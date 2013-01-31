Mobilite: Lumia 620, iPad 4 128GB, Galaxy Note 8.0, sahte telefonlar ve daha fazlası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite 2. sezonun ilk bölümüyle karşınızda. Bu bölümde Nokia'nın yeni fiyat/performans telefonu Lumia 620, iPad 4'ün 128GB'lık kapasiteye kavuşmasını, piyasadaki sahte telefonları, ZTE Grand X Pro'yu, iPad mini'ye gelen en dişli rakibi, Nokia kaynaklı ilk Android telefonu ve mobil teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ değerlendiriyor.
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Ancak sahte akıllı telefon satan sitelerin reklamını para kazanmak uğruna siteye koyup sonra da bu telefonlara dikkat demeniz ziyadesiyle abes olmuş.
Adamlara bak, 20B $ destek sağlıyorlar. Almamız gereken daha çoook yol var çook!
Ancak bir önerim olacak;
bazı videolarda hangi dakikada hangi konunun konuşulduğunu belirtiyorsunuz ancak bunun gibi bazı videolarda belirtilmiyor. Sahte telefonlarla ilgili konuyu bulabilmek için epey uğraştım. Her videoda en azından ufak notlarla başlık sıralaması yapılırsa daha yararlı olur kanaatindeyim.