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Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası

6 yıl
47,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil teknolojilerin nabzını tutan programımız Mobilite her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Samsung Galaxy S III Mini ve Android 4.1 işletim sistmeli dünyanın en akıllı kompakt dijital fotoğraf makinesi Galaxy Camera'nın Türkiye çıkış tarihleri, Galaxy Note II'nin Türkiye satış fiyatı, iPad 4 ve iPad Mini'den haberler, HTC'nin 5-inç Full HD ekrana sahip telefonu, HTC'nin Windows Phone 8 telefonlarının Türkiye lansman tarihi, Çin'den gelen iddialı telefon Oppo Find 5, Android dünyasının merakla beklediği telefon Google Nexus 4 ve çok daha fazlası Mobilite'nin yeni bölümünde. 
 

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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
pcde sorun yok tek sorun ilgimi çeken tek bir haberin kaçıncı dakikada oldugunu bulamamak :@
1 Yanıt Yanıtla +7
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Wintake Y 6 yıl
Güzel inceleme , Emeğinize sağlık...
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teknokaptan 6 yıl
merhaba arkadaslar google nexsus 10 ve yeni ipod incelemeye gidiyorum burdan bilgi almak isteyen arkadaslar varsa bana yazabilrler kaptanogame@hotmail.com iyi forumlar
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simaros 6 yıl
mako3e
yarım saat su gibi geçti, elinize sağlık güzel bir program olmuş. zaten erdi beyin her programına abone olduk. eskisi gibi atlı da kovalamıyor ritmini bulmuş anlaşılan.s4 pro kullanan ve pili note 2 ile kapışabilecek bir telefon yokmu bu dünyada?geçen akşam bir arkadaşımda note 2 inceledim. 4.1 android vardı ama bende mi şans yok dondu telefon :) bu androidin sorunu ne arkadaş? 2 gb ram var, 4 çekirdekli s3 ün kullandığı işlemcinin hızlısı var ama dondu işte.2 sorum var.1-)bu pentile ekranlar mı yoksa lcd ekranlar mı daha az pil tüketiyorlar? ilk s3 çıktığında pentile şarj konusunda avantajlı diyordunuz ama bu günlerde amoled ekranların daha çok enerji tükettiğini belirtiyorsunuz.2-) gün ışığında amoled ekranlar mı daha iyi görünüyor yoksa lcd tabanlı ekranlar mı?saygılar...

eskiden amoled ekralar daha az tüketirdi ama malesef süper amoled plustan sonra yerinde saydı resmen o ara lcd ekranlar acayip gelişti bu yüzden lcd 2 ve lcd 3 ler çok daha başarılı
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mako3e 6 yıl
yarım saat su gibi geçti, elinize sağlık güzel bir program olmuş. zaten erdi beyin her programına abone olduk. eskisi gibi atlı da kovalamıyor ritmini bulmuş anlaşılan.
s4 pro kullanan ve pili note 2 ile kapışabilecek bir telefon yokmu bu dünyada?
geçen akşam bir arkadaşımda note 2 inceledim. 4.1 android vardı ama bende mi şans yok dondu telefon :) bu androidin sorunu ne arkadaş? 2 gb ram var, 4 çekirdekli s3 ün kullandığı işlemcinin hızlısı var ama dondu işte.
2 sorum var.
1-)bu pentile ekranlar mı yoksa lcd ekranlar mı daha az pil tüketiyorlar? ilk s3 çıktığında pentile şarj konusunda avantajlı diyordunuz ama bu günlerde amoled ekranların daha çok enerji tükettiğini belirtiyorsunuz.
2-) gün ışığında amoled ekranlar mı daha iyi görünüyor yoksa lcd tabanlı ekranlar mı?
saygılar...
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infom@n 6 yıl
Bir ricam var. Lütfen şu televizyonların kablolarını biraz gizler misiniz? Yav ne zamandır gözüme takılıyor:)
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Gary_2550 6 yıl infom@n
infom@n

Bir ricam var. Lütfen şu televizyonların kablolarını biraz gizler misiniz? Yav ne zamandır gözüme takılıyor:)

başka bir arzunuz?
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SystemApps 6 yıl
gerçekden ender beydeki cache bende olsa bilimadamı olabilirdim :) dünyanın en uzun cümlesini kurabilen adam :d Erdi beyde dünyanın en hızlı konuşan adam ünavını taşıyor.Gerçi eskiden anlaşılmayacak kadar hızlıydı şimdi düzeltti yada biz alıştık :)
Konulara geçersek en dikkat çekicisi windowsphoneli cihazlar ve wp8in kendisi.Şahsen kasımın başlarında ülkemizde eş zamanlı olarak satışının başlayacağını düşünüyorum.Çünkü cihazlar çoktan hazır windows phone bekleniyordu.
Konulardan en gereksizi de galaksi kameraydı bence.Bir kamera olmasına rağmen kamera performansı iyi değil.optim zoomda ilginç bir şekilde noise oluşuyor.üstüne android koyup 1600mah pil ile batırmışlar.Nokia 808 daha iyi bir tercih olur.Gerçi biri telefon değil ama kamera açısından baktığımızda nokia 808 fiyat olarakta kamera olarakta avantajlı...
ülkemizde internet hızlarının arttığını idda etmenizi anlamıyorum.Hala çok düşük hızda internet kullanıyoruz...Galaksi not2nin fiyatını düşük bulmuşsunuz evet düşük bir fiyat ama telefon olarak değerlendirilemeyecek kadar da büyük.Aynı fiyata çok daha güçlü laptop yada hibrit cihaz alınabilir.(bu tip bir bakış açısıyla bakarsak).Mobilite azaldıkca fiyatların düşmesi gayet doğaldır.Şahsen samsun s3 kadar satamayacaktır o fiyatta olsa bile.Galaksi note 1i gördüm hayatta telefon demem o cihaza.kulağa dayamak gerçekten komik bir görüntüye sebep veriyor.Tablet olarak baktığımızda gayet başarılı bir ürün o ayrı...
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revelax 6 yıl
hiç sıkılmadan izledim elinize saglık.
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escapethelife 6 yıl
mobilite gerçekten güzel giden bir program. şu programa bir jenerik hazırlanmasını isterim.3-5 dklık video incelemelerde bile jenerik var neden 30-40 dk lık bir programa jenerik hazırlamadınız ilginçtir. Bu arada gelecek nesil programını neden askıya aldınız sormak istedim. İlgi çekici bir programdı.
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Gary_2550 6 yıl
anlamıyyorum nexus 7 200 dolar diyorsunuz fakat ben hiç 200 dolara satıldığını görmedim.
200 dolar deyip ilgi çektiler daha sonra herkes hücum edince fiyatlar resmi fiyatı yani 200 doları geçti ve inanılmaz kar ettiklerini düşünüyorum. bence bunu bilerek yaptılar.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
sparta1903
apple apple apple o kadar gun gelıcek herkez apple kullanıcak :D

aman herkez apple kullansın. kalan "herkes" kendine göre bir telefon bulur zaten.
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S.Soylu 6 yıl
IamGambLer
Çok güzel program cidden. Severek takip ediyorum

Apple bu fiyat politikasına devam ederse yakında kimse apple kullanmıyıcak.
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