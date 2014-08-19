Mobilite: iPhone 6'nın pil ve RAM kapasitesi, Samsung Galaxy Alpha değerlendirmesi, HTC Butterfly 2 ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy Alpha'yı enine boyuna değerlendiriyor, 20nm Exynos 5430 işlemcisini detaylandırıyor, Sharp'ın neredeyse çerçevesiz tasarımlı telefonuna saygı ile bakıyor, Sony'nin IP68 sertifikalı Xperia M2 Aquası'nı suya sokmak için can atarken, iPhone 6'nın pil ve ram kapasitesi üzerine fikirlerini iletiyor, ayrıca HTC'nin şu ana kadar yaptığı en güçlü akıllı telefon olan Butterfly 2'yi sıcağı sıcağına yorumlarken, Motorola Moto 360'ın çıkışını merakla bekliyorlar. Şimdiden iyi seyirler dileriz :)
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Abi sen napıyosun ya bütün konuları hortlatmışsın
Yahu s2'de 1gb ram vardı, iphone 6'da 1gb ram mi olur.
apple artık teknolojide öncü bir firma değil.
Sadık müşterilerim ne satsan alır mantığıyla iş yapmaya çalışıyorlar.
Donanımı düşük tutuyorlar telefonların üretim maliyetlerini düşürüyorlar. Ancak fiyatlar hep yüksek.
apple böyle giderse en sadık müşterileri bile bir yerde bu sevdadan vazgeçer.
Uzun zamandır gördüğüm en saçma yorumdu teşekkür ederim. Kafanız gerçekten güzelmiş güle güle kullanın
Bu arada yorumları az biraz okudum aman tanrım didim
bu arada geçmiş olsun ERDİ ÖZAĞA