Televizyon Tavsiyeleri - Şubat 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Şubat ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerini önerdik.
00:00 - Giriş
00:38 - Xiaomi TV A 55 2026
02:06 - iFFALCON 55U95A
06:19 - Samsung 55QN70F
07:45 - LG OLED55C54LA
09:29 - Kapanış
Xiaomi TV A 55 2026 - 20.999TL
- 55" UHD 60Hz VA panel
- Direct LED arka aydınlatma
- 250nit tipik parlaklık değeri
- FRC 10bit, DCI-P3 %94
- MEMC, HDR10, HLG
- 2x10W hoparlör, Dolby/DTS-X
- 3xHDMI, 1x USB, Wi-Fi5, BT5,
- MT9611, 2GB RAM, 8GB depolama
- Android tabanlı Google TV arayüzü
iFFALCON 55U95A - 40.999TL
- 55" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, P3 %93, 6000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
Samsung 55QN70F - 50.000TL
- 55" UHD VA 120Hz panel
- Mini Led FALD arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100, HDR10+, HLG
- VRR, HFR, ALLM, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- NQ4 AI Gen2, ONE UI Tizen
- Yedi yıl yazılım güncellemesi
LG OLED55C54LA - 69.000TL
- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- WebOS 25 işletim sistemi