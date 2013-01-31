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Mobilite: Lumia 620, iPad 4 128GB, Galaxy Note 8.0, sahte telefonlar ve daha fazlası

6 yıl
11,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite 2. sezonun ilk bölümüyle karşınızda. Bu bölümde Nokia'nın yeni fiyat/performans telefonu Lumia 620, iPad 4'ün 128GB'lık kapasiteye kavuşmasını, piyasadaki  sahte telefonları, ZTE Grand X Pro'yu, iPad mini'ye gelen en dişli rakibi, Nokia kaynaklı ilk Android telefonu ve mobil teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ değerlendiriyor.
 

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Pulstar 6 yıl en beğenilen
Videoyu henüz izleyemedim.
Ancak sahte akıllı telefon satan sitelerin reklamını para kazanmak uğruna siteye koyup sonra da bu telefonlara dikkat demeniz ziyadesiyle abes olmuş.
Videoyu henüz izleyemedim.Ancak sahte akıllı telefon satan sitelerin reklamını para kazanmak uğruna siteye koyup sonra da bu telefonlara dikkat demeniz ziy...
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Dr_Unknown 6 yıl
Yerli uçağı, yerli arabayı geçtim, adam akıllı yerli ANDROİD telefon bile yapamadık. Özellikle ANDROİD diyorum lisans ücreti yok sonuçta.
Adamlara bak, 20B $ destek sağlıyorlar. Almamız gereken daha çoook yol var çook!
Yerli uçağı, yerli arabayı geçtim, adam akıllı yerli ANDROİD telefon bile yapamadık. Özellikle ANDROİD diyorum lisans ücreti yok sonuçta.Adamlara bak, 20B...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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hazarRS 6 yıl
intro güzel, konular güzel. elinize sağlık.
Ancak bir önerim olacak;
bazı videolarda hangi dakikada hangi konunun konuşulduğunu belirtiyorsunuz ancak bunun gibi bazı videolarda belirtilmiyor. Sahte telefonlarla ilgili konuyu bulabilmek için epey uğraştım. Her videoda en azından ufak notlarla başlık sıralaması yapılırsa daha yararlı olur kanaatindeyim.
intro güzel, konular güzel. elinize sağlık.Ancak bir önerim olacak;bazı videolarda hangi dakikada hangi konunun konuşulduğunu belirtiyorsunuz ancak bunu...
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
İntroyu pek beğenmedim.Müzik güzeldi ama intro için daha iyisi yakışır.


Öğrenmek istediğim bir nokta var.Bu android 4.0 , 4.1.1 , 4.1.2 , 4.2 gibi sürümler arasındaki fark nedir.Hani hep söylüyorsunuz o telefon geçti 4.1 e , bu marka geçmedi , şu marka geçti gibi.Çok mu önemli bunlar arasındaki farklar?
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crazy_oruc 6 yıl
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umutaltdag 6 yıl
hollowman_
Dr_UnknownYerli uçağı, yerli arabayı geçtim, adam akıllı yerli ANDROİD telefon bile yapamadık. Özellikle ANDROİD diyorum lisans ücreti yok sonuçta. Adamlara bak, 20B $ destek sağlıyorlar. Almamız gereken daha çoook yol var çook!
yerli android telefon nasıl yapılmamış? general mobile ne oluyor peki? yerli firma. 2 seneden fazladır android telefon üretiyor.

şuna üretiyor değil de çalışıp üretemeyen desek olmazmı?
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hollowman_ 6 yıl
Dr_Unknown
Yerli uçağı, yerli arabayı geçtim, adam akıllı yerli ANDROİD telefon bile yapamadık. Özellikle ANDROİD diyorum lisans ücreti yok sonuçta. Adamlara bak, 20B $ destek sağlıyorlar. Almamız gereken daha çoook yol var çook!

yerli android telefon nasıl yapılmamış? general mobile ne oluyor peki? yerli firma. 2 seneden fazladır android telefon üretiyor.
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Pulstar 6 yıl hollowman_
hollowman_

Dr_Unknown

Yerli uçağı, yerli arabayı geçtim, adam akıllı yerli ANDROİD telefon bile yapamadık. Özellikle ANDROİD diyorum lisans ücreti yok sonuçta. Adamlara bak, 20B $ destek sağlıyorlar. Almamız gereken daha çoook yol var çook!


yerli android telefon nasıl yapılmamış? general mobile ne oluyor peki? yerli firma. 2 seneden fazladır android telefon üretiyor.

General Mobile nasıl yerli cihaz oluyor? Çin'de üretilip burada satılıyor.

Hadi parçalarının üretimini beklemiyorum. Ancak en azından montajı Türkiye'de olsa ve/veya dahilinde gelen ve Türk geliştirici ile kullanıcılarına katkısı olan uygulamalar olsa tamam diyeceğim.


Marka bile Türkçe değil.

Gerçi Türkçe marka olsa burada ona gülüyor olurduk.

Adamlar;
Windows: Pencereler
Apple: Elma
Blackberry: Karadut

adında markalar üretip bizim burada bir tarafımızın suyunu akıtıyor.

Bir Türk girişimcisinin (atıyorum) "Kavun" markasıyla çok kaliteli bir cihaz çıkardığını varsayalım. Hepimiz burada cihazın kalitesine bakmadan o diğer markalara gelince suyu akan uzvumuzla gülüyor olurduk. Fakat o markayı yabancı bir firma "Melon" adıyla aynı kalitede çıkarsa o uzvumuzun yine suyu akmaya başlar.

İtiraf edin işte şekilci bir milletiz.
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CVenturas 6 yıl
Elinize sağlık on numara program olmuş. Şimdilik bir tavsiye yok aklımda bütün sorularıma cevap bulabiliyorum. Olursa yazarım kolay gelsin
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Dwight Stifler 6 yıl
Nice programlara bu arada bu program ayda bir mi haftada bir mi yoksa rastgele mi cekiliyor
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EaEnki 6 yıl
Programlarınız güzel konular sohbetler açıklamalar her şey çok iyi. Fakat şu masa ile dekoru değiştirseniz ne kadar güzel olacak. Şöyle oda havasından kurtarıp stüdyo havasına soksanız arkada görsel öğeler ve iyi bir ışıklandırma ile çok daha iyi olur bence.
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DH Misafiri 6 yıl
Kim ne derse desin.Windows Phone 8 Nokianında yükselişiyle birlikte 1 sene içerisinde %30'luk bir pazar payına ulaşacaktır.samsung gibi plastik değil kalite kokuyor nokianın telefonları.
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Barbaroscakir 6 yıl
Piyasadan bahsedilmesi çok güzel olmuş. Büyük abilerden fikir almak gibi :D
Sizden ricam; sony smartwatch un incelemesini yapabilirmisiniz ? Artık herkesin akıllı telefonu var ve bazı durumlarda telefonu cepten çıkartmak problem olabiliyor(Metrobüs)
Hem de telefonun pilinide korumuş oluruz. Fırsatınız var ise yararı olur diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
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Saydam 6 yıl
Hemen nasil kucumsemisler bizi. Pahali diye programimizi izleyenler bu telefona ilgi duymuyorlardir gibi bir mantikla program yapilirmi arkadas. İlkkez bi sitede yayinlanan bir video ya sinirleniyorum. Pahali ucuz sen isine bak kim alir kim almaz sana ne. Zengin fakir ayrimi yapmak kimseye dusmez
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