Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor"

Vestel ve bazı diğer yerli firmaların talebi kabul edildi ve başta cep telefonları olmak üzere televizyon, bilgisayar ve diğer tüketici elektroniği ürünlerine ek vergi getirileceği açıklandı. Mobilite'de bu hafta Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, telefon ve diğer ürünlere gelecek ek vergiyi değerlendiriyor, ayrıca gündemde öne çıkan bazı diğer gelişmelere göz atıyor, Galaxy S4 ve Galaxy Note 2 için Android 5.0 gelişmesini konuşuyorlar.

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