MWC 2026'da TECNO Şov! Türkiye'de Satılacak CAMON 50 Neler Sunuyor?

Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026 turumuzda TECNO standındayız. TECNO'nun Türkiye'da satışa sunacağı CAMON 50 serisi başta olmak üzere yeni teknolojilerine yakından bakıyoruz.

MWC 2026'da TECNO standını gezdik ve markanın en yeni ürünlerine yakından baktık. Türkiye'de satışa sunulacak TECNO CAMON 50 serisini, kavisli ekranlı POVA Curve 2'yi, TECNO bilgisayar modellerini ve yeni nesil teknolojileri tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026 gezimiz devam ediyor. Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası ile Tecno telefonları indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bahar Fırsatları, 18 Mart'a kadar devam edecek.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.