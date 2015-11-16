Mobilite: Vestel Venus 3, LG V10, Snapdragon 820, iPad Pro ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik "yerli telefon" iddiasıyla tanıtılacak Vestel Venus 3 akıllı telefon başta olmak üzere gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunuclarınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik , Vestel'in bu hafta tanıtacağı Venus 3 olmak üzere, ülkemize gelmek üzere LG V10, Snapdragon 820 ve Exynos 8890 işlemcileriyle birlikte iPad Pro ve gündemdeki diğer konuları sizler için keyifli bir sohbet eşliğinde değerlendiriyorlar, iyi seyirler.
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Aynen öyle. İleri sardım çabanıza yazık. Vestel çöp poşeti yapsa yinede hiçbirşeyini almam...