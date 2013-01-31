Mobilite: Lumia 620, iPad 4 128GB, Galaxy Note 8.0, sahte telefonlar ve daha fazlası

Mobilite 2. sezonun ilk bölümüyle karşınızda. Bu bölümde Nokia'nın yeni fiyat/performans telefonu Lumia 620, iPad 4'ün 128GB'lık kapasiteye kavuşmasını, piyasadaki sahte telefonları, ZTE Grand X Pro'yu, iPad mini'ye gelen en dişli rakibi, Nokia kaynaklı ilk Android telefonu ve mobil teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ değerlendiriyor.

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