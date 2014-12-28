Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel ve bazı diğer yerli firmaların talebi kabul edildi ve başta cep telefonları olmak üzere televizyon, bilgisayar ve diğer tüketici elektroniği ürünlerine ek vergi getirileceği açıklandı. Mobilite'de bu hafta Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, telefon ve diğer ürünlere gelecek ek vergiyi değerlendiriyor, ayrıca gündemde öne çıkan bazı diğer gelişmelere göz atıyor, Galaxy S4 ve Galaxy Note 2 için Android 5.0 gelişmesini konuşuyorlar.
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Devletin Markası olsa vay halimize :D
businessht.com.tr/...
Keşke devletin markası olsa , kazananı halk olsa! hiç gerek yok böyle sahte herifler i zengin etmeye. Gidin para toplayın , çalın! Ucuza 250 liraya almanya bileti bulun sabah gidin aksam dönün..
Siz neyin kafasındasınız ?
Ya aptalsın, yada vestel çalışanı. Hangisi olduğuna karar veremedim.