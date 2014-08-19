Mobilite: iPhone 6'nın pil ve RAM kapasitesi, Samsung Galaxy Alpha değerlendirmesi, HTC Butterfly 2 ve daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy Alpha'yı enine boyuna değerlendiriyor, 20nm Exynos 5430 işlemcisini detaylandırıyor, Sharp'ın neredeyse çerçevesiz tasarımlı telefonuna saygı ile bakıyor, Sony'nin IP68 sertifikalı Xperia M2 Aquası'nı suya sokmak için can atarken, iPhone 6'nın pil ve ram kapasitesi üzerine fikirlerini iletiyor, ayrıca HTC'nin şu ana kadar yaptığı en güçlü akıllı telefon olan Butterfly 2'yi sıcağı sıcağına yorumlarken, Motorola Moto 360'ın çıkışını merakla bekliyorlar. Şimdiden iyi seyirler dileriz :)

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