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Mobilite: Vestel Venus 3, LG V10, Snapdragon 820, iPad Pro ve dahası...

4 yıl
34,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik "yerli telefon" iddiasıyla tanıtılacak Vestel Venus 3 akıllı telefon başta olmak üzere gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunuclarınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik , Vestel'in bu hafta tanıtacağı Venus 3 olmak üzere, ülkemize gelmek üzere LG V10, Snapdragon 820 ve Exynos 8890 işlemcileriyle birlikte iPad Pro ve gündemdeki diğer konuları sizler için keyifli bir sohbet eşliğinde değerlendiriyorlar, iyi seyirler.
 

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mkyb 4 yıl en beğenilen
Vestel alma, aldırma.

#GururlaVergi
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ilgazarda 4 yıl
Video 5 dakika olarak yüklendiğinde ''Bu kadar kısa olduğuna göre Mobilite'in kutu açma videosu'' yazdım ama şakadan anlamayan tipin biri gelmiş yorumu kaldırmış hayır çok mu zor gülüp geçmek videonun normal hali yüklenmiş olsa bile.
Video 5 dakika olarak yüklendiğinde ''Bu kadar kısa olduğuna göre Mobilite'in kutu açma videosu'' yazdım ama şakadan anlamayan tipin biri gelmiş yorumu kaldırmı...
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oguzhant 4 yıl Aslanhan.
mehmetaslanhan
12 Dakika Vestel konuşmaya ne gerek var. Değmezki.

Aynen öyle. İleri sardım çabanıza yazık. Vestel çöp poşeti yapsa yinede hiçbirşeyini almam...
mehmetaslanhan12 Dakika Vestel konuşmaya ne gerek var. Değmezki.Aynen öyle. İleri sardım çabanıza yazık. Vestel çöp poşeti yap...
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crazy585858 3 yıl
phonearena.com/...
burdaki haberde exynos gayet denk duruyor antutu ne yapıyor bilemedim :)
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bafbaf 4 yıl
ender nerede bayağıdır yok ?
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MrKemal17 4 yıl bafbaf
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mk2kill 4 yıl
2 seferdir mobilite programinda lg v10 dan bahsederken telefondaki hifi DAC dan bahsedilmiyor. bu telefonun en önemli özelliklerinden biri. diğer telefonlarin kutu içeriğindeki uyduruk kulakliklara bile 1-2 cümle de olsa yorum yapıp müzik performansını değerlendiren mesut ve erdi beyler , 2 seferdir bu telefonun müzik konusundaki özelleştirmelerini hiç bahsetmeden ,es geçiyorlar. ilginç doğrusu.
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furkanaktas7 4 yıl
vestel şu özellikler koysun tel adam olsun snapdragon 615 işlemciye 2/3gb ram 16 gb ve 32 gb lık modeller full hd ekran 5 ınç 3000m amper batarya g.class 3/4 ekran koruyucu arka 13 mp ön 5 mp lik zeiss lens kalitesinde kamera lazer odak 7.5 e kadar kalınlık ve parmak izi koysun 1100 tl 2 gb ram 16 lık model 1200 lira civarıda 32 gb ve 3 gb ramli modeller sürülsün kasa kalitesi çöp olmadığı sürece ihya olur kaldıki üklemizde bu orta segment telefonu vestel ve türk malı diye alacak çok insan var ama bize sakın çöp malı itelemeye kalkma vestel al burdan reçeteyi işini yap
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1BilimAdamı 4 yıl
İzleyin
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asalet03 4 yıl
Sayın donanım haber editörleri lütfen şu markaları küçümseme huyunuzdan vazgeçin artık beğenmeyebilirsiniz ama siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz ki bir yerden başlamak lazım birden bire en iyisi olunmaz ama inanın bu çalışmaların arkasında ciddi bşr emek ve hizmet var şundan adım gibi eminim ki hiç bir marka satış sonrası hizmette vestel kadar insaflı değil adamlar kullanıcı hatası olmasına rağmen bir sürü problemi garanti içi yapıyorlar kaldıki gnümüz piyasa koşullarında rekabet çok acımasız bu durumda sizden ricam "yerli akıllı telefon iddiası" cümlesini biraz irdelemeniz olacaktır
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Curb 4 yıl
Vestel tartışmasına dönmüş konu. Mısırımı alıp geleyim.
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furkanaktas7 4 yıl
valla vestelden dünyaları yeniden keşfet demiyoruz ortada bir bilgi birikimi var apple dediğin adam samsunga işlemci yaptırsı lg sonyden kamera aldı hemen hemen hepsi.işlemcisini başka firmadan temin ediyor sen de bir anda herşeyi ben yapayım demeyeceksin sende bu mapzemeleri kullan rakipleri incele ortaya ürünü çıkar ya şunu yapmayın ee bu türk malı bunu alon yav kardeşim para kolay kazanılmıyo el insaf telefonlar çöp ve illa destek istiyolarsa diğer firmalara vergi yükü değil bunlara vergi indirimi gelsin hayatı bu yahudi vestel için pahalandırmayın bu adam kazanacak diye biz mahvolcaz
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Extreme Victory 4 yıl
valla ne yalan söyleyeyim, yerli malı sokakta bulsam yine almam, zira madem o kadar para vereceğim niye kalitesi kanıtlanmış markalardan almayayım. Parayı sokakta toplamıyorum sonuçta. Haaaaa yapsınlar kaliteli o zaman almazsam adam değilim. Ama her şeyi ile kaliteli! donanım, yazılım. satış sonrası hizmet v.s.

ilave: Prensip gereği Vestele çöpümü bile vermem ama koçtan alırım o ayrı.
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furkanaktas7 4 yıl
vede canlar biz tüketimde öyle ahım şahım bir ülkededeğiliz yani bizim millette şu mantık var bütün dğnya türkiye gençliğine halkına zarar için uğraşıyor yav kardeşim bak koreye lg samsung çstır çutur satıyor ıphone kırılıyor 13 milyon ön sipariş aldı sade peki bu toplam yıllık telefon satışında tğm firmaların tğrkiyenin yeri ne üstlerde felan değiliz vede fani hayatında k.bakmayın elime iyi bir telefon geçmeyecekse niye çalışıyorum devletin görevi beni soymak değil bama destek olmak yapsınlar iyisini ucuza bakın asus lenov adamlar yeni yeni telefon piyasasına daldı lgnin tarihi çokmu eski hyr ama adamlar işini yapıyo çalma çırpma amacı yok bizde var vestel dediğin firma okullara fatih projesinde bir akıllı tahta yılladı yav resmen ölü desim şu tahta 7 bin tl devlete girdi hiç bir bok yapılamıyor öle süs algılama bitmiş şimdi bu hakmı vestel soktu kazığı trilyonlsrı hala vestel boku yiyin kardeşim bana zararı olan yerli firma istemiyorum o tahta parasına versen samsung sony gibi firmalar süper ötesi bilgisayar getirirdi ama yerli desik neresi yerliyse kazığı yedik
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furkanaktas7 4 yıl
vede canlar biz tüketimde öyle ahım şahım bir ülkededeğiliz yani bizim millette şu mantık var bütün dğnya türkiye gençliğine halkına zarar için uğraşıyor yav kardeşim bak koreye lg samsung çstır çutur satıyor ıphone kırılıyor 13 milyon ön sipariş aldı sade peki bu toplam yıllık telefon satışında tğm firmaların tğrkiyenin yeri ne üstlerde felan değiliz vede fani hayatında k.bakmayın elime iyi bir telefon geçmeyecekse niye çalışıyorum devletin görevi beni soymak değil bama destek olmak yapsınlar iyisini ucuza bakın asus lenov adamlar yeni yeni telefon piyasasına daldı lgnin tarihi çokmu eski hyr ama adamlar işini yapıyo çalma çırpma amacı yok bizde var vestel dediğin firma okullara fatih projesinde bir akıllı tahta yılladı yav resmen ölü desim şu tahta 7 bin tl devlete girdi hiç bir bok yapılamıyor öle süs algılama bitmiş şimdi bu hakmı vestel soktu kazığı trilyonlsrı hala vestel boku yiyin kardeşim bana zararı olan yerli firma istemiyorum o tahta parasına versen samsung sony gibi firmalar süper ötesi bilgisayar getirirdi ama yerli desik neresi yerliyse kazığı yedik
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