telefonun da en az 720p olması gerekiyor diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
XPERIA SP incelemesi yapabilirmisiniz
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2622110012 5 yıl
ekran kartı 2 gb mı?
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DH Misafiri 5 yıl
Casper çok güzel telefon yapmış burda ön satışta fiyatıda uygun.
caspersanal.com/...
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