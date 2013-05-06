Mustafa Sandal BP’de yakalandı

Üstün temizleme gücü ile BP Ultimate Euro Diesel, depo başına 42 km'ye kadar daha fazla yol* gitmenize yardımcı olur.

Geliştirilmiş temizleme formülü ile BP Ultimate Euro Diesel, zararlı maddelerin önemli motor parçalarında, özellikle enjektörlerin üzerinde birikmesini önler.Üstün temizleme gücü, motorunuzu performans kaybı ve artan yakıt tüketimine karşı koruyarak motorunuzun ilk günkü gibi çalışmasına yardımcı olur. Detaylı bilgi için www.bp.com.tr



