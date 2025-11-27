10 yıl motor garantili Bosch Spotless Max Cam Robot Süpüge!

Bu videoda Bosch markasının yeni robot süpürgesi Bosch Spotless Max Cam modeli hakkında konuşuyoruz. Markanın yeni robot süpürgesnin performans detaylarına videomuzdan ulaşabilirsiniz. İy seyirler!

Uzun zamandır yenilikçi robot süpürge modellerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu videomuzda da Bosch markasının yeni robot süpürgesi Bosch Spotless Max Cam modeline yakından bakıyoruz. Markanın yeni robot süpürgesi toz toplama ünitesi, akıllı özellikleri ve 10 yıl motor garantisi desteğiyle gerçek anlamda ön plana çıkıyor. Performans tarafında da beklentileri karşılayabilen bir robot süpürge videomuzun konuğuydu. Sizler bu robot süpürge modelini nasıl buldunuz? İyi seyirler!

Bu arada ufak biri ekleme yapmak gerekiyor. Marka burada ilk defa gördüğüm bir hizmeti hayata geçirmiş. Servis ekipleri bu ürünü satın alan kullanıcılardan isteyenlere evde ücretsiz kurulum hizmeti veriyor. Fazlasıyla beğendiğim bir hizmet olduğunu söylemem gerek. Özellikle de robot süpürge ile ilk defa tanışanlar için büyük bir hizmet.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.