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Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor"

4 yıl
47,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel ve bazı diğer yerli firmaların talebi kabul edildi ve başta cep telefonları olmak üzere televizyon, bilgisayar ve diğer tüketici elektroniği ürünlerine ek vergi getirileceği açıklandı. Mobilite'de bu hafta Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, telefon ve diğer ürünlere gelecek ek vergiyi değerlendiriyor, ayrıca gündemde öne çıkan bazı diğer gelişmelere göz atıyor, Galaxy S4 ve Galaxy Note 2 için Android 5.0 gelişmesini konuşuyorlar. 
 

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TheDcdy 3 yıl
Şu konu üste çıktıkça yeniden, bıkmadan küfür ediyorum.
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tatalanya 3 yıl
rovingox
Arkadaşlar Vestel in sahibi parayı kazanacak. Bak şerefsiz biz sana para kazandır(t)mayız. 3kurus maas verirsin calısanına.. Keşke devletin markası olsa , kazananı halk olsa! hiç gerek yok böyle sahte herifler i zengin etmeye. Gidin para toplayın , çalın! Ucuza 250 liraya almanya bileti bulun sabah gidin aksam dönün..

Devletin Markası olsa vay halimize :D
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Daimon88 3 yıl
Vestel ve bahsi geçen diğer firmalar ve devlet yüzünden hepimize yazık oluyor:

businessht.com.tr/...
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Blindfire 3 yıl
Olası erken seçim nedeniyle yeni yıldan önce bu zam pek olası görünmüyor. :)
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Sarısin 3 yıl
Şu hali çok ucuz sanki cihazların bir de vergi gelecek
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esmerbuyucu 3 yıl
Vestel almayacağız bu kadar basit onlarda zam yapıp dursunlar kudursunlar.
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Blindfire 3 yıl
Merak ediyorum da Vestel Telefonun veya tabletlerin neresini yerli olarak üretiyor. Vestel çalışanları cevaplasın lütfen?
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can_coskuun 3 yıl
Vestel'in bu girisimi tam bir olay ya. senelerdir beyaz esya uretimi yapan bir firma neyine guvenerek telefon piyasasina bu kadar ozguvenle adim atti hala aklim almiyor benim. Apple firmasina baktigimizda sadece bilgisayar, cep telefonu, ve muzikle ilgili yani birbiriyle muthis uyumlu ve sektoruyle ilgili islerin icinde kac yildir. keza samsungta oyle kac senedir telefon piyasasinda oncu firmalardan nokia ile birlikte. ben bu turk kafasini anlamiyorum arkadas neden her boka salca olmak gibi bir niyetimiz var ya? beyaz esya uretiyosan onda en iyisi ol once. onceligin millete bosch, siemens gibi markalari aldirmamak olsun. cep telefonu senin neyine ya bir de bu isin ustadi gibi boyle bir fikirle milleti kendine dusman etti salak firma. arcelik, beko ve vestel benim evime hicbir sekilde giremeyecek markalar. oyle tilkilik pesinde kosmayla degil adam gibi bir seyler uretmekle yuruyor bu isler.
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_RapiD_ 3 yıl
Hırsız var!
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rovingox 3 yıl
Arkadaşlar Vestel in sahibi parayı kazanacak. Bak şerefsiz biz sana para kazandır(t)mayız. 3kurus maas verirsin calısanına..

Keşke devletin markası olsa , kazananı halk olsa! hiç gerek yok böyle sahte herifler i zengin etmeye. Gidin para toplayın , çalın! Ucuza 250 liraya almanya bileti bulun sabah gidin aksam dönün..
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rovingox 3 yıl
Ohooo arkadaşlar hepiniz vestel i kötülemişşiniz..Adamlar 800 liraya iphone ayarın da telefon satıyor belki daha iyi + türk sermayesi helal para.
Siz neyin kafasındasınız ?
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Ahlaki Adam 3 yıl rovingox
İphone ayarımı hacı sen neyin kafasındasın apple dünyanın en kaliteli markaları arasında sen neyden bahsediyorsun
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Extreme Victory 3 yıl rovingox
rovingox
Ohooo arkadaşlar hepiniz vestel i kötülemişşiniz..Adamlar 800 liraya iphone ayarın da telefon satıyor belki daha iyi + türk sermayesi helal para.
Siz neyin kafasındasınız ?

Ya aptalsın, yada vestel çalışanı. Hangisi olduğuna karar veremedim.
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ProHookBlitz 3 yıl
Zorbalıktan başka birşey değil bu yapılan
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480mrt 3 yıl
Teknosa bile mal bulmuş mağribi gibi acele atladıysa sağlam para kaldıracaklar. Hadi forum ahalisi gider 3310 kullanır yine bunlara kazandırmaz da, olan bu konularda bilgisiz halka olacak. "Hem Türk malı hem daha ucuz" diye 800-900 bandından ittirecekler 100 dolarlık telefonları.
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