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Mobilite: iPhone 6'nın pil ve RAM kapasitesi, Samsung Galaxy Alpha değerlendirmesi, HTC Butterfly 2 ve daha fazlası...

4 yıl
54,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy Alpha'yı enine boyuna değerlendiriyor, 20nm Exynos 5430 işlemcisini detaylandırıyor, Sharp'ın neredeyse çerçevesiz tasarımlı telefonuna saygı ile bakıyor, Sony'nin IP68 sertifikalı Xperia M2 Aquası'nı suya sokmak için can atarken, iPhone 6'nın pil ve ram kapasitesi üzerine fikirlerini iletiyor, ayrıca  HTC'nin şu ana kadar yaptığı en güçlü akıllı telefon olan Butterfly 2'yi sıcağı sıcağına yorumlarken, Motorola Moto 360'ın çıkışını merakla bekliyorlar. Şimdiden iyi seyirler dileriz :)
 

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DH Misafiri 3 yıl
İphone 6 anlatılırken kafam karıştı adam iphone ile google play e girdi cpu z ile dınanıma baktı android 4.4.2 bilgisi göründü bütün bunlar ne demek arkadaş.
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DH Misafiri 3 yıl
Benim anlamadığım birşey oldu iphone 6 anlatılırken google play e bağlandı uygulama kurdu cup z de 4.4.2 android sürümü gördüm
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2jz1993 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Benim anlamadığım birşey oldu iphone 6 anlatılırken google play e bağlandı uygulama kurdu cup z de 4.4.2 android sürümü gördüm

Abi sen napıyosun ya bütün konuları hortlatmışsın
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antonidas 4 yıl
artık orta sınıf sayılacak donanımları apple en yeni telefonlarına koyuyor.
Yahu s2'de 1gb ram vardı, iphone 6'da 1gb ram mi olur.
apple artık teknolojide öncü bir firma değil.
Sadık müşterilerim ne satsan alır mantığıyla iş yapmaya çalışıyorlar.
Donanımı düşük tutuyorlar telefonların üretim maliyetlerini düşürüyorlar. Ancak fiyatlar hep yüksek.
apple böyle giderse en sadık müşterileri bile bir yerde bu sevdadan vazgeçer.
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PsychicPower 4 yıl antonidas
İnsan bu kadar dargörüşlü olabilir herhalde. 1 Gb ram var bu telefon orta seviye Apple bitmiş


Uzun zamandır gördüğüm en saçma yorumdu teşekkür ederim. Kafanız gerçekten güzelmiş güle güle kullanın
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DH Misafiri 4 yıl
Not 3 ten ne gördükte not 4 akacakmış?
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erhanacars 4 yıl
Note 4 akar :))
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DH Misafiri 4 yıl
Verizon wp 8.1 gdr 1 li M8i satışa çıkarttı. Asıl haber buydu :)
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DH Misafiri 4 yıl
Erdi bey benim dedemin babası bu balı gece kalkıp aç karnına yemiş sonra bir güzel yatmış sabah dedemler namaza uyandırmak için dürtüklüyorlar uyanmıyor bi feryat bi figan öldü diye köyün dokturu geldi hemen hastaneye kaldırıyorlardı doktor bakmış sonra yarı yolda nabız yok hasta ölmüş geri dönelim nabız yok diyorlar sonra eve geliyorlar öldü diye yere yatırıyorlar bizim dedeyi üstünü örtüp bıcak koyuyorlar evde herkez toplanıyor kuran okunuyor herkez ağlıyor dede 2 saat sonra uyanıyor kalkıyor herkez canlandı diye bi çığlık bağırış :D sonra doktor araştırıyor adı deli bal sendromuymuş bu zehirlenmenin daha sonra 115 yaşında vefat etti rahmetli hatta robert downey sherlock holmesu canlandırdığı filmin bir sahnesinde köpeğinin üzerinde bu balı deniyor deney olarak ve sihirbaz adlı filmde başrol oyunusu sevgilisini böyle kurtarıyor :D ama benim tavsiyem bu balı bırakmayın 1001 derde devadır bende bir karadenizli olarak her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı yerim fazlası çarpar :D
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FreeRun 4 yıl
şu monitöre aşk muhabbeti çok iyiydi, platonik aşk ahahaaa:DD
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ardarda45 4 yıl
Emeğinize sağlık. keşke Note 4'den de bahsetseydiniz malum IFA'da tanıtılacak 64 bit mali 760 vs.

Bu arada yorumları az biraz okudum aman tanrım didim

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daysleeperxp 4 yıl
Tarım bakanlığı yazışmaları vardır bahsettiğiniz mor ya da pembe renkli orman gülünün görüldüğü yerde imha edilmesi gerekiyor, balcılar ormanda bunları araştırmalı ballarını zehirleyen bu çiçeği yok etmeli, bu zehirlenme haberini zaman zaman duyarım, ölümcül sonuçları vardır, çok geçmiş olsun.
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IznickX 4 yıl
Bu Xperia serisine oldum olası bi türlü ısınamadım , tuhaf geliyor :))

bu arada geçmiş olsun ERDİ ÖZAĞA
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