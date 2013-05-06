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Mustafa Sandal BP’de yakalandı

6 yıl
16,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Advertorial
Advertorial
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Üstün temizleme gücü ile BP Ultimate Euro Diesel, depo başına 42 km'ye kadar daha fazla yol* gitmenize yardımcı olur.

Geliştirilmiş temizleme formülü ile BP Ultimate Euro Diesel, zararlı maddelerin önemli motor parçalarında, özellikle enjektörlerin üzerinde birikmesini önler.Üstün temizleme gücü, motorunuzu performans kaybı ve artan yakıt tüketimine karşı koruyarak motorunuzun ilk günkü gibi çalışmasına yardımcı olur. Detaylı bilgi için  www.bp.com.tr


 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LINEBACKER 6 yıl en beğenilen
O değilde Reklam başlamadan önce S4 reklemı çıkıyor bu nası iştir anlamadım reklemı izlemek için bile önce başka reklam izlemek zorundayız.
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KalemKolik 6 yıl
Mesut çevikten inceleme bekleriz
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neo01470 6 yıl
Zorla izletmiyorlarki izlemeyin kardeşim
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eiai1253 6 yıl
tamam para kazanacaksınız ama yanlış yere reklam olmuş bu.görev marsın parasının mislisi çıkartılmış
çöküşlerde mi site heryeri reklam dolu
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neo01470 6 yıl
Zorla izletmiyorlarki izlemeyin kardeşim
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TearsForFears 6 yıl
DH'ye kayıt olduğumdan beri reklamları engellemiyorum.Severek takip ettiğim sitenin kazanmasını tabiki isterim.Diğer türlü bencillik olur.
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EXIST 6 yıl
Reklam içinde reklam reklaption
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FightForBeer 6 yıl
Yeter artık paralı olsun şu side de su hale düşmeyin.
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serdarsimsek1 6 yıl
tam rezillik
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alito 6 yıl
Editör kısmında "Advertorial" (Reklam) yazan haberlere girmeyin sizde. Sırf bunu yazmak için girdim bu habere
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digimon52 6 yıl
cok güseldi Videonun devamini bekliyorum :D
hahahEhUEhUEhUEhuehuhu!!!
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SystemApps 6 yıl
merhaba ben mustafa sandal. reklama yazacak yorum bulamadım
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KUM23 6 yıl
DH kazansın..TV kanaları kazanıcağına
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