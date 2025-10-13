Kim Nerede? 172 İlk kez iki kara deliğin birbirinin etrafında döndüğü görüntülendi 153 Bugüne kadar çekilmiş en iyi zombi dizileri 151 Beklenen Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı belli oldu: İşte detaylar
    Mcdodo Türkiye'den Mobisad IMEX Fuarı'nda ses getiren yenilikler!

    Mobil aksesuar pazarının lider markalarından Mcdodo, Mobisad IMEX'te tanıttığı inovatif ürünlerle, özellikle yapay zekayı gündelik hayata entegre eden kulaklığı, şarj ve enerji çözümleri öne çıktı.

    Teknoloji dünyasının son buluşma noktası olan Mobisad IMEX Fuarı'nda bu yıl, Mcdodo standı ilgi odağı oldu. Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum ve Mcdodo'nun Global Genel Müdürü Kim Jinhong He'nin katılımıyla gerçekleştirilen röportajda, markanın Türkiye pazarındaki güçlü konumunu ve geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk. Türkiye'nin teknolojiye olan ilgisini vurgulayan Kim, Mcdodo'nun Türkiye'deki büyüme hızının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

    Röportajın en dikkat çekici kısımlarından biri, yapay zeka destekli yeni bir kulaklığın tanıtımı oldu. Bu cihaz, yalnızca müzik dinlemek veya konuşmak için değil, aynı zamanda anlık çeviri yapma yeteneğiyle öne çıkıyor. Mcdodo'nun bu kulaklığı, farklı dilleri konuşan iki kişinin bile birbirini kolayca anlamasını sağlayarak, standart bir aksesuardan çok daha fazlasını sunuyor. Bu inovasyon, yapay zekanın donanım ve yazılımla entegrasyonunun en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

    Fuar kapsamında tanıtılan bir diğer inovatif ürün, kablosuz şarj standı ve fanlı soğutma özelliklerini bir araya getiren bir şarj cihazıydı. Özellikle akıllı telefonların şarj sırasında ısınması sorununa çözüm getiren bu ürün, saat ve kulaklık şarjını da destekleyerek "üçü bir arada" bir çözüm sunuyor. Ayrıca, seyahat dostu makaralı kablolara sahip adaptörler ve kablosu üzerinde yer alan powerbank'ler de büyük beğeni topladı.

    Mcdodo'nun adaptörleri de yüksek watt çıkış gücüyle dikkat çekiyor. Bazı markaların aksine, Mcdodo'nun 100 watt adaptörü tek bir çıkıştan 100 watt gücü sağlayarak kullanıcıya gerçek bir hızlı şarj deneyimi sunuyor. Bu detay, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmesi gereken önemli bir kalite farkını ortaya koyuyor. Markanın, saati, telefonu ve kulaklığı aynı anda şarj edebilen taşınabilir standları da düzenli ve pratik çözümler arayan kullanıcılar için ideal seçenekler sunuyor.

    Mcdodo Türkiye ekibinin global ürün gelişimine katkıları da röportajda bahsedilen önemli konulardan biriydi. Türkiye pazarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve global pazara sunulan hoparlör, kırılmaz cam ve kılıf gibi ürünler, markanın dünya çapında bilinirliğini artırıyor. Gelecek planları arasında ise uygun fiyatlı, pil ömrü uzun (15 günden fazla) akıllı saatler ve yeni teknoloji ürünlerini Türkiye'ye getirme hedefleri bulunuyor. Mcdodo'nun Türkiye'ye verdiği önem, global başkanın fuara bizzat katılmasıyla da bir kez daha tescillenmiş oldu.

