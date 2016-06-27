Neutron akıllı hırsız alarmı ve ev otomasyonu sistemi inceleme videosu

Neutron'un geleneksel alarmların yerini alması için ülkemizde geliştirdiği Akıllı Alarm sistemi ev ve iş yerinizi korumakla kalmıyor aynı zamanda otomasyon özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Neutron yeni nesil alarm çözümüyle geleneksel alarmların kullanım zorluklarını ve hantal işleyişini bir kenara koyuyor ve güvenlik sistemiyle akıllı ev çözümlerini harmanladığı çağımız standartlarına uygun bir kullanım vaat ediyor.

Bu alarm sisteminin en önemli farkı kurulumun ve sonrasında ek ünite eklemenin akıllı telefon yardımıyla kolay bir arayüz üzerinden yapılabiliyor oluşu. Evet isterseniz tuşlu panelle şifre girerek de işinizi çözebiliyorsunuz fakat akıllı telefon ile işlem yapmak o kadar kolay ki bir daha o panele döneceğinizi sanmıyorum.

Sistem merkez ünite yanına isteğe göre eklenebilecek ek siren, anahtarlar, ip kamera ve uzaktan kontrol kumandalarından oluşuyor. Merkez ünitenin akıllı fonksiyonlarından yararlanabilmek ve alarm konusunda uyarılar alabilmek için ethernet kablosu ile ağa bağlamamız gerekli.

Sisteme yeni bir aksesuar tanımlamak çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Her aksesuarın kendine has bir seri numarası var ve akıllı telefon üzerindeki uygulamada, aksesuar ekleme kısmında bu seri numarasının sisteme girilmesi yeterli oluyor.

Buna pencere kapı anahtarları yanında isteğe bağlı olarak birden fazla konumlandıracağınız dış kapı sirenleri de dahil.

Dış kapı sirenleri demişken kısaca değinmekte yarar var. Neutron’un akıllı güvenlik sisteminde ek dış sirenler tamamen kablosuz çalışıyorlar. Tamamen dememizdeki kasıt bilgi yanında elektrik için de kabloya ihtiyaç duymayıp enerjisini üzerindeki güneş paneli ile karşılayabilmesinden kaynaklanıyor.

Ana ünite ve dış sirenler aynı zamanda akü ile beslendiklerinden elektrik kesintileri ve uzun süre güneş görmeme gibi durumlara karşı da hazırlıklılar. Akıllı alarm sistemine 8 kablolu 32 kablosuz olmak üzere 40 farklı bölge ve 40 farklı ip kamera bağlanabiliyor. Kablosuz ünitelerle haberleşebilmesi adına 868MHz frekans bandı tercih edilmiş. Neutron, bu frekansın çekim mesafesi ve sistem güvenliğine olumlu etkileri olduğunu belirtiyor.

Eğer bölgelerden birinde alarm durumu oluşursa IP kameralarda 3 er adet resim ve alarm anından 10sn öncesini de kapsayan video görüntüsü alabiliyorsunuz.

Bunların hepsi uzaktan kontrol edebiliyor oluşunuz da en önemli artılarından biri. Yani alarm oluştuğunda cep telefonunuza bir uyarı geliyor ve sonrasındaki durumların hepsini akıllı telefon üzerindeki uygulama ile yönetiyorsunuz. Uyarılar isteğe bağlı olarak uygulama, sms, sesli arama, e-posta ve alarm kontrol merkezine gönderilen siyanal olmak üzere 5 farklı yoldan iletilebiliyor.

Konu güvenlik olunca iletişim büyük önem kazanıyor ve sadece yerel adsl ve fiber hattına güvenmek kimi zaman sorun yaratabilir.

Bu gibi durumlar için merkez ünitede sim kart yuvası da yer alıyor ve eğer data hatta bağlarsanız ağ üzerinde kesinti yaşandığında sistem gsm şebekesi üzerinden iletişime devam edebiliyor. Olur da bir şekilde her iki kanalda da bağlantı sorunu yaşanırsa merkez ünite 512 farklı olaya kadar log kaydı tutarak bağlantı sağlanır sağlanmaz izleme servisi ve yönetici ile bu bilgiyi paylaşabiliyor.

Sisteme dilerseniz 15 taneye kadar farklı kullanıcı tanımlayarak uzaktan kontrol işlemlerini yürütmelerini sağlayabiliyorsunuz. 16 adete kadar farklı tanımlanabilen RFID uzaktan kumanda ile de iş yeri veya eve giriş öncesi alarm kapatılıp açılabiliyor.

Alarm sisteminde kumandalar için tek tek alarmı açma kapama, sms atma ve arama yapma görevleri seçilebiliyor. Sistem aslında akıllı bir ev yönetim aracı olarak da çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Kablosuz olarak kapı, pencere anahtarları ve hareket dedektörleri eklediğiniz gibi akıllı elektrik anahtarları ekleyerek önceden tanımlanan şekilde dilediğiniz noktadaki ışıkların yanıp sönmesini veya farklı cihazların çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.

Örnek vermek gerekirse bu sistemde “Eğer hırsız ön kapıdan girerse hemen sireni çalma, arka odanın ışığını aç içerde biri var sansın ama olur da evi terk etmezse o zaman sireni çalmaya başla” gibi farklı olasıklıkları hesaba katan senaryolar oluşturulabiliyor.

Alarm sisteminin ip kameralar ile bütünleşik çalışıyor olması da tüm bu olup biten esansında olayı an an izlemenize olanak veriyor.

Neutron’un yeni nesil akıllı güvenlik sistemi çözümü ev ve iş yerinde uzaktan izleme ve güvenlik önlemleri alma ihtiyacı duyan kişiler için akla gelebilecek her ihtiyaca cevap verebiliyor. Tamamı ülkemizde tasarlanan bu ürünün yetenekleri beğenimizi kazandı.

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Sonrasında tüm işlemleri beraberinde gelen tuşlu kumanda paneli veya akıllı telefon üzerindeki uygulama ile yönetebiliyoruz.Uluslararası standartları desteklediği için akıllı alarm sistemini dilerseniz izleme servisi veren şirket ile kullanmanız mümkün. Türkiye’de hizmet vermekte olan izleme merkezleri Neutron akıllı güvenlik sistemiyle uyumlu çalışabiliyor.Kolay kullanım için uygulama üzerinde anahtarların farklı isimlendirilebilmesi de sağlanmış.Eğer ev ve iş yerinizde bir güvenlik çözünüme ihtiyaç duyuyorsanız Neutron’un akıllı güvenlik sistemi çözümüne mutlaka göz atın.