Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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eskiden amoled ekralar daha az tüketirdi ama malesef süper amoled plustan sonra yerinde saydı resmen o ara lcd ekranlar acayip gelişti bu yüzden lcd 2 ve lcd 3 ler çok daha başarılı
s4 pro kullanan ve pili note 2 ile kapışabilecek bir telefon yokmu bu dünyada?
geçen akşam bir arkadaşımda note 2 inceledim. 4.1 android vardı ama bende mi şans yok dondu telefon :) bu androidin sorunu ne arkadaş? 2 gb ram var, 4 çekirdekli s3 ün kullandığı işlemcinin hızlısı var ama dondu işte.
2 sorum var.
1-)bu pentile ekranlar mı yoksa lcd ekranlar mı daha az pil tüketiyorlar? ilk s3 çıktığında pentile şarj konusunda avantajlı diyordunuz ama bu günlerde amoled ekranların daha çok enerji tükettiğini belirtiyorsunuz.
2-) gün ışığında amoled ekranlar mı daha iyi görünüyor yoksa lcd tabanlı ekranlar mı?
saygılar...
başka bir arzunuz?
Konulara geçersek en dikkat çekicisi windowsphoneli cihazlar ve wp8in kendisi.Şahsen kasımın başlarında ülkemizde eş zamanlı olarak satışının başlayacağını düşünüyorum.Çünkü cihazlar çoktan hazır windows phone bekleniyordu.
Konulardan en gereksizi de galaksi kameraydı bence.Bir kamera olmasına rağmen kamera performansı iyi değil.optim zoomda ilginç bir şekilde noise oluşuyor.üstüne android koyup 1600mah pil ile batırmışlar.Nokia 808 daha iyi bir tercih olur.Gerçi biri telefon değil ama kamera açısından baktığımızda nokia 808 fiyat olarakta kamera olarakta avantajlı...
ülkemizde internet hızlarının arttığını idda etmenizi anlamıyorum.Hala çok düşük hızda internet kullanıyoruz...Galaksi not2nin fiyatını düşük bulmuşsunuz evet düşük bir fiyat ama telefon olarak değerlendirilemeyecek kadar da büyük.Aynı fiyata çok daha güçlü laptop yada hibrit cihaz alınabilir.(bu tip bir bakış açısıyla bakarsak).Mobilite azaldıkca fiyatların düşmesi gayet doğaldır.Şahsen samsun s3 kadar satamayacaktır o fiyatta olsa bile.Galaksi note 1i gördüm hayatta telefon demem o cihaza.kulağa dayamak gerçekten komik bir görüntüye sebep veriyor.Tablet olarak baktığımızda gayet başarılı bir ürün o ayrı...
200 dolar deyip ilgi çektiler daha sonra herkes hücum edince fiyatlar resmi fiyatı yani 200 doları geçti ve inanılmaz kar ettiklerini düşünüyorum. bence bunu bilerek yaptılar.
aman herkez apple kullansın. kalan "herkes" kendine göre bir telefon bulur zaten.
Apple bu fiyat politikasına devam ederse yakında kimse apple kullanmıyıcak.