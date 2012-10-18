Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası

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Mobil teknolojilerin nabzını tutan programımız Mobilite her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Samsung Galaxy S III Mini ve Android 4.1 işletim sistmeli dünyanın en akıllı kompakt dijital fotoğraf makinesi Galaxy Camera'nın Türkiye çıkış tarihleri, Galaxy Note II'nin Türkiye satış fiyatı, iPad 4 ve iPad Mini'den haberler, HTC'nin 5-inç Full HD ekrana sahip telefonu, HTC'nin Windows Phone 8 telefonlarının Türkiye lansman tarihi, Çin'den gelen iddialı telefon Oppo Find 5, Android dünyasının merakla beklediği telefon Google Nexus 4 ve çok daha fazlası Mobilite'nin yeni bölümünde.