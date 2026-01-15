2026 Yılında En Çok Beklediğimiz Elektrikli Otomobiller

Yeni yılın ilk ayında 2026 yılında en çok beklediğimiz elektrikli otomobilleri konuştuk.

Hyundai IONIQ 3, 400V E-GMP platformu üzerine geliştirilen bir otomobil olarak gelecek. Aracın 58 kWh kapasiteli bataryası ve gelişmiş ısı pompası sayesinde 450 km WLTP menzil sunmayı amaçlıyor. Bağlantılı özelliklerle desteklenen altyapısı, otonom sürüş özelliklerine de olanak sağlayacak. Bu araç Hyundai’nin yeni nesil PleOS işletim sistemi ile birlikte sunulacak.

Yeni 2026 Hyundai IONIQ 6, aerodinamik tasarımı ve gelişmiş elektrikli altyapısıyla markanın üst segment sedan anlayışını yansıtıyor. Bu otomobil 4,8 metrelik uzunluğu ve 2,9 metrelik aks mesafesi sayesinde ferah bir iç mekan sunan model olacak. Batarya kapasitesi olarak 63 kWh standart ve 84 kWh uzun menzil batarya seçenekleriyle geliyor. Standart versiyonda 414 km, Long Range versiyonda ise 680 km WLTP menzil sunarak hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için iddialı olmayı istiyor. Hyundai’nin yeni nesil PleOS işletim sistemi ile gelecek araç bağlantılı özellikler ve akıllı araç fonksiyonlarıyla yeni nesliyle bir adım öteye gitmeye çalışacak

Skoda Epiq, kompakt boyutları ve markanın felsefesine dayanan pratik araçlarıyla şehir odaklı elektrikli SUV segmentinde konumlanan yeni bir model olarak dikkat çekiyor. Bu otomobil 4,1 metrelik uzunluğu sayesinde manevra kabiliyeti yüksek bir yapı sunabilirken 475 litrelik sınıfına göre geniş sayılabilecek bagaj hacmiyle şaşırtıyor. Yaklaşık 400 km menziliyle şehir içi ve kısa-orta mesafeli yolculuklara uygun olan Skoda Epiq, 25 bin euro civarındaki fiyatıyla yeni Avrupa vizyonu çerçevesinde elektrikli otomobillerde erişilebilir bir alternatif olmayı hedefliyor.

Leapmotor, Stellantis ortaklığı ve Avrupa üretim planıyla yakın zamanda çok duyacağımız bir otomobil üreticisi haline gelecek. Şirketin dünyada ilk etapta öne çıkardıkları modelleri B03X, B10 ve C10 olacak.

Leapmotor B03X, 4,2 metrelik kompakt yapıya sahip ayrıca 2,6 m aks mesafesi, 420 litrelik bagaj hacmi sunuyor. B03X, 26 bin Euro seviyesindeki fiyatıyla erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Daha büyük boyutlarıyla konumlanan Leapmotor B10, 4,5 m uzunluğu ve 2,7 m aks mesafesi bulunuyor. Bunun yanında 160 kW güç ve 240 Nm tork üreten motoru, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan performansı ve 56,2 kWh bataryasıyla 361 km WLTP menzil vaad ediyor. Şarj tarafında 11 kW AC ve 140 kW DC şarj desteğiyle fiyatı yaklaşık 30 bin Euro seviyesinde bir fiyata sahip olacak.

Serinin en üstünde yer alan Leapmotor C10 ise 4,7 m uzunluğu, 2,8 m aks mesafesi bulunuyor. Motor tarafında 160 kW / 320 Nm motoru 0-100 km/s hızlanmayı 7,5 saniyede çıkabiliyor. Bu araç 69,9 kWh bataryasıyla 420 km WLTP menzil verebiliyor. Yaklaşık 39 bin euro fiyat etiketiyle firmanın kendi içinde üst sınıf modeli olarak konumlanıyor.

Yenilenen MG4, bazı ilginç özellikleri ve fiyatıyla azlasıyla dikkat çekiyor. Aracın 4,4 metrelik uzunluğu ve 2,7 metrelik aks mesafesiyle geniş bir iç hacimi bulunuyor. 120 kW güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoru günlük kullanımda yeterli performans sunabilecek gibi duruyor. Standart 42,8 kWh batarya seçeneğiyle 437 km, Secure 53,95 kWh batarya ile ise 530 km menzil sunabilecek. Çin pazarında standart bataryalı versiyonun yaklaşık 9.560 Dolar, yarı katı hâl bataryalı versiyonun ise 14.500 Dolar seviyesindeki fiyatları bulunuyor.

Nio Firefly, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu donanım ve performansla şehir odaklı elektrikli otomobiller arasında öne çıkıyor. Firefly, 4 metrelik uzunluğu ve 2,6 metrelik aks mesafesiyle oldukça kompakt durmasına rağmen oldukça ferah bir araç denebilir. Aracın 404 litrelik bagaj hacmine ek olarak 92 litrelik frunk alanı ve koltukların altında yer alan yaklaşık 50 litrelik ek depolama alanıyla pratik kullanım sağlıyor. Otomobil 105 kW güç ve 320 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayabliyor. Araç 150 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. 42 kWh bataryasıyla 320 km WLTP menzil sunabirliken 11 kW AC ve 100 kW DC hızlı şarj desteği yer alıyor. Firefly, yaklaşık 30 bin euro fiyatıyla segmetinde iddialı bir model olarak fazlasıyla göz kırpıyor.

00:00 - Giriş

01:38 - Hyundai IONIQ 3

07:43 - Yeni 2026 Hyundai IONIQ 6

10:23 - Skoda Epiq

13:58 - Leapmotor Otomobilleri

17:21 - Yenilenen MG4

21:39 - Nio Firefly

29:25 - Kapanış



