    Televizyon Tavsiyeleri - Şubat 2026

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için derledik.                                          

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Şubat ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerini önerdik.

    00:00 - Giriş
    00:38 - Xiaomi TV A 55 2026
    02:06 - iFFALCON 55U95A
    06:19 - Samsung 55QN70F
    07:45 - LG OLED55C54LA
    09:29 - Kapanış

    Xiaomi TV A 55 2026 - 20.999TL
    - 55" UHD 60Hz VA panel
    - Direct LED arka aydınlatma
    - 250nit tipik parlaklık değeri
    - FRC 10bit, DCI-P3 %94 
    - MEMC, HDR10, HLG
    - 2x10W hoparlör, Dolby/DTS-X 
    - 3xHDMI, 1x USB, Wi-Fi5, BT5, 
    - MT9611, 2GB RAM, 8GB depolama
    - Android tabanlı Google TV arayüzü

    iFFALCON 55U95A - 40.999TL
    - 55" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - FRC 10bit, P3 %93, 6000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
    - AIPQ Pro, Google TV

    Samsung 55QN70F - 50.000TL
    - 55" UHD VA 120Hz panel
    - Mini Led FALD arka aydınlatma
    - 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
    - VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    - NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi

    LG OLED55C54LA - 69.000TL
    - 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    - a9 Gen 8 AI Processor 4K
    - WebOS 25 işletim sistemi

